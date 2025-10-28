Глава МИД Германии назвал будущую зиму решающей для Украины

Глава МИД Германии Вадефуль заявил о решающем значении зимы для Украины

Tекст: Вера Басилая

Будущая зима станет критически важной для Украины, об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время визита в Брюссель, передает ТАСС.

Он выразил уверенность, что в условиях отсутствия поддержки от Запада Украина может потерять возможность защищаться.

По словам Вадефуля, Германия ощущает «особую ответственность» за ситуацию и готова поддерживать Киев в любой момент. Министр подчеркнул, что Германия продолжит выполнять свою роль одного из лидирующих партнеров по поставкам военной помощи.

На сегодняшний день Германия занимает второе место в мире по объемам предоставленной Украине военной помощи, уступая только Соединенным Штатам.

Ранее Вадефуль призывал европейские страны рассмотреть поставки систем противовоздушной обороны на Украину.

Зеленский обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с так называемыми особыми просьбами о помощи на Украину.

