Глава МИД Германии назвал будущую зиму решающей для Украины
Будущий зимний период станет критическим для Киева, поскольку Украина может потерять способность к обороне в случае прекращения западной поддержки, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
Будущая зима станет критически важной для Украины, об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время визита в Брюссель, передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что в условиях отсутствия поддержки от Запада Украина может потерять возможность защищаться.
По словам Вадефуля, Германия ощущает «особую ответственность» за ситуацию и готова поддерживать Киев в любой момент. Министр подчеркнул, что Германия продолжит выполнять свою роль одного из лидирующих партнеров по поставкам военной помощи.
На сегодняшний день Германия занимает второе место в мире по объемам предоставленной Украине военной помощи, уступая только Соединенным Штатам.
Ранее Вадефуль призывал европейские страны рассмотреть поставки систем противовоздушной обороны на Украину.
Зеленский обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с так называемыми особыми просьбами о помощи на Украину.
Зеленский заявил премьер-министру Польши Дональду Туску о готовности Киева продолжать конфликт три года.