    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ
    Верховный суд разрешил штрафовать несколько раз за превышение скорости
    Пашинян заявил о невозможности производства коньяка в Армении
    Путин загоняет Запад в глухую оборону
    WSJ: США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России
    Захарова назвала главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским» за угрозы «Дружбе»
    Пожар произошел на заводе по переработке российской нефти в Братиславе
    Рябков исключил возобновление обмена информацией по ДСНВ с США
    Экс-замглавы Минобороны Иванов заявил о готовности отправиться на СВО
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    23 октября 2025, 00:15 • Новости дня

    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште

    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    «Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне  показалось неправильным. Потому что казалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем», – сказал он журналистам в Белом доме после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская и американская сторона ранее обсуждали параметры возможной встречи лидеров России и США в Венгрии.


    22 октября 2025, 12:13 • Новости дня
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о проведении саммита между президентами России и США в Будапеште было принято по взаимной договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    Решение о проведении саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом было принято обоюдно обеими сторонами, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он добавил, что сложившаяся пауза в отношениях требует вмешательства на высшем уровне.

    Песков подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил он, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.

    Вместе с тем сроки проведения саммита в Будапеште пока не определены. Пресс-секретарь заявил, что этот вопрос еще предстоит согласовать, поскольку для подготовки столь важной встречи требуется дополнительное время.

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Судьба саммита в Будапеште, по словам Трампа, должна определиться в ближайшие два дня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    22 октября 2025, 13:24 • Новости дня
    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана

    Американист Дробницкий: Провал дела экс-главы ЦРУ Бреннана обрушит популярность Трампа

    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана
    @ Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У расследования против экс-главы ЦРУ Джона Бреннана почти нет перспектив из-за неготовности Минюста идти против разведсообщества и глубинного государства. Провал этого дела еще больше обрушит рейтинг главы Белого дома Дональда Трампа в среде его сторонников, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США обвинили Бреннана по делу о «вмешательстве» России в президентские выборы.

    «Главе Белого дома Дональду Трампу на фоне неубедительных внешнеполитических шагов нужна громкая внутренняя победа над демократами и так называемым глубинным государством. Для этого его администрация вытащила «из ящика» дело о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, которое уже на всех уровнях признали почти полностью притянутым за уши и начали забывать», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «В разное время по этому делу под наибольшим прессингом находились экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, бывший директор ФБР Джеймс Коми и генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Теперь в этот список республиканцы хотят добавить бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана», – продолжил собеседник.

    «Но, по моему убеждению, у дела против Бреннана почти нет перспектив. Во-первых, из-за недостаточной, на мой взгляд, квалификации будущих исполнителей расследования – команды трамповских лоялистов под руководством прокурора по Восточному округу Вирджинии Линдси Халлиган. Во-вторых, предыдущие инициативы Белого дома по делу о «вмешательстве» Минюст так и не смог воплотить в жизнь», – напомнил спикер.

    «В-третьих, уже стало ясно, что Трамп в целом не готов «топтать» глубинное государство и расшатывать устои бюрократии в США. Таким образом, скорее всего, Белый дом добьется максимум условного приговора в отношении Болтона по обвинению в препятствовании расследованию о «вмешательстве». Американское разведывательное сообщество поспособствует выведению из дела «своих» участников, в том числе Бреннана», – спрогнозировал аналитик.

    «Но, к сожалению для нынешней администрации, провал расследования не пройдет бесследно, а еще больше обрушит популярность Трампа в среде его ядерных сторонников – движения MAGA («Make America Great Again»). Сейчас там растет раздражение главой Белого дома. Думаю, произошедшее упрочит уверенность республиканцев в необходимости поисков нового лидера», – резюмировал политолог.

    Ранее республиканцы судебного комитета Палаты представителей США передали в министерство юстиции материалы по обвинению бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в даче ложных показаний в 2023 году перед судебным комитетом Конгресса о расследовании якобы наличия связей Дональда Трампа с Россией.

