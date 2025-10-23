  • Новость часаПутин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    23 октября 2025, 15:28

    Путин заявил о важности укрепления демографического потенциала страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что развитие демографического потенциала страны необходимо для укрепления суверенитета и преодоления демографического кризиса.

    Владимир Путин, выступая на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики, заявил, что залог будущего России кроется в поддержании этнокультурного баланса и прочности суверенитета, передает ТАСС. Президент также отметил важность поддержки собственного демографического потенциала страны для успешного преодоления демографического кризиса.

    «Глубоко убежден – ответить на демографический вызов мы можем только за счет развития собственного демографического потенциала, сбережения и приумножения численности всех коренных народов России, поддержки традиции большой многодетной семьи, развития программ возвращения на родину наших соотечественников, русских и русскоговорящих людей, составляющих государство, образующую основу нашего общества. В этом залог нашего будущего – в сохранении этнокультурного баланса российского общества, прочности нашего суверенитета», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул необходимость развития программ по возвращению соотечественников, а также сохранения и увеличения численности коренных народов.

    Также Путин подчеркнул особое значение поддержки семей для государственной политики.

    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    «Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне  показалось неправильным. Потому что казалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем», – сказал он журналистам в Белом доме после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская и американская сторона ранее обсуждали параметры возможной встречи лидеров России и США в Венгрии.

    Отметим, накануне днем замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что параметры будущей встречи лидеров России и США уже определены, а работа дипломатов продолжается.

    Сам Трамп сутками ранее говорил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду отмечал, что пока нет никаких новостей относительно возможной встречи президентов России и США, несмотря на многочисленные слухи и обсуждения вокруг этого вопроса. В то же время он подчеркивал, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи. «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил Песков, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.


    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил режиссера Никиту Михалкова высшим орденом страны – орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

    Соответствующий указ главы государства был размещен на портале правовых актов.

    «За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссера, председателя Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» Михалкова Никиту Сергеевича», – сказано в документе.

    Ранее Путин поздравил Михалкова с 80-летием, отметив его вклад в развитие российского кино и культуры.

    Напомним, Михалков получил медаль Госдумы за вклад в развитие культуры.

    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина

    Лавров: Угрозы Польши самолету Путина говорят о готовности Варшавы устраивать теракты

    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления главы польского МИД Радослава Сикорского об отсутствии безопасности для самолета с президентом России Владимиром Путиным говорит о готовности Варшавы к терактам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Польская сторона готова к свершению терактов, заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с [президентом США Дональдом] Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», – указал он.

    «То есть … министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера», – пояснил руководитель МИД.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсуждал с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай высказывался в поддержку проведения встречи президентов в Будапеште.

    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште

    Эксперты: Трамп пытался давлением сбить требования Москвы, но не смог

    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп любит быстрые и легкие победы. В его планах было добавить в свою копилку еще одну – урегулирование украинского кризиса. Однако позиции России и США разошлись в вопросе завершения конфликта: Москва не согласна на полумеры. Именно с этим связано заявление главы Белого дома об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, считают эксперты.

    «Если в чем-то и есть стабильность Белого дома, так это в переменчивом настроении его главы», – отметил военкор Евгений Поддубный. Он иронично предположил, что у президента США есть пунктик в его списке выполненных дел на неделю – «внести хаос и неопределенность». Журналист призвал не забывать, что Трамп – в первую очередь бизнесмен.

    Поддубный напомнил, что к американскому лидеру «на поклон» приехал генсек НАТО Марк Рютте. «Прибыл не с пустыми руками, а с финансовым отчетом – сколько и на какую сумму страны альянса уже купили у США оружия для Украины. С другой стороны, Рютте представил Трампу очередной «мирный план» из 12 пунктов, разработанный Европой и Украиной. Документ предусматривает «прекращение огня, основанное на текущих линиях фронта», – заметил военкор.

    «Думается, прочитав все это, Трамп понял, что ехать на встречу с Владимиром Путиным с таким багажом не имеет смысла. Только лишь потому, что обсуждать-то нечего. Никакие брюссельско-киевские рефераты Москва во внимание принимать не будет», – считает Поддубный, добавляя, что пока Киев и ЕС трактуют «отмену» саммита как личную победу.

