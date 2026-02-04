Пожар поезда в Тамбовской области локализовали на площади 1 тыс. кв. метров

Tекст: Денис Тельманов

Пожар, охвативший цистерны с бензином на территории города Мичуринска в Тамбовской области, был локализован на площади 1000 квадратных метров, передает РИА «Новости».

К ликвидации возгорания привлекли 68 человек и 25 единиц техники, среди которых был специальный пожарный поезд. В МЧС России по региону уточнили, что пожарные продолжают работать на месте происшествия, чтобы предотвратить повторное распространение огня.

По предварительным данным, угрозы для жилых домов и населения нет. Сведений о пострадавших к данному моменту не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тамбовской области на станции Кочетовка-2 грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов. В Мордовии пассажирский поезд протаранил бензовоз, что вызвало сбой в графике движения.

На Горьковской железной дороге в Кировской области специалисты завершили ремонтные работы и открыли проезд по второму пути после схода грузовых вагонов.