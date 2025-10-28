  • Новость часаЮшков оценил риски «Лукойла» при продаже зарубежных активов
    Как украинцам навязывали русофобию
    Второй МС-21 с двигателями ПД-14 успешно совершил испытательный полет
    Набиуллина заявила о разморозке половины активов российских инвесторов за рубежом
    Вассерман прокомментировал создание Маском конкурента «Википедии»
    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии
    Казахстан задумался о покупке активов «Лукойла»
    Трамп и Такаити договорились усилить военное сотрудничество
    Набиуллина рассказала о ключевой ставке ЦБ в 2026 году
    В Британии представили сценарий ядерного удара по Лондону
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    9 комментариев
    28 октября 2025, 12:42 • Новости дня

    Песков: Европейцам придется долго содержать Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам предстоит еще долго содержать Украину, которую они взяли «на поруки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Европейцам еще долго придется выделять средства на поддержку Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Такой комментарий он дал после слов Владимира Зеленского о том, что Евросоюзу предстоит оказывать финансовую поддержку Украине еще два-три года.

    Песков подчеркнул, что, по его мнению, Европа взяла на себя ответственость за киевский режим, и теперь вынуждена будет продолжать финансирование. Представитель Кремля отметил, что Киев умеет добиваться денег, а также тратить их так, что «никаких следов найти невозможно».

    Он считает, что эта практика сохранится в будущем, причем на куда более длительный срок, чем два или три года. По словам Пескова, если европейская политика сохранится в нынешнем виде, тратить средства европейцам придется еще больше и еще дольше.

    Зеленский заявил премьер-министру Польши Дональду Туску о готовности Киева продолжать конфликт еще три года.

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль отметил, что грядущая зима станет критической для Украины, потому что страна может потерять способность к обороне без западной поддержки.

    Венгрия рассматривает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия помощи Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал приостановку переговоров по Украине с провокациями со стороны Европы.

    27 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, где порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении, сообщают власти ДНР.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Звезда», что украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, передает ТАСС. По его словам, на данном направлении отмечено серьезное продвижение сил России.

    «На красноармейском направлении есть очень серьезное продвижение. Мы вчера слышали, что порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы как по боекомплекту, так и по продовольствию», – заявил Пушилин.

    Он добавил, что несмотря на имевшиеся у ВСУ запасы боеприпасов и продовольствия, ситуация для украинской группировки усложняется с каждым днем, так как подкрепления не поступают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения спецназа Главного управления разведки Украины прибыли в Красноармейск на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Российская армия в районе железнодорожного вокзала Красноармейска добилась расширения зоны контроля и уничтожила более шестидесяти военных противника.

    Основная территория Красноармейска в ДНР оказалась под контролем российских военных, при этом в городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    Комментарии (19)
    27 октября 2025, 15:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске

    Минобороны: Сорваны четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске

    Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Четыре попытки украинских формирований вырваться из окружения на правый берег реки Оскол были пресечены в Купянске, сообщило Минобороны России.

    В результате огневого удара артиллерии и применения беспилотных летательных аппаратов российским силам удалось уничтожить до 50 военнослужащих противника и шесть единиц военной техники, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В числе уничтоженной техники оказались два бронеавтомобиля «Хамви».

    «В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля «Хамви», – говорится в сообщении.

    Ранее около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались укреплять позиции под Купянском, опасаясь уничтожения российскими войсками и неготовности командования.

    Комментарии (3)
    27 октября 2025, 21:21 • Видео
    США смирились с мощью Китая

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 08:21 • Новости дня
    Венгрия задумалась об альянсе против помощи Украине
    Венгрия задумалась об альянсе против помощи Украине
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия рассматривает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины, заявил политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – Балаж Орбан газете Politico.

    По его словам, Венгрия пытается создать новый альянс с Чехией и Словакией внутри Евросоюза по вопросу политики в отношении Украины, передает ТАСС.

    Балаж Орбан подчеркнул, что позиция этой «тройки» будет носить скептический характер относительно Украины.

    Советник заявил: «Я думаю, что это произойдет и будет становиться все более заметным». Он напомнил, что похожее объединение стран Центральной Европы уже показало свою эффективность во время миграционного кризиса, когда, по его словам, стало возможным успешно противостоять происходящему.