    Введение санкций – первых при новой администрации США – может быть попыткой «взять на понт» Россию, принудив ее к переговорам, допустил в свою очередь экономист Иван Лизан. Он сделал три предварительных вывода из складывающейся ситуации. «Во-первых, принимать условия России по завершению конфликта США не намерены. Во-вторых, «пряников» у администрации Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает. В-третьих, от возвращения к прямой поддержке Киева Трамп по-прежнему уклоняется», – перечислил эксперт.

    Лизан не исключает, что европейцы, глядя на действия Вашингтона, воодушевятся и уже в четверг днем решатся на запуск процедуры конфискации замороженных российских активов, оформив их для Украины в виде «репарационного кредита». «Впрочем, это ожидаемо, равно как последствия таких действий», – добавил он.

    В похожем ключе «американские зигзаги» трактует и Дмитрий Новиков, доцент ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН. «Во-первых, в Вашингтоне по-прежнему верят в то, что контакты с США ценны для России сами по себе. Во-вторых, в Вашингтоне исходят из того, что спешить все равно в общем-то некуда и можно поманеврировать», – детализировал эксперт.

    Он допустил, что цель маневров – «сбить максималистские требования Москвы перед саммитом, дабы снова не воспроизводить Анкоридж в чистом виде, а заиметь какой-то прогресс». «Телефонный звонок на уровне глав внешнеполитических ведомств и переданная в Вашингтон нота, видимо, американское руководство не удовлетворили. Решили дать «твердый и четкий» сигнал, но без большой эскалации», – написал Новиков в своем Telegram-канале.

    Отметим, о том, что Россия якобы направила США ноту с условиями для заключения мирного соглашения по Украине, сообщило агентство Reuters. В документе Москва подтвердила требование об установлении контроля над всей территорией Донбасса, однако это противоречит мнению Дональда Трампа о том, что линию фронта нужно заморозить на нынешних позициях, говорилось в материале.

    «Проблема в том, что давление, даже ограниченное – все равно давление, а российское руководство, как известно, под давлением уступок не делает», – акцентировал Новиков. Политолог Марат Баширов в свою очередь отметил, что многоуровневая игра, затеянная администрацией США, «никак не влияет на поле боя на Украине и вновь дает нам время улучшить свои переговорные позиции».

    «Раз Зеленский отказался отдавать Донбасс добровольно, встречу отложили до момента, когда армия России заберет его силой. После чего будет еще шанс на переговоры. Но уже на новых условиях», – соглашается экс-депутат Рады Олег Царев. По его мнению, саммит не отменили, а лишь отложили: «причем, скорее всего, его все-таки проведут именно в Будапеште – лучшего места не найти».

    Военный блогер Юрий Подоляка предположил, что Трамп «попросту умывает руки»: «Мол, воюйте как можете дальше без меня, а я готов всегда вернуться к переговорам, как только одна из сторон дожмет другую до приемлемого для всех варианта», – трактовал он заявления и действия минувших суток Вашингтона.

    Он не исключил, что «пауза» во встрече президентов может быть непродолжительной. «Ведь даже «умывая руки» в украинском вопросе, Трамп сохраняет массу вполне конкретных «тем» с Россией, по которым можно договариваться», – указал военблогер.

    Президент США «совершает прагматичный «разворот над Атлантикой», отменяя встречу с Путиным и фактически вводя санкции вместе с ЕС, говорит политолог Илья Гращенков. «Трамп не «переобулся». Он действует в своей парадигме бизнесмена-прагматика. Встреча отменена, потому что вторая сторона не соглашалась на его условия. Санкции введены, чтобы повысить цену несогласия», – рассуждает эксперт.

    «Конечная цель главы Белого дома – не победа Украины, а прекращение активной фазы конфликта любым способом. Он заставляет платить за несговорчивость обе стороны, Россию через санкции, а Украину через принуждение к уступкам. Его игра направлена на быстрый результат, который позволит ему сосредоточиться на внутренней и китайской повестке», – считает Гращенков.

