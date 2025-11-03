Tекст: Дмитрий Зубарев

Западные страны с начала 2022 года передали Киеву ресурсы на сумму около полутриллиона евро, заявил Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По мнению политика, эта сумма представляет собой огромные средства, несмотря на то, что, как он утверждает, значительная часть финансирования была, по его словам, похищена киевским руководством.

Медведев отмечает, что на такие суммы можно было бы построить «новую нейтральную и благополучную Украину», однако вместо этого, по его мнению, средства расходуются неэффективно. Он также сравнил расходы Запада на поддержку Киева с затратами США на операцию в Афганистане, напомнив, что на протяжении двадцати лет Вашингтон потратил там 2,3 трлн долларов, чтобы «передать власть от талибов талибам».

Подытоживая, Медведев заявил: «чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку кровавых киевских клоунов (далее – ККК, не путать с американским расистским Ku Klux Klan), тем страшнее будет конец истории для режима».

Он выразил уверенность, что это приведет к возврату большего количества территорий «в родную Россию» и возвращению российской власти на «исконно российские земли».

Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Длигач заявил, что Украина приближается к экономической катастрофе.

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что ресурсы «коалиции желающих» для Киева быстро иссякают.

Отмечалось, что Украина не сможет выстоять без западной поддержки до весны 2026 года.