    По оценке Politico, формирование такого альянса может значительно осложнить любые попытки Евросоюза принять решения о предоставлении финансовой или военной помощи Киеву. В частности, это касается и вопроса экспроприации Еврокомиссией российских суверенных активов, замороженных на площадке Euroclear.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия отказалась способствовать ускорению вступления Украины в ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошибкой отказ Евросоюза обсуждать будущее Украины напрямую с Россией. Орбан также заявил о неэффективности санкций против российской нефти.

    Комментарии (12)
    28 октября 2025, 11:51 • Новости дня
    СВР: Макрон планирует военную интервенцию на Украину
    СВР: Макрон планирует военную интервенцию на Украину
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Франция готовит воинский контингент для развертывания на Украине, который будет насчитывать до 2 тыс. солдат и офицеров, чтобы оказать поддержку киевскому режиму, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон мечтает о военной интервенции на Украину, чтобы войти в историю как полководец, следует из сообщения на сайте СВР.

    В СВР заявили, что после неудач во внутренней политике и неспособности справиться с социально-экономическим кризисом, Макрон надеется приобрести новую репутацию военного лидера.

    По информации СВР, Париж готовит к отправке на Украину воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров, костяк которого составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно набранные из граждан стран Латинской Америки. Отмечается, что легионеры уже размещены в польских районах, граничащих с Украиной, где проходят интенсивную боевую подготовку, получают оружие и технику. По данным разведки, их переброска в центральные области Украины ожидается в ближайшее время.

    Во Франции, отмечают в СВР, уже ведется развертывание дополнительных койко-мест в госпиталях, а медперсонал проходит полевую подготовку для работы с ранеными солдатами. В случае огласки предстоящей интервенции, Париж намерен заявить, что речь идет лишь о небольшой группе инструкторов для обучения мобилизованных ВСУ.

    В СВР заявили, что Макрон повторяет ошибки исторических деятелей, таких как Наполеон и шведский король Карл XII, которые потерпели поражение в России, опираясь на помощь украинских гетманов.

    Ранее начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль заявил, что французские военные готовы развернуть свои силы на Украине в 2026 году.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине при условии прекращения огня.

    МИД России отметил неприемлемость размещения на Украине контингента НАТО и предупредил о риске непредсказуемых последствий.

    Комментарии (8)
    27 октября 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске

    Штурмовые группы 2-й армии России расширили зону контроля у вокзала в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе железнодорожного вокзала Красноармейска штурмовые подразделения российской армии добились расширения зоны контроля, уничтожив более шестидесяти военных противника.

    Операция российских штурмовых групп у железнодорожного вокзала в Красноармейске проходит при активных наступательных действиях, сообщает Минобороны России, передает ТАСС. Военные подразделения 2-й армии продолжают движение вперед, укрепляя позиции и расширяя контролируемую территорию.

    По информации ведомства, в ходе операции за сутки были уничтожены свыше шестидесяти украинских военнослужащих. Кроме того, подтверждается уничтожение двух бронемашин и трех автомобилей противника.

    «В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала. В течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», – отмечено в сообщении.

    Таким образом, наступление российских сил продолжается, позволяя ВС РФ закреплять успех в важном стратегическом районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные установили контроль над основной территорией Красноармейска в ДНР. В городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    Подразделения спецназа Главного управления разведки Украины были переброшены в Красноармейск из-за тяжелой ситуации для украинских войск. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 01:35 • Новости дня
    Столтенберг рассказал об отказе в помощи Зеленскому в 2022 году
    Столтенберг рассказал об отказе в помощи Зеленскому в 2022 году
    @ Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал в телеинтервью, как в 2022 году отказал умолявшему о помощи альянса главе киевского режима Владимиру Зеленскому, лишь бы не вовлечь НАТО в конфликт.

    «Когда российские силы были в окрестностях Киева, он умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство. <...> Это было болезненно, но я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, то первым делом нам нужно устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО», – приводит РИА «Новости» слова Столтенберга в эфире датского телеканала TV2.

    По его словам, он понимал, как непросто Зеленскому слышать это, но НАТО пришлось бы сбивать российские самолеты над украинской территорией и стать полноценной стороной конфликта.

