Токаев заявил Трампу о готовности Казахстана провести переговоры по Украине

Tекст: Денис Тельманов

Токаев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив ситуацию вокруг Украины, передает РИА «Новости». В сообщении пресс-службы казахстанского лидера отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и международной ситуации, уделив отдельное внимание украинской тематике.

Во время беседы Токаев обратил внимание на сложность урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув при этом ключевую роль территориального вопроса.

«Глава нашего государства подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации на поле», – говорится в заявлении пресс-службы главы Казахстана.

По информации пресс-службы, президент Казахстана выразил готовность предоставить площадку для переговоров в случае необходимости.

Токаев призвал все заинтересованные стороны проявить терпение, гибкость и продолжить поиск формулы мира, добавив, что республика не является посредником, однако открыта для содействия диалогу в духе доброй воли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после саммита в Анкоридже между Россией и США появилась реальная возможность добиться мира на Украине.

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что выносное причальное устройство Каспийского трубопроводного консорциума в конце ноября было атаковано украинским дроном и получило значительные повреждения.

Министерство энергетики Казахстана проинформировало, что поставки нефти с месторождения Кашаган частично направят в Китай из-за атак на объекты КТК.