    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью
    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени
    Британский министр пригрозил российскому подводному флоту в Атлантике
    Пранкер Лексус привел правила защиты от мошенников
    Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск
    Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
    ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ
    Le Figaro: Полиция задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра
    Песков: ВС России жестко отреагируют на попытки нанести удар вглубь России
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США развивают наркокапитализм

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    26 октября 2025, 14:49 • Новости дня

    Песков связал приостановку переговоров по Украине с провокациями Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Продвижение переговоров по Украине затормозилось из-за позиции Киева, провоцируемого Европой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что вопрос мирного урегулирования ситуации на Украине оказался приостановлен по причине позиции Киева, которую поддерживает и подогревает Евросоюз, передает ТАСС.

    «Мы видим, что Евросоюз буквально заходится в такой военной истерике. Вот это является причиной той самой паузы», – сказал Песков, подчеркивая, что именно европейские представители становятся катализатором нежелания Киева участвовать в мирных переговорах.

    Песков добавил, что в текущих условиях президент США Дональд Трамп «понимает, что пока нет никаких оснований полагать, что в самое ближайшее время можно куда-то сдвинуться в мирном урегулировании».

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что реализация мирной «сделки» по Украине возможна только при устранении британского влияния и создании сбалансированных ожиданий.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Путиным в Будапеште отменена, но возможность переговоров не исключается. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о масштабной информационной атаке, направленной на срыв российско-американских переговоров в Венгрии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште временно перенесли.

    25 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    Комбриг ВСУ спровоцировал массовую гибель бойцов из-за фото в соцсетях
    Комбриг ВСУ спровоцировал массовую гибель бойцов из-за фото в соцсетях
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Ольга Иванова

    Массовая гибель бойцов 105-й бригады ВСУ произошла после публикации командиром фото построений, что позволило установить точную локацию.

    Командир 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Анатолий Савич стал причиной гибели большого числа подчиненных из-за публикации снимков военных построений в социальных сетях, передает РИА «Новости».

    По словам представителя силовых структур России, именно эти фотографии позволили обнаружить местоположение личного состава на передовой и привести к результативному удару по ним.

    «В социальных сетях распространяются некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Всех их объединяют локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады», – сообщил собеседник. Многие из погибших позже скончались в больницах от полученных ранений.

    Источник отметил, что командир часто проводил построения на передовой и делал награждения, выкладывая фото в интернет. На этих снимках видно, что военнослужащие находились без средств индивидуальной защиты, что значительно увеличивало опасность для жизни.

    По мнению источника, неопытность Савича привела к трагедии, ведь тот считал, что в отсутствии активной фазы боев на фронте подобные построения безопасны.

    Известно, что полковник Савич был назначен на пост совсем недавно, сменив Евгения Фоменко. Офицер родом из Старого Самбора Львовской области, где проживает с семьей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен под Красноармейском.

    Минобороны сообщило о ночном разгроме бронетехники ВСУ в районе Красноармейска.

    Пушилин заявил о тяжелых боях подразделений ВС России в Красноармейске.


    25 октября 2025, 17:07 • Новости дня
    Reutеrs: США подготовили проект новых санкций против России
    Reutеrs: США подготовили проект новых санкций против России
    @ Anju/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США подготовили новый пакет санкций, который может затронуть банковский сектор и нефтяную инфраструктуру России, если конфликт на Украине не будет завершен, сообщает Reutеrs.

    США подготовили проект новых санкций в отношении России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reutеrs.

    В сообщении агентства говорится: «Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут быть применены против ключевых сфер российской экономики, если президент Владимир Путин продолжит откладывать прекращение войны Москвы на Украине... Некоторые из дополнительных санкций, подготовленных США, направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставок нефти на рынок».

    Источник Reutеrs сообщил, что Дональд Трамп, скорее всего, возьмет паузу в несколько недель для оценки реакции российской стороны на ранее введенные санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл». В публикации отмечается, что в Конгрессе США вновь активизировались попытки рассмотреть двухпартийный законопроект о санкциях против России. Трамп, согласно источнику, готов одобрить новый санкционный пакет, однако маловероятно, что это произойдет в октябре.

    Отдельно отмечается, что представители Украины на прошлой неделе внесли предложение США о расширении санкций, в том числе о мерах по отключению всех российских банков от долларовой системы через американских партнеров, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

    Напомним, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    В Белом доме пообещали значительное воздействие новых санкций США на Россию.