    По словам председателя комитета Джима Джордана, данные, недавно рассекреченные управлением директора национальной разведки, указывают: Бреннан заявлял, что работа ЦРУ по расследованию якобы российского вмешательства в президентские выборы 2016 года «не была связана с досье Стила».

    Досье Стила – отчеты, составленные бывшим сотрудником MI6 Кристофером Стилом, в которых утверждалось о якобы наличии связи между предвыборной кампанией Трампа и Кремлем. Как отметил Джордан, эти «бездоказательные обвинения были оплачены предвыборным штабом Хиллари Клинтон».

    В итоге в письме генеральному прокурору Пэм Бонди Джордан потребовал начать уголовное расследование против Бреннана по обвинению во «множестве умышленно и намеренно ложных заявлений, которые противоречат данным, собранным постоянным комитетом Палаты представителей по разведке (HPSCI) и ЦРУ», сообщается на сайте судебного комитета.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает расследований против лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», а также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

    Он также указывал, что документы, ставшие основанием для опровергнутой теории о «российском следе», должны быть обнародованы. Трамп подчеркивал, что публикация поможет выявить «мошенничество демократов». По его мнению, открытость в этом вопросе важна для общественности и политической системы США.

    В свою очередь директор национальной разведки Тулси Габбард представила рассекреченные данные о возможной фальсификации в администрации экс-президента Барака Обамы разведданных о якобы вмешательстве России в выборы президента 2016 года, назвав это «многолетним госпереворотом против Трампа».

    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    22 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания.

    Глава государства вышел на связь с представителями Генерального штаба из Кремля, передает ТАСС.

    По словам Путина, тренировка носит плановый характер. «Сегодня у нас плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать», – сказал он.

    Ранее Путин сообщил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%.

    22 октября 2025, 07:55 • Новости дня
    Трамп: Индия уменьшит закупки нефти у России
    Трамп: Индия уменьшит закупки нефти у России
    @ Allison Robbert /Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийская сторона якобы сократит свои закупки российской нефти, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «У нас (с премьер-министром Индии Нарендрой Моди – прим. ВЗГЛЯД) очень хорошие отношения. И он не собирается закупать много нефти у России», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Индия якобы уже сократила и продолжает сокращать объем закупок российской нефти.

    Ранее СМИ сообщали, что США и Индия существенно сократили разногласия по таможенным тарифам, однако вопрос импорта российской нефти Индией по-прежнему вызывает напряженность на переговорах.

    Напомним, Вашингтон ввел 50% тарифы на индийские товары. В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливыми.

    22 октября 2025, 22:41 • Новости дня
    США объявили о скором «существенном усилении санкций» в отношении России
    США объявили о скором «существенном усилении санкций» в отношении России
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    США планируют объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

    «Мы собираемся либо объявить после закрытия торгов сегодня днем, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций в отношении России», – приводит слова Бессента в Белом доме Bloomberg.

    Министр финансов не уточнил, что повлекло за собой новые меры. Это заявление было сделано после того, как Белый дом отказался от планов в отношении встречи президентов России и США в ближайшем будущем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент Трамп заявил, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным.

    Financial Times писала, что власти США оказывают помощь Киеву в нанесении ударов по энергетическим объектам России. Президент России Путин подчеркнул, что удары по мирным целям не помогут киевскому режиму.

    Власти Венгрии 22 октября сообщали, что продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште, но Трамп, в свою очередь, заявил, что судьба саммита в Будапеште должна определиться в ближайшие два дня.

    22 октября 2025, 10:54 • Новости дня
    Орбан заявил о продолжении подготовки к встрече Путина и Трампа в Венгрии

    Орбан сообщил о продолжающейся подготовке встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что власти Венгрии продолжают подготовку к мирному саммиту Путина и Трампа в Будапеште, несмотря на отсутствие согласованной даты, передает ТАСС.

