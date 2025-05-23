Жителя Тульской области оштрафовали за съемку работы ПВО

Суд в Алексине назначил 25 тыс. рублей штрафа мужчине за публикацию видео ПВО

Tекст: Вера Басилая

Суд в Тульской области оштрафовал местного жителя на 25 тысяч рублей за публикацию в Telegram видео с налетом украинских беспилотников и действиями ПВО, сообщает РИА «Новости».

В судебных материалах отмечается, что молодой человек снял ролик на мобильный телефон, зафиксировав использование и последствия применения средств ПВО и БПЛА на территории Алексина, что позволило установить их тип и местонахождение.

Тем самым он нарушил правила режима повышенной готовности, запрещающие размещение информации о расположении важных объектов и применении беспилотных летательных аппаратов. Протокол составили по статье КоАП о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности, предусматривающей штраф от 1 до 30 тыс. рублей.

Штраф был назначен судом в середине апреля 2025 года. Молодому человеку 20 лет. На процедуру составления протокола была приглашена местная пресса. Молодой человек заявил журналистам: «Я не хотел никому навредить, сожалею о содеянном» и предупредил сограждан о недопустимости съемки работы ПВО.

Ранее парламент Крыма предложил ввести штрафы до 300 тыс. рублей за фото и видео с военными объектами.

Эксперты назвали такую инициативу своевременной и важной для безопасности.