    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    25 октября 2025, 15:28 • Новости дня
    Reuters: Вашингтон обсуждает передачу активов России для поддержки Киева
    Reuters: Вашингтон обсуждает передачу активов России для поддержки Киева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США начали обсуждать возможность передачи замороженных российских активов для поддержки Украины и одобрили аналогичную инициативу Евросоюза, сообщает Reuters.

    Вашингтон начал внутренние обсуждения о возможном использовании российских активов, замороженных в Соединенных Штатах, для поддержки Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию агентства Reuters и неназванных американских чиновников. В сообщении Reuters отмечается: «Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины».

    Помимо этого, США заявили о своей поддержке инициативы Евросоюза использовать замороженные российские активы для закупки американского оружия для Киева. По словам неназванных чиновников, представители Соединенных Штатов сообщили европейским коллегам, что одобряют такую схему.

    Эта позиция свидетельствует о стремлении Вашингтона и его союзников найти новые источники финансирования военной помощи на Украине. Для России подобные шаги могут стать новым витком в дипломатическом противостоянии с США и ЕС по поводу замороженных активов.

    Российские власти ранее неоднократно предупреждали, что любые попытки использовать государственные активы России без согласия Москвы будут расцениваться как незаконные и вызовут ответные меры.

    Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине.


    25 октября 2025, 22:45 • Новости дня
    Дмитриев привез в США в качестве подарка конфеты с цитатами Путина
    Дмитриев привез в США в качестве подарка конфеты с цитатами Путина
    @ t.me/kadmitriev

    Tекст: Антон Антонов

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что в рамках российско-американского диалога привез в США конфеты с изображением президента России Владимира Путина на коробке и его цитатами.

    «Шоколадные конфеты в подарок в рамках диалога Россия-США. Нью-Йорк», – сообщил Дмитриев в Telegram, опубликовав соответствующее фото.

    На самой коробке присутствует изображение главы государства и надпись «Великие слова Великого человека», а также цитата: «Вести диалог с Россией с точки зрения силы – бессмысленно». На обертке конфеты написано «Своих не бросаем», передает РИА «Новости».

    RT также приводит изображение конфет на маркетплейсах. Судя по фото, на обертке написаны цитаты президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США и анонсировал переговоры с представителями администрации США во время визита.

    25 октября 2025, 21:47 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным при уверенности в сделке по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп допустил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.

    Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным при условии уверенности в достижении соглашения по Украине, передает ТАСС. Отвечая на вопрос журналистов о возможности организации переговоров, Трамп отметил: «Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку».

    Разговор с прессой состоялся на борту президентского самолета при дозаправке в Дохе по пути в Малайзию.

    Трамп выразил разочарование уровнем продвижения мирного процесса на Украине. Но он также отметил, что у него «всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным».

    Кроме того Трамп объявил о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином сокращение Китаем закупок нефти у России на предстоящей встрече, подчеркнув, что Китай уже снизил объемы закупок, а Индия намерена полностью отказаться.

    Ранее Владимир Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.

    Напомним, на этой неделе Трамп заявил, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но не исключил возможность проведения переговоров в будущем.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Аналитики Bloomberg предсказали обнуление поставок российской нефти в Индию.

    Как сообщал Bloomberg, новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» изменят баланс на мировом рынке нефти и поставят под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей.


    26 октября 2025, 13:02 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ

    ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики и железнодорожному составу, использовавшемуся для перевозки вооружения и техники ВСУ в Донбасс, сообщило Министерство обороны России.

    ВС России поразили объекты инфраструктуры противника и железнодорожный состав, осуществлявший транспортировку вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Минобороны отметило, что удары были нанесены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии. Кроме того, были атакованы цеха по производству дальнобойных беспилотников, место их запуска, склад безэкипажных катеров и пункты временной дислокации украинских формирований в 147 районах.

    Российские войска группы «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области. Отмечается, что с украинской стороны потери превысили 190 военнослужащих, также уничтожены четыре бронированные машины, девять автомобилей и четыре склада материальных средств.