    «Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», – заявил Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Также Трамп заявил, что судьба саммита в Будапеште должна определиться в ближайшие два дня.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слухи о срыве переговоров между Путиным и Трампом «инфобалаганом партии войны».

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Венгрия выразила готовность обеспечить безопасность встречи двух лидеров.

    22 октября 2025, 07:09 • Новости дня
    Трамп заявил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможность проведения российско-американских переговоров в венгерской столице определится в ближайшие несколько дней, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, комментируя свои слова о том, что он не хочет «понапрасну тратить время», заявил, что «Я не говорил, что это стало бы [впустую потраченным временем]», передает ТАСС.

    «На этом фронте происходит очень многое. <…> Мы в ближайшие два дня уведомим вас о наших действиях. Происходит очень многое», – указал американский лидер.

    Ранее Трамп объявлял, что пока пытается решить, стоит ли ему ехать на встречу с президентом Владимиром Путиным.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова называла слухи о срыве переговоров между двумя президентами «инфобалаганом партии войны». Генсек НАТО Марк Рютте на ближайшие сутки запланировал внеплановую поездку в Вашингтон для встречи с Трампом.

    22 октября 2025, 11:09 • Новости дня
    Венгрия отказалась исполнять решение МУС об «аресте» Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии не намерены задерживать президента России Владимира Путина в случае его визита в Будапешт для встречи с Дональдом Трампом, поскольку не признают решения Международного уголовного суда (МУС), заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны не будут исполнять решение Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина, если тот приедет в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Сийярто напомнил, что Венгрия ранее объявила о своем выходе из состава МУС. Он напомнил, что президент Путин летом посещал Соединенные Штаты и не был там арестован.

    В интервью телеканалу CNN дипломат выразил надежду, что Евросоюз не станет мешать визиту Путина в венгерскую столицу.

    «Если какая-то страна не разрешит пролет самолета президента России [в своем воздушном пространстве], то это будет означать, что она не хочет мира», – заявил Сийярто.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна готова задержать самолет с Владимиром Путиным при его перелете в Будапешт.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что президент России обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования зарубежными судами.

    Дональд Трамп сообщил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз планирует срывать встречу Трампа и Путина.

    22 октября 2025, 01:27 • Новости дня
    Освобожденный из плена ХАМАС Максим Харкин захотел лично поблагодарить Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Недавно освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса Максим Харкин выразил стремление посетить Россию и поблагодарить Владимира Путина за оказанную поддержку.

    Максим Харкин, недавно освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса, на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром рассказал о своем желании приехать в Россию и лично выразить благодарность президенту Владимиру Путину за помощь во время пребывания в плену, передает ТАСС.

    Лазар отметил, что встреча с Харкиным была очень эмоциональной, а сам Харкин надеется приехать в Россию в ближайшие месяц-полтора, если позволит здоровье.

    Главный раввин России сообщил, что Харкин считает свое освобождение настоящим чудом и благодарит всех, кто поддерживал его молитвами и усилиями по освобождению. По словам Лазара, Харкин рассказал, что плен изменил его: он стал мудрее и еще сильнее уверовал в Бога.

    Лазар также подчеркнул, что несмотря на значительную потерю веса из-за голодовки, Харкин стал морально крепче. Бывший заложник теперь молится за погибших заложников, чьи тела до сих пор не возвращены семьям, и, по словам Лазара, стал иначе ценить жизнь и единство народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль передал палестинской стороне 150 тел погибших за время конфликта в секторе Газа, но были опознаны только 25 человек. Израильские эксперты завершили опознание тела Ронена Энгеля, переданного Израилю в рамках соглашения. Войска ЦАХАЛа получили от Международного Комитета Красного Креста еще два гроба с телами погибших заложников.

    22 октября 2025, 12:22 • Новости дня
    Песков анонсировал мероприятие Путина с Генштабом ВС России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен провести мероприятие