Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.5 комментариев
Пожар поезда в Тамбовской области локализовали на площади 1 тыс. кв. метров
В Мичуринске удалось остановить распространение огня на территории, где горели железнодорожные цистерны с бензином, задействованы десятки специалистов.
Пожар, охвативший цистерны с бензином на территории города Мичуринска в Тамбовской области, был локализован на площади 1000 квадратных метров, передает РИА «Новости».
К ликвидации возгорания привлекли 68 человек и 25 единиц техники, среди которых был специальный пожарный поезд. В МЧС России по региону уточнили, что пожарные продолжают работать на месте происшествия, чтобы предотвратить повторное распространение огня.
По предварительным данным, угрозы для жилых домов и населения нет. Сведений о пострадавших к данному моменту не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тамбовской области на станции Кочетовка-2 грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов. В Мордовии пассажирский поезд протаранил бензовоз, что вызвало сбой в графике движения.
На Горьковской железной дороге в Кировской области специалисты завершили ремонтные работы и открыли проезд по второму пути после схода грузовых вагонов.