    На Харьковском направлении под удар попали тяжелая механизированная бригада и бригада теробороны ВСУ в районах Волчанска и Бологовки. В результате потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение трем механизированным, штурмовой бригадам, а также бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии ВСУ в Донецкой народной республике. Противник потерял более 240 человек личного состава, танк, два американских бронетранспортера М113, девять бронированных машин, 17 автомобилей, четыре орудия, четыре станции РЭБ и склад горючего.

    Войска группы «Центр» заняли новые позиции, нанеся тяжелые потери ВСУ. Уничтожены до 505 украинских военнослужащих, три бронемашины «Казак», девять автомобилей и склад боеприпасов. Удары пришлись по скоплениям украинских частей в Донецкой и Днепропетровской областях.

    Группировка «Восток» также продвинулась вглубь обороны противника, уничтожив до 300 бойцов ВСУ, четыре бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и укрепленные склады на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Еще до 50 военнослужащих, две бронированные машины и техника были уничтожены при ударах по горно-штурмовой бригаде ВСУ в Запорожской области.

    Средствами ПВО России сбито три управляемые авиационные бомбы и 116 беспилотников самолетного типа. С начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета и 92 575 беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого ликвидированы 633 зенитных комплекса, 25 693 танка и другой бронетехники, 1607 реактивных систем залпового огня, 30 799 орудий артиллерии и минометов, а также 44 923 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Ранее подполье заявило о разрушении складов, ангаров, железнодорожных узлов и объектов инфраструктуры в результате ударов по Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областям.

    В Черниговской области был уничтожен объект критической инфраструктуры.

    26 октября 2025, 02:12 • Новости дня
    Дмитриев провел встречи с представителями администрации США
    Дмитриев провел встречи с представителями администрации США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи с представителями администрации США, сообщают информационные агентства.

    Встречи прошли 24 и 25 октября. 26 октября ожидается продолжение переговоров, сообщил источник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США. Он анонсировал переговоры с представителями администрации США во время визита.

    26 октября 2025, 06:31 • Новости дня
    Суд Австрии собрался рассмотреть дело об экстрадиции экс-генерала СБУ

    Суд Австрии собрался рассмотреть экстрадицию экс-генерала СБУ Наумова на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшее время состоится заседание регионального суда Корнойбурга в Австрии о возможной экстрадиции бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова на Украину, сообщили украинские СМИ.

    В Австрию Наумов, который объявлен Киевом в международный розыск, прибыл из Сербии, где год пробыл в тюрьме, передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский лишил Наумова генеральского звания в апреле 2022 года. В июне того же года Наумова задержали в Сербии при попытке перевозки через границу 600 тыс. евро, изумрудов, бриллиантов и крупной суммы долларов без декларирования.


    25 октября 2025, 16:27 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали самую тяжелую зиму
    На Украине спрогнозировали самую тяжелую зиму
    @ Kirill Chubotin/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Грядущий отопительный сезон на Украине может стать рекордно сложным из-за масштабных повреждений энергетики и нехватки ресурсов для отопления.

    Украину в этом году ждет самый тяжелый отопительный сезон за всю историю, заявила бывший министр энергетики страны Ольга Буславец, передает ТАСС. Она пояснила, что в Киеве и других регионах фиксируются серьезные проблемы с энергоснабжением – в большинстве областей введены графики отключения света по две-три очереди, что означает до двенадцати часов без электричества в сутки.

    По словам Буславец, ситуация особенно остра в Сумской и Черниговской областях. Она отметила: «Уже понятно, что эта зима будет гораздо тяжелее всех предыдущих».

    Украина смогла закачать в подземные хранилища 13,2 млрд кубометров газа, сообщила экс-министр. Однако, по ее словам, этого недостаточно, учитывая потери газодобывающей инфраструктуры, которые в октябре достигли, по разным данным, тридцати-шестидесяти процентов суточной добычи. Дополнительного импорта «Нафтогаз» пока не осуществляет из-за нехватки средств, уточнила Буславец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив сроки его начала на один месяц позже обычного.


    26 октября 2025, 14:31 • Новости дня
    После удара ВСУ по плотине в Белгородской области затоплены частные участки

    Гладков сообщил о затоплении более десяти участков после удара ВСУ по плотине

    Tекст: Вера Басилая

    Часть приусадебных участков оказалась затоплена из-за повреждения плотины Белгородского водохранилища, жилые дома не пострадали, а ситуация остается под контролем, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Частичное затопление частных участков произошло после удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища, сообщил Гладков в Telegram-канале.

