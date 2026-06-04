Медведев: Запад финансирует Киев из-за глубинной ненависти к России

Tекст: Дарья Григоренко

Медведев на платформе Max подчеркнул, что США готовят очередные санкции против Москвы и новые поставки вооружений украинской стороне.

«Один польский политик недавно сказал про странные взаимоотношения между странами ЕС и бандеровской «Украиной». Мол, это первый случай в истории международных финансов, когда государства, которые хотят помочь, вместо того чтобы дать кредит, сами берут в долг, передают безусловную и безвозвратную помощь, а бремя погашения кредита принимают на себя», – отметил председатель партии «Единая Россия».

По словам зампреда Совбеза, европейские государства продолжают удовлетворять военные запросы Киева в ущерб собственным интересам. Медведев резюмировал, что истинная причина таких необычных финансовых отношений кроется исключительно в глубинной ненависти западных элит к России и ее гражданам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев назвал тотальную зависимость Киева от внешнего финансирования главной причиной неминуемого распада Украины.

Американская газета Wall Street Journal заявила о переходе главного финансового бремени конфликта на Евросоюз после одобрения крупного кредита.

Заместитель председателя Совета безопасности России спрогнозировал возврат новых территорий в состав нашей страны на фоне огромных трат Запада.