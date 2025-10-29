The Times: Украина не продержится без помощи Запада до весны 2026 года

Tекст: Вера Басилая

Колумнист британской газеты The Times Роджер Бойес отметил, что Украина не сможет держаться без существенной помощи Запада, а ее получение сейчас маловероятно, передает ТАСС.

По его словам, с наступлением зимы шансы на продолжение западной поддержки снижаются, а сопротивление Киева становится все менее значимым для стратегических приоритетов Запада. В своей статье Бойес пишет, что «эта зима станет последней линией обороны Владимира Зеленского».

«Желание Запада продолжать войну угасает», – заявил журналист.

Автор считает, что единственным шансом для Украины было бы получение доступа к российским замороженным активам, но Бельгия пока не хочет рисковать доверием к своей финансовой системе. Журналист добавил, что у Украины есть ресурсы только до конца первого квартала будущего года, а обещания Евросоюза о двухлетней поддержке не находят поддержки среди правых партий континента.

Бойес призвал западные страны не питать иллюзий о «зимнем чуде» и готовиться к миру, который, по его мнению, будет неприятным для Киева.

Ранее Владимир Зеленский заявил Дональду Туску о готовности Киева вести конфликт еще три года.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль отметил, что без поддержки Запада Украина рискует потерять способность к обороне предстоящей зимой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны будут вынуждены еще долго содержать Украину, поскольку взяли ее «на поруки».