Путин: Цели СВО будут достигнуты

Лукашенко спросил у украинцев, почему не воевали за Крым

Лукашенко заявил, что украинцы отдали Крым без боевых действий

Tекст: Алексей Дегтярёв

Украинские власти сейчас называют Крым «украинской территорией» и говорят об аннексии, но «никакой войны в Крыму не было», сказал Лукашенко в интервью Newsmax TV, передает ТАСС.

Лукашенко подчеркнул, что войной можно назвать противоборство сторон с применением оружия, однако в Крыму не было ни одного выстрела.

«Можно говорить «аннексировали», можно «освободить», можно «захватить». Это философский вопрос... Но если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю?» – указал он.

Как отметил политик, украинцы сами сдали полуостров российским силам, которые договорились с защитниками региона. Он подытожил: «Крым фактически был сдан «зеленым человечкам», как вы их называли тогда».

Лукашенко также прокомментировал причины конфликта на Украине, отметив, что ситуация началась с притеснения русскоязычного населения. В частности, глава Белоруссии привел пример с Одессой, где, по его словам, людей сожгли только за то, что считали их врагами из-за языка. Президент провел аналогию с Мексикой, подчеркнув, что в подобной ситуации на границе США Америка жестко бы ответила, если бы ее граждан подвергли такому обращению.

Кроме того, Лукашенко заявил, что украинские власти могли бы проводить языковую политику постепенно, но вместо этого решили «заткнуть рот» русскоязычному населению, что спровоцировало эскалацию.

Ранее Лукашенко заявлял, что в 2015 году Европа заняла «глупую позицию» по украинскому урегулированию во время заключения Минских соглашений.