    Политолог Алексей Чеснаков также указывает на любовь американского лидера к быстрым и легким победам. «Разрешить «одним звонком» конфликт Индии и Пакистана, урегулировать за несколько дней «войну» между Таиландом и Камбоджей, завершить 8 конфликтов за 9 месяцев – впечатляющий график», – написал он в своем Telegram-канале.

    Девятый конфликт, по словам Трампа, должен был быть урегулирован «в самое ближайшее время», однако срыв саммита в Будапеште, новые антироссийские санкции и, вероятно, еще пакет острых решений, которые могут быть анонсированы в самое ближайшее время, отдаляют эту перспективу, отметил эксперт. Он допустил, что «яблоком раздора» стал вопрос о прекращении огня.

    «Вашингтон, Брюссель и Киев здесь занимают приблизительно общую позицию – полное и безусловное прекращение огня. Москва же справедливо указывает на то, что такой формат невозможен при условии продолжения поставок западных вооружений на Украину, а также при отсутствии динамики по разрешению глубинных проблем актуального кризиса. Причины этой дихотомии – разная оптика, с которой стороны смотрят на прекращения огня», – детализировал Чеснаков.

    «Для Трампа остановка боевых действий – это и есть фактическое проявление «завершения конфликта». Именно поэтому первостепенной задачей во всех его попытках разрешить какие-либо конфликты, является остановка боевых действий. В простых боестолкновениях это работает. Однако при попытках урегулировать конфликт с более сложной природой, начинают возникать проблемы. По этой причине режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС был нарушен спустя несколько дней», – заметил политолог.

    Сложные конфликты не разрешаются путем прекращения огня, они разрешаются путем урегулирования их первопричин, подчеркнул спикер. «В силу этого Москва настаивает на реальном урегулировании. В случае прекращения огня Киев получит драгоценное время для того, чтобы дождаться все анонсированные пакеты помощи. Проведет дополнительную жесткую волну мобилизации. Даст отпуск частям, которые несколько месяцев находятся на ЛБС и практически полностью выгорели. Доучит новобранцев в европейских тренировочных центрах», – описал он.

    «Таким образом, режим прекращения огня будет способствовать не разрешению конфликта, а, напротив, придаст ему новый импульс всего лишь спустя несколько месяцев, так как Украина получит необходимые ей ресурсы для сопротивления. Вероятно, это и пытаются донести российские официальные лица до американской стороны, но пока безуспешно. И кейс «хрупкого мира» на Ближнем Востоке явно усугубил ситуацию», – заключил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора 16 октября. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели», – сказал президент США после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Впрочем, глава Белого дома добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем. Госсекретарь Марко Рубио позже также заявил, что вашингтонская администрация все еще хочет провести встречу с российской стороной. «Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», – цитирует его ТАСС.

    Именно Рубио, как считают в Польше, подсказал своему начальнику идею об отмене встречи с Путиным. «Ведь если бы президенты встретились и не смогли достичь компромисса, Дональд Трамп, как «президент мира», прославившийся тем, что запустил мирный процесс на Ближнем Востоке, потерпел бы сокрушительное поражение», – сказала изданию Fakt польская специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка.

    Напомним, подготовка к саммиту Россия – США началась сразу после телефонного разговора лидеров. Так, 17 октября Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 20 октября состоялась беседа между Сергеем Лавровым и Рубио. МИД России охарактеризовал ее как «конструктивную». Однако вскоре ряд западных СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о переносе встречи президентов.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что по поводу сроков саммита пока «новостей нет». Он подчеркнул, что встреча требует тщательной подготовки, на которую необходимо время. О продолжении подготовки саммита говорил и Орбан. Он напомнил, что с этой целью глава венгерского МИД Петер Сийярто находится в Вашингтоне. «Дата (саммита) пока неизвестна. Как только придет время, мы проведем его», – приводит слова политика «Интерфакс».

