Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?3 комментария
Банк России попросил рассмотреть дело Euroclear в закрытом режиме
Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с ходатайством рассматривать дело против европейского депозитария Euroclear в закрытом режиме, сообщила пресс-служба Арбитражного суда.
«Центральный Банк России подал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, далее на усмотрение судьи», – сообщает пресс-служба, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы проведет 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков.
Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. в Арбитражный суд Москвы на 18,1 трлн рублей.