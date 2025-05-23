Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.3 комментария
Жителя Тульской области оштрафовали за съемку работы ПВО
Суд в Алексине назначил 25 тыс. рублей штрафа мужчине за публикацию видео ПВО
Житель Алексина получил штраф в 25 тыс. рублей за размещение в Telegram-канале видео с налетом беспилотников и работой ПВО, снятое на мобильный телефон.
Суд в Тульской области оштрафовал местного жителя на 25 тысяч рублей за публикацию в Telegram видео с налетом украинских беспилотников и действиями ПВО, сообщает РИА «Новости».
В судебных материалах отмечается, что молодой человек снял ролик на мобильный телефон, зафиксировав использование и последствия применения средств ПВО и БПЛА на территории Алексина, что позволило установить их тип и местонахождение.
Тем самым он нарушил правила режима повышенной готовности, запрещающие размещение информации о расположении важных объектов и применении беспилотных летательных аппаратов. Протокол составили по статье КоАП о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности, предусматривающей штраф от 1 до 30 тыс. рублей.
Штраф был назначен судом в середине апреля 2025 года. Молодому человеку 20 лет. На процедуру составления протокола была приглашена местная пресса. Молодой человек заявил журналистам: «Я не хотел никому навредить, сожалею о содеянном» и предупредил сограждан о недопустимости съемки работы ПВО.
Ранее парламент Крыма предложил ввести штрафы до 300 тыс. рублей за фото и видео с военными объектами.
Эксперты назвали такую инициативу своевременной и важной для безопасности.