    Отметим, в среду перед объявлением Трампа об отмене встречи с Путиным министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». При этом в одном из документов говорится, что до 21 ноября разрешается проведение с российскими нефтяными компаниями операций, необходимых для сворачивания деятельности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию

    Болгария пообещала открыть небо для Путина

    Болгария разрешила пролет самолета Путина для встречи с Трампом

    Болгария пообещала открыть небо для Путина
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Болгарские власти готовы открыть небо для самолета с Владимиром Путиным для возможной встречи с Дональдом Трампом в Будапеште, заявил глава МИД Болгарии Георг Георгиев.

    По его словам, власти Болгарии разрешат пролет российского самолета с президентом России Владимиром Путиным для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, передает «Интерфакс».

    Георгиев отметил: «Когда предпринимаются усилия для достижения мира, и условие для этого – проведение такой встречи, то наиболее логично – посредничать этой встрече всеми возможными способами». Он также задал риторический вопрос: «Как предлагается проводить встречу, если один из участников не может на нее попасть?»

    По данным издания Euractiv, пока от Москвы не поступало официального запроса на пролет воздушного судна через воздушное пространство Болгарии. У Болгарии нет общей границы с Венгрией, однако обе страны граничат с Сербией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.

    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о проведении саммита между президентами России и США в Будапеште было принято по взаимной договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    Решение о проведении саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом было принято обоюдно обеими сторонами, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он добавил, что сложившаяся пауза в отношениях требует вмешательства на высшем уровне.

    Песков подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил он, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.

    Вместе с тем сроки проведения саммита в Будапеште пока не определены. Пресс-секретарь заявил, что этот вопрос еще предстоит согласовать, поскольку для подготовки столь важной встречи требуется дополнительное время.

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Судьба саммита в Будапеште, по словам Трампа, должна определиться в ближайшие два дня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    В Белом доме заявили, что Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным

    РИА Новости: Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным

    В Белом доме заявили, что Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    У президента США Дональда Трампа нет планов проводить личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чиновника в администрации Трампа.

    «У президента Трампа нет планов проводить встречу с президентом Путиным в ближайшем будущем», – приводит агентство слова собеседника.

    Он также подчеркнул, что недавно состоявшийся телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио был продуктивным. По его словам, благодаря этому обмену мнениями между дипломатами США и России, необходимости в дополнительной личной встрече между ними сейчас не возникает.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков.

    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания.

    Глава государства вышел на связь с представителями Генерального штаба из Кремля, передает ТАСС.

    По словам Путина, тренировка носит плановый характер. «Сегодня у нас плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать», – сказал он.

    Ранее Путин сообщил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%.

    Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству
    Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Никиту Михалкова с 80-летием, отметив его вклад в развитие российского кино и культуры.

    В поздравительной телеграмме, содержание которой приводит Telegram-канал Союза кинематографистов России, глава государства назвал Михалкова примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям.

    В тексте обращения Путин отметил, что Михалкова по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, а также талантливым, энергичным, безгранично увлеченным человеком. Президент подчеркнул, что творческие работы и созидательный вклад режиссера в российское киноискусство, а также его общественная, просветительская и образовательная деятельность заслуживают уважения.

    Путин пожелал Михалкову и его близким крепкого здоровья и дальнейших успехов.

    Ранее Путин назвал Михалкова своим другом и истинным патриотом России.

    Напомним, Михалков получил медаль Госдумы за вклад в развитие культуры.

    Орбан заявил о продолжении подготовки к встрече Путина и Трампа в Венгрии

    Орбан сообщил о продолжающейся подготовке встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что власти Венгрии продолжают подготовку к мирному саммиту Путина и Трампа в Будапеште, несмотря на отсутствие согласованной даты, передает ТАСС.

    «Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», – заявил Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Также Трамп заявил, что судьба саммита в Будапеште должна определиться в ближайшие два дня.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слухи о срыве переговоров между Путиным и Трампом «инфобалаганом партии войны».

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Венгрия выразила готовность обеспечить безопасность встречи двух лидеров.

    Песков назвал фантастикой полет на одном самолете в Будапешт Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения о возможном прибытии в Будапешт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа – «фантастическая версия», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Как к фантастической версии и отношусь», – прокомментировал Песков подобную версию маршрута Путина в столицу Венгрии, передает ТАСС.

    Ранее глава болгарского МИД Георг Георгиев заявлял, что власти Болгарии готовы открыть небо для самолета с президентом России Владимиром Путиным для возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсуждал с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа.

    Китай высказывался в поддержку проведения встречи президентов в Будапеште.

    Венгрия отказалась исполнять решение МУС об «аресте» Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии не намерены задерживать президента России Владимира Путина в случае его визита в Будапешт для встречи с Дональдом Трампом, поскольку не признают решения Международного уголовного суда (МУС), заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны не будут исполнять решение Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина, если тот приедет в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Сийярто напомнил, что Венгрия ранее объявила о своем выходе из состава МУС. Он напомнил, что президент Путин летом посещал Соединенные Штаты и не был там арестован.

    В интервью телеканалу CNN дипломат выразил надежду, что Евросоюз не станет мешать визиту Путина в венгерскую столицу.

    «Если какая-то страна не разрешит пролет самолета президента России [в своем воздушном пространстве], то это будет означать, что она не хочет мира», – заявил Сийярто.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна готова задержать самолет с Владимиром Путиным при его перелете в Будапешт.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что президент России обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования зарубежными судами.

    Дональд Трамп сообщил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз планирует срывать встречу Трампа и Путина.

    Трамп заявил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможность проведения российско-американских переговоров в венгерской столице определится в ближайшие несколько дней, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, комментируя свои слова о том, что он не хочет «понапрасну тратить время», заявил, что «Я не говорил, что это стало бы [впустую потраченным временем]», передает ТАСС.

    «На этом фронте происходит очень многое. <…> Мы в ближайшие два дня уведомим вас о наших действиях. Происходит очень многое», – указал американский лидер.

    Ранее Трамп объявлял, что пока пытается решить, стоит ли ему ехать на встречу с президентом Владимиром Путиным.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова называла слухи о срыве переговоров между двумя президентами «инфобалаганом партии войны». Генсек НАТО Марк Рютте на ближайшие сутки запланировал внеплановую поездку в Вашингтон для встречи с Трампом.

    Песков заявил о сложностях подготовки встречи Путина и Трампа

    Песков сообщил о необходимости сложной работы до саммита в Будапеште

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Москве и Вашингтону предстоит провести сложные переговоры перед саммитом лидеров России и США в Будапеште.

    Москва и Вашингтон должны провести серьезную подготовительную работу перед встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам: «Настроения рабочие. Но работа предстоит непростая». Эти слова стали ответом на вопрос о том, как в Кремле относятся к предстоящему саммиту и возможно ли его быстро подготовить.

    Песков подчеркнул, что процесс подготовки встречи требует значительных усилий с обеих сторон и не может быть завершен в короткие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что раскрытие позиций России до переговоров с США может негативно сказаться на дипломатических усилиях.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Вашингтон для организации визита Дональда Трампа в Будапешт.

    Подготовка саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште официально еще не началась, подробности встречи отсутствуют.

    Источник в Анкаре опроверг сообщения о маршруте Путина в Будапешт

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкие власти заявили об отсутствии информации о маршруте возможного перелета президента России Владимира Путина в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

    Дипломатический источник в Анкаре подчеркнул, что турецкие власти не обладают сведениями о маршруте возможного полета президента России Владимира Путина на встречу с Дональдом Трампом в Будапеште, передает РИА «Новости».

    Источник добавил, что что Турция не передавала прессе никаких данных о маршрутах российского лидера и не располагает подобной информацией.

    Ранее портал AirLive, который занимается мониторингом авиаперелетов, выдвинул предположение, что Путин может воспользоваться воздушным коридором над Черным морем и территорией Турции для прибытия в столицу Венгрии. В публикации портала AirLive утверждалось, что эта информация якобы получена от турецких властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что МИД Польши угрожает препятствовать пролету самолета Путина. Болгария пообещала открыть свое воздушное пространство для рейса президента России. Песков опроверг слухи о возможном совместном полете Путина и Трампа в Будапешт.

