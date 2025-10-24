Politico: Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами о помощи

Tекст: Елизавета Шишкова

Зеленский обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с так называемыми особыми просьбами о помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника, передает РИА «Новости».

По данным источника, встреча лидеров была посвящена обсуждению последних событий в Вашингтоне и рассматриваемым американским планам по Украине. В результате разговора Зеленский высказал просьбы, которые затрагивали вопросы оборонного потенциала Украины. Точные детали требований или тип необходимой поддержки не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» раскритиковала действия правительства Германии по вопросу поддержки Украины.

Между тем Зеленский планирует обсудить дальнейшую помощь с европейскими лидерами после провальных переговоров с Дональдом Трампом.

В то же время Мерц заявил, что визит Зеленского в США не принес ожидаемых результатов.