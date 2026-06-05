В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.6 комментариев
Путин назвал высокое качество жизни главным условием роста демографии в России
Успех страны в демографической сфере напрямую зависит от достойной оплаты труда граждан и высокого уровня их жизни, отметил президент России.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал условие демографического роста России, передает ТАСС.
«И сегодня, и на перспективу суверенитет страны определяют люди: их знания, квалификация, умение овладеть передовыми технологиями и создавать прорывные товары, услуги, целые рыночные направления», – заявил российский лидер.
Президент подчеркнул, что профессиональные навыки граждан должны хорошо оплачиваться. По его словам, конкурентоспособность и демографический успех возможны только при условии высоких заработков и достойного качества жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент назвал поддержку рождаемости приоритетной общенациональной задачей. Ранее глава государства указал на необходимость достижения коэффициента рождаемости 2,2 по всей стране.
А осенью прошлого года российский лидер подчеркнул важность развития демографического потенциала для укрепления суверенитета.