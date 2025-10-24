АдГ обвинила правительство Германии в «распродаже интересов» из-за поддержки Киева

Tекст: Вера Басилая

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подвергла критике курс правительства по поддержке Киева, рассматривая его как «распродажу интересов Германии», передает ТАСС.

По мнению представителей АдГ, если бы берлинские власти направляли хотя бы половину усилий, затрачиваемых на Украину и Владимира Зеленского, на развитие собственной страны, Германия столкнулась бы с меньшим количеством проблем.

Поводом для комментария партии стало заявление канцлера Фридриха Мерца на встрече с Зеленским о том, что Германия будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». В АдГ отметили, что действия правительства свидетельствуют о приоритете украинского направления в ущерб внутренним интересам.

Германия занимает второе место среди государств, поставляющих Киеву вооружения, уступая лишь США. С начала конфликта в 2022 году объем немецкой военной и иной помощи украинским властям превысил 40 млрд евро.