    Губернатор отметил, что водой были затронуты чуть более десяти участков – жилые дома при этом остались вне зоны подтопления. По его словам, ситуация в Шебекинском округе на данный момент остается стабильной.

    Гладков рассказал, что накануне был проведен обход четырех населенных пунктов. Сейчас 16 человек находятся в пунктах временного размещения в Шебекино и Белгороде, остальные временно выехали к родственникам. Власти договорились с полицией об усилении охраны порядка на этих территориях.

    Губернатор подчеркнул, что региональные службы держат ситуацию под контролем и будут уведомлять жителей о развитии событий в зависимости от уровня угрозы.

    После того как ВСУ обстреляли Белгородское водохранилище, на плотине появились повреждения, что может привести к эвакуации жителей опасных районов.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что удары ВСУ по плотине не имеют смысла.

    Атака ВСУ на российскую плотину, по мнению экспертов, потребует отрезвляющего ответа.

    26 октября 2025, 13:20 • Новости дня
    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени

    Военный аналитик Онуфриенко: В Красноармейско-Димитровской агломерации ситуация для ВСУ крайне плачевна

    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ситуации в районе Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации несколько отличаются, однако на обоих участках ВСУ испытывают колоссальные проблемы с логистикой. Подобное положение дел превращает их уход с позиций лишь в вопрос времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о текущей ситуации на фронте.

    «На текущий момент российская армия штурмует четыре крупных района: Купянский, Северский, Константиновский и Красноармейский (Покровский). Все они имеют принципиальную важность для развития дальнейшего продвижения войск, но на каждом из них имеется своя специфика ведения боев», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В районе Купянска в настоящее время наши солдаты уверенно чувствуют себя в той части города, которая лежит на западном берегу реки Оскол. Здесь уже имеются серьезные успехи, особенно в рамках столкновений, которые ведутся ближе к Соболевке. Несколько иное положение дел в восточных кварталах», – акцентирует он.

    «Там ВСУ до сих пор сохраняют значительное присутствие. Их группировка опирается на крупный укрепрайон Купянск-Узловой. На его территории большое число зданий, к штурму которых мы еще не приступали. Соответственно, на восточном берегу у противника сохраняются пути снабжения», – поясняет эксперт.

    «Но все же логистика значительно затруднена. Судя по всему, у ВСУ не хватит сил для того, чтобы продолжать удерживать оборону занятых территорий. Поэтому уже в ближайшее время стоит ожидать полной зачистки города. Что касается Красноармейско-Димитровской агломерации, то здесь ситуация для украинской армии крайне плачевна», – продолжает собеседник.

    «ВСУ надеялись не допустить катастрофичное развитие событий путем обороны Родинского. Но все же основные части противника из этого населенного пункта были выбиты. Соответственно, Киев потерял возможность использовать его в качестве «отвлекающего маневра» для наших основных сил», – напоминает он.

    «Между тем единственные дороги, связывавшие местную группировку с тылом, к текущему моменту уже перерезаны. Имеются лишь несколько «щелей», через которые теоретически можно что-либо доставить, но все же полноценным логистическим каналом назвать их нельзя. Фактически несколько тысяч представителей ВСУ оказались взаперти. Выхода у них два: либо начинать согласовывать сдачу постов, либо пасть в ходе штурма», – заключил Онуфриенко.

    Ранее группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце, охватывающим два населенных пункта, оказался 31 батальон украинской армии. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Он также доложил, что под контроль взято более 70% территорий Волчанска.

    Кроме того, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Сообщается, что штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии сумели удержать переправы ВСУ через реку Оскол южнее населенного пункта. В то же время силами подразделений осуществляется операция по освобождению Ямполя.

    Путин заметил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки извне и изнутри». «И напрямую деблокировать, и с помощью действий в ближайших районах создать условия для блокации. И в этой связи я к вам сюда и приехал, для того, чтобы послушать, прежде всего, мнение командующих группировками», – сказал президент.

    Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и принять меры для эвакуации людей в безопасные районы. Он также добавил, что армии необходимо обеспечить необходимые меры по сдаче в плен украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.

    26 октября 2025, 12:31 • Новости дня
    Песков: ВС России жестко отреагируют на попытки нанести удар вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия намерена давать жесткий ответ в случае попыток ударов ВСУ внутрь российской территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российская армия даст жесткий ответ на возможные атаки Вооруженных сил Украины по российской территории, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что сам Владимир Зеленский в последние дни заявлял о наличии военного потенциала, позволяющего наносить удары вглубь России. Кремль напомнил, что в случае реализации таких угроз Россия отреагирует крайне жестко. «Как сказал президент России Владимир Путин, ошеломляюще», – заявил представитель Кремля.

    Ранее Песков заявил, что Россия будет давать «ошеломляющий ответ» на любые попытки нанесения ударов дальнобойным оружием по своей территории.

    Напомним, президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий и ошеломляющий ответ в случае ударов по территории страны с использованием дальнобойного вооружения.

    26 октября 2025, 07:27 • Новости дня
    Над регионами России, Черным и Азовским морями сбиты 82 украинских беспилотника
    Над регионами России, Черным и Азовским морями сбиты 82 украинских беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей силами ПВО перехвачены и уничтожены 82 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что 30 беспилотников были перехвачены над Брянской областью, 26 – над Тульской областью, семь – над акваторией Черного моря, четыре – над акваторией Азовского моря, еще по четыре – над Краснодарским краем и Рязанской областью.

    Три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области. В Московском регионе сбиты два беспилотника, один из которых направлялся в сторону Москвы. Также по одному аппарату уничтожено в Курской и Липецкой областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа в ночь на субботу.

    25 октября 2025, 17:36 • Новости дня
    Депутат Верховной рады обвинила Генштаб Украины во лжи о Донбассе

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что на Украине есть риск потери Красноармейска и Купянска, несмотря на заявления Генштаба о победах в Донбассе.

    Заявление о регулярной лжи со стороны командования была опубликована Марьяной Безуглой в ее Telegram-канале, передает ТАСС. По словам депутата, Александр Сырский, занимающий пост главнокомандующего ВС Украины, и представители Генштаба сообщают о несуществующих успехах на Донбассе, утверждая об «освобождении» отдельных сел.

    Безуглая также подчеркнула, что Украина на данный момент рискует потерять Красноармейск в Донецкой Народной Республике и Купянск в Харьковской области. По ее словам, эти районы находятся под контролем Киева, однако позиции ВСУ там крайне неустойчивы.

    «Мы теряем крайний рубеж, за которым дальше Павлоград, Днепр, Краматорск, Изюм и Харьков», – заявила парламентарий. Первый раз столь открытая критика официальных украинских сообщений прошла на публичной платформе именно от народного депутата. Ранее начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов, провел совещание на передовых пунктах управления группировки войск «Центр» и отметил успехи российской армии в освобождении ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий украинской армии Александр Сырский сообщил о сохраняющихся трудностях для Вооруженных сил Украины в зонах боевых действий. Российские войска освободили населенные пункты Бологовка в Харьковской области, Дроновка и Проминь в ДНР, а также Першотравневое в Днепропетровской области. За прошедшую неделю российские подразделения освободили десять населенных пунктов.

    25 октября 2025, 20:10 • Новости дня
    Конгрессмен США предложила отказаться от войны с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила о необходимости сосредоточиться на мирных и торговых переговорах с Россией вместо эскалации конфликта.

    США должны вести открытый диалог о мире и использовать возможности для взаимовыгодной торговли с Россией, заявила Анна Паулина Луна, член палаты представителей от Республиканской партии, в своем аккаунте в соцсети X (соцсеть заблокирована в России), передает РИА «Новости».

    По словам Луны, американская политика не должна основываться на неоконсервативных принципах, пропагандирующих войну с Россией, а должна быть построена на диалоге и экономических выгодах для граждан США. Она отметила, что, по ее мнению, неоправданная изоляция России не отвечает интересам Америки.

    «Америке следует использовать торговые возможности и стремиться к миру, а не отстаивать неоконсервативную программу войны с Россией. Зачем нам отталкивать сверхдержаву, когда мы могли бы вести открытый диалог о мире и вести торговые переговоры, которые принесли бы пользу всем американцам?» – подчеркнула Луна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил свое нахождение в США публикацией в соцсетях. Он прибыл в Нью-Йорк для переговоров с представителями администрации президента США о двусторонних отношениях.