    «Мы понимаем, что ему тяжело, мы понимаем, что Киев может пасть через несколько дней, но мы не отправим самолеты НАТО в украинское воздушное пространство, чтобы сбивать российские самолеты», – сказал тогда Столтенберг, понимая всю боль Зеленского.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить с союзниками создание бесполетной зоны над Украиной. Глава украинского МИД Андрей Сибига призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    Реализация провокационной идеи «киевских и прочих» чиновников о создании «бесполетной зоны над «Украиной» будет означать войну НАТО с Россией, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Комментарии (2)
    28 октября 2025, 12:58 • Новости дня
    Юшков оценил риски «Лукойла» при продаже зарубежных активов

    Эксперт Юшков: Европейцы попытаются национализировать активы «Лукойла»

    Юшков оценил риски «Лукойла» при продаже зарубежных активов
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После введения санкций против «Лукойла» наиболее уязвимыми оказались европейские активы компании. Недружественные по отношению к России правительства стран Европы могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли структур и ввести внешнее управление над ними, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение «Лукойла» продать зарубежные активы.

    «В последние более чем десять лет «Лукойл» делал ставку на географическую диверсификацию бизнеса. Компания работала во многих странах», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его оценкам, после введения санкций наиболее уязвимыми оказались европейские активы «Лукойла», которые включают в себя нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии, а также доля 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах; производство моторных масел в Австрии; сеть автозаправок в ряде стран Европы (в том числе в Бельгии, Хорватии, Италии, Сербии).

    В случае с нефтепереработкой основной риск связан с возможными решениями правительств стран Европы, которые настроены недружественно по отношению к России, указал собеседник. «Они могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли «Лукойла» и ввести внешнее управление над активами, как это сделала Германия в 2022 году в случае с «Роснефтью», – детализировал Юшков.

    Он напомнил, что, по некоторым данным, Вашингтон требует от Берлина решить вопрос с правом собственности немецких активов «Роснефти». По сути, речь идет об окончательном их изъятии, уточнил аналитик. «В этой связи намерение «Лукойла» может привести к следующему: компании будут диктовать условия и попытаются заставить ее продать заводы по очень низкой цене. Не исключено, что США в итоге выдадут некую генеральную лицензию, согласно которой «Лукойлу» перечислят компенсацию, а ее структуры де-факто национализируют», – рассуждает эксперт.

    У компании также есть азиатские активы, продолжил собеседник. «Так, «Лукойл» разрабатывает одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире «Западная Курна-2», а также блок 10 в Ираке», – напомнил специалист, добавив, что в большинстве стран компания владеет миноритарным пакетом – то есть менее 50%.

    «В соответствии с нормами американского санкционного регулирования такие активы не должны попадать под ограничения. Поэтому многое будет зависеть от местных властей: станут ли они выдавливать «Лукойл» из проектов или попросят их сократить долю участия», – рассуждает Юшков. Он упомянул и «негативный пример»: Штаты отказались снимать санкции в отношении сербской энергокомпании NIS, которая входит в «Газпромнефть», хотя последняя сократила долю.

    «Лукойл» столкнется с последствиями, среди которых – снижение рентабельности и прибыли. Кроме того, речь пойдет об убытках при продаже активов: покупатель будет требовать от него скидку за «токсичность». Впрочем, это окажется некритичным, поскольку основной бизнес – это добыча, переработка, экспорт нефти и нефтепродуктов в России», – заключил Юшков.

    Ранее нефтяная компания «Лукойл» объявила о планах продать свои зарубежные активы из-за введения рядом стран ограничительных мер. Рассмотрение заявок потенциальных покупателей уже начато, сообщается на сайте «Лукойла».

    «Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», – говорится в заявлении.

    Напомним, на прошлой неделе министерство финансов США ввело санкции против Роснефти и «Лукойла», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». OFAC отвело месяц на сворачивание операций с компаниями, срок истечет 21 ноября. Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по российским крупным нефтяникам.

    Сам Трамп, комментируя решение минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Владимир Путин расценил ведение ограничений как попытку давления на Россию и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб российско-американским отношениям.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Евросоюз, в свою очередь, в рамках 19-го пакета санкций наложил 23 октября рестрикции на торговое подразделение «Лукойла» Litasco Middle East DMCC. Как напоминает РБК, в 2022 году компания разделила свое трейдинговое подразделение на две части: штаб-квартира Litasco S.A. осталась в Женеве, а в Дубае была зарегистрирована Litasco Middle East.

    Согласно информации на сайте «Лукойла», компания участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ и республике Конго. Ей принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах. После введения санкций против компании болгарские власти ввели специальный контроль за продажей активов «Лукойла» на территории страны, передав правительству и спецслужбам право проводить и блокировать возможную сделку, отмечает «Интерфакс».

    Комментарии (4)
    27 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Бывшего депутата Рады высадили из самолета после скандала

    Стало известно о высадке Кормышкиной с семьей в аэропорту Кишинева

    Tекст: Денис Тельманов

    Семью бывшего депутата Рады Ирину Кормышкину сняли с рейса в Кишиневе после инцидента, связанного с нарушением правил поведения на борту.

    Семью бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Кормышкину высадили из самолета на рейсе из Кишинева после того, как ее муж неадекватно отреагировал на замечание стюардессы, сообщает IPN.

    В публикации агентства уточняется, что стюардесса сделала замечание Юрию Кормышкину по поводу недопустимости телефонных разговоров на борту. В ответ на это, по данным источника, он повел себя вызывающе.

    После вмешательства командира экипажа семье было предложено покинуть самолет, что они и были вынуждены сделать. Сообщается, что инцидент произошел непосредственно перед взлетом.

    В публикации подчеркивается, что Ирина Кормышкина ранее была лишена парламентского мандата на Украине из-за подозрений в незаконном обогащении, а также признания ее и супруга виновными в отмывании доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде Украины депутаты партии «Слуга народа» устроили драку, которую в прямом эфире увидели телезрители. Игроки футбольного клуба «Шинник» из Ярославля и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Турции.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии

    Политолог Рар: Союз Венгрии, Чехии и Словакии – не антиукраинский блок

    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Центральной Европе формируется группа государств, полагающихся на суверенитет, реализм и фискальную осмотрительность. Альянс Будапешта, Братиславы и Праги – это не антиукраинский блок, а первый признак возвращения политической рациональности в Старый свет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал намерение Венгрии объединить усилия с Чехией и Словакией.

    «Евросоюз оказался перед лицом финансовой и политической дилеммы», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил о попытке ЕС использовать российские замороженные активы для финансирования Украины. Этот вопрос не только обнажает юридические риски, но и подрывает единство европейского сообщества, подчеркнул собеседник.

    «Брюссель требует от всех членов объединения согласия на экспроприацию средств, но многие страны выступают против инициативы, опасаясь последствий. Поэтому Еврокомиссия угрожает строптивым созданием общего «союза для долгов». У такой меры тоже есть противники, один их них – ФРГ», – пояснил собеседник.

    «На этом фоне в Центральной Европе формируется группа государств, полагающихся на суверенитет, реализм и фискальную осмотрительность. Возможный альянс между Будапештом, Братиславой и Прагой – это не антиукраинский блок, а первый признак возвращения политической рациональности в Старый свет», – считает Рар.

    По его оценкам, союз может быть создан по мере приближения урегулирования на Украине. «Венгрия, Словакия, Чехия равняются больше на политику Дональда Трампа, нежели Урсулы фон дер Ляйен. К этим трем странам, вероятно, присоединятся некоторые другие государства юга Европы. Если же произойдет эскалация конфликта, оппозиционным силам в Евросоюзе свяжут руки, и они вряд ли смогут что-либо организовать», – рассуждает политолог.

    «Впрочем, союз лишь из трех стран пока никак не изменит политику всего ЕС. Тройственному альянсу теоретически по силам заблокировать дальнейшие пакеты антироссийских санкций. Вместе с тем, стоит помнить, что после попытки противодействовать венгры и словаки быстро капитулируют. Дело в том, что у Брюсселя мощный рычаг для дисциплинирования строптивых – несогласных легко шантажируют и заставляют слушаться, угрожая им лишением денег», – заключил Рар.

    Ранее стало известно о планах Венгрии вместе с Чехией и Словакией создать альянс в ЕС, «скептически ориентированный в отношении Украины». Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на советника венгерского премьер-министра Балаша Орбана.

    По его словам, Виктор Орбан надеется объединиться с победившим недавно на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, а также со словацким коллегой Робертом Фицо. Балаш Орбан напомнил, что похожий союз «очень хорошо сработал» во время миграционного кризиса. Объединение называлось «Вишеградская четверка» или V4. Группа была создана в феврале 1991 года, в нее входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша.

    Появление альянса, «скептически относящегося к Украине», может «значительно затруднить» принятие любых решений относительно финансовой и военной помощи Киеву. Речь идет и об экспроприации Еврокомиссией заблокированных на площадке Euroclear суверенных активов России. «Я считаю, что это произойдет – и будет становиться все более заметным», – заявил советник венгерского премьера, отвечая на вопрос о возможном формировании союза.

    Однако, пишет Politico, до создания прочного объединения еще далеко. Отмечается, что Фицо ранее «воздерживался от официального союза с венгерским премьером по конкретным направлениям политики», а Бабиш «еще не сформировал правительство».

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 15:56 • Новости дня
    Минобороны показало удары «Искандера» и Су-34 по ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России опубликовало кадры удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на красноармейском направлении.

    По скоплениям живой силы и техники ВСУ были нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» и фронтовыми бомбардировщиками Су-34, сообщается в Telegram-канале ведомства. При авиационных атаках применялись фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.

    «Минобороны России распространило кадры объективного контроля нанесения ракетно-бомбового удара по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на красноармейском направлении СВО», – говорится в сообщении.

    В июне Минобороны показало видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 22:27 • Новости дня
    При ударе дронами ВСУ по автомобилю в Брянской области ранены три женщины

    Богомаз: При атаке дронов ВСУ на авто в Брянской области ранены три женщины

    Tекст: Вера Басилая

    В результате целенаправленной атаки дронов-камикадзе на гражданский автомобиль в Брянской области госпитализированы три женщины с множественными осколочными ранениями, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале о нападении в районе поселка Погар. Он отметил, что украинские дроны-камикадзе нанесли точечный удар по движущемуся автомобилю с мирными жителями.

    Пострадали три женщины, им оказана медпомощь, всех доставили в больницу с осколочными ранениями. У автомобиля зафиксированы механические повреждения. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

    Ранее силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью.

    Следственные органы возбудили уголовные дела по факту теракта после атак ВСУ в Брянской и Белгородской областях.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 22:09 • Новости дня
    Sohu: Россия заставила Вашингтон передумать о поставках Tomahawk Киеву

    Tекст: Ирма Каплан

    Требование американского президента Дональда Трампа к России и Украине прекратить огонь усилило напряженность между Вашингтоном и Москвой, которая готова к этому, но не на условиях США и Украины.

    «В отличие от жесткой позиции Зеленского, президент России Владимир Путин, похоже, увереннее отверг предложение Трампа, особенно учитывая вероятность поставок Вашингтоном ракет Tomahawk Украине. Ответ России также оказался особенно жестким. Путин 23 октября предупредил: если США запустят крылатые ракеты Tomahawk по российской территории, Россия ответит решительно», – пишет блогер китайского портала Sohu.

    Автор напоминает, что Трамп назвал фейком заявления в СМИ о якобы согласии, данном Киеву, на удары дальнобойными ракетами по России.

    «Это говорит о том, что Путин успешно сдержал Трампа. По крайней мере. на данный момент США не станут поставлять Украине ракеты Tomahawk, так как мотивацией Трампа для вмешательства в российско-украинский конфликт было желание извлечь выгоду, но он не желает полномасштабной конфронтации с Россией», – отметил блогер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal сообщила, что США якобы сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию фейком.

    Однако российский лидер Владимир Путин пообещал крайне жесткий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    ЕС решил обучать военных ВСУ на Украине после завершения конфликта
    ЕС решил обучать военных ВСУ на Украине после завершения конфликта
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз намерен после завершения конфликта перевести программу подготовки украинских военных с европейских стран непосредственно на Украину, сообщил председатель Военного комитета ЕС генерал Шон Клэнси в интервью порталу Euractiv.

    По его словам, Евросоюз рассматривает возможность переноса миссии по подготовке военных ВСУ на территорию Украины после завершения конфликта, передает ТАСС.

    Клэнси сообщил порталу Euractiv, что планы по перемещению программы обучения разрабатываются на случай вступления в силу режима прекращения огня. Это позволит адаптировать тренировки к новой ситуации в сфере безопасности.

    Клэнси отметил: «Вероятно, модель будет гибридной, [подготовка будет осуществляться] как в ЕС, так и на Украине». Он добавил, что каждая страна Евросоюза будет самостоятельно решать, направлять ли своих инструкторов и когда это делать. По его словам, некоторые государства могут отказаться от прямого участия, предпочтя оказывать поддержку без отправки специалистов на украинскую территорию.

    Идея переноса подготовки обсуждается в ЕС уже более года, но тогда участники инициативу не поддержали. Как пишет Euractiv, сейчас она снова стала актуальной на фоне роста дипломатической активности со стороны США по урегулированию ситуации на Украине.

    К настоящему моменту в рамках миссии Евросоюза с 2022 года обучение прошли более 80 тыс. украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следы украинских диверсантов ведут в Скандинавию. Солдат для войны с Россией готовят от имени королевы Франции. Украинский легион, якобы созданный в Польше, оказался мистификацией.

    Комментарии (6)
    27 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    На Алтае таможенники предотвратили ввоз украинского шоколада из Казахстана

    Tекст: Денис Тельманов

    Алтайские таможенники обнаружили и вернули отправителю крупную партию шоколада производства Украины, ввоз которого запрещен в Россию.

    Ввоз более 700 килограммов санкционного украинского шоколада был пресечен Алтайской таможней, передает РИА «Новости».

    Мобильная группа службы остановила грузовик, который направлялся в Россию через границу с Казахстаном. В машине находились 372 коробки с плиточным шоколадом, произведенным на кондитерской фабрике Украины.

    Продукция является санкционной и не подлежит ввозу на территорию России. ФТС сообщила, что транспорт с товаром вернули отправителю в Казахстан. В отношении произошедшего решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ – несоблюдение запретов и ограничений.

    Проверку проводили совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Алтайскому краю, уточнили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия начала сбрасывать на позиции российских военнослужащих отравленные шоколадные батончики.

    Национальное агентство по предотвращению коррупции на Украине внесло ведущего мирового производителя шоколада Barry Callebaut в список «спонсоров войны». Президент Украины Владимир Зеленский попросил компанию Nestle прекратить работу в России.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 23:25 • Новости дня
    При освобождении Тихого часть солдат ВСУ сдались из-за листовок

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие мотострелковой бригады группировки войск «Север» провели успешную операцию по освобождению Тихого, где часть украинских бойцов сдалась в плен, прочитав листовки ВС России.

    Освобождение населенного пункта Тихое в Харьковской области проведено бойцами 136-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север».

    После предварительного залистования местности в районе населенного пункта часть украинских боевиков сложила оружие и сдалась в плен. Остальные, понеся потери, были выбиты с укрепленных позиций и бежали, сообщает Минобороны России.

    Как рассказал заместитель командира по военно-политической работе с позывным «Баку», противник не ожидал российских солдат, бежал, а свои же добивали их FPV-дронами, что подтверждают кадры объективного контроля.

    «Проводили залистовывания местности, сбрасывали листовки. И есть пленные у нас», – добавил «Баку».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» освободила населенный пункт Тихое в Харьковской области. Военные подразделения сообщили об успехах не только в районе Тихого, но и на Хатненском участке фронта. Минобороны сообщило, что солдаты ВСУ были застигнуты врасплох при освобождении Тихого.

    Комментарии (0)
    СВР: Макрон планирует военную интервенцию на Украину
    Британские военные испытали новые технологии на учениях НАТО
    Искусственный интеллект Маска раскрыл исторические предпосылки СВО
    Меркель раскритиковала Мерца за слова о миграции
    ФСБ рассекретила архивы о зверствах фашистов на Украине
    Водителям с номерами без флага России пригрозили штрафами
    МВД: Мошенники готовятся к «черной пятнице»

    Пекин стал еще активней продвигать юань на мировой арене. Теперь он предлагает своим должникам переводить долларовые займы в юаневые. Кения уже согласилась на это и сэкономит несколько сотен миллионов долларов. Популярней стали китайские облигации. Каждое новое соглашение увеличивает массу и вес юаня в международном обороте. Подробности

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Украинская армия нанесла удар по Белгородскому водохранилищу, пытаясь остановить наступление ВС РФ на Волчанск. Но, как полагают эксперты, добиться этим она может лишь незначительного замедления в снабжении войск, что не повлияет на общую ситуацию на фронте. В чем тогда состоял мотив ВСУ при нанесении таких ударов и стоит ли России применить аналогичные методы против Украины? Подробности

    Опровергнут еще один пропагандистский миф киевского режима – о том, что именно послужило толчком массовой русофобии на Украине. Что именно на самом деле резко ухудшило отношение украинцев к русским и России – и почему новые данные социологов доказывают, что все изменится после окончания СВО? Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    США смирились с мощью Китая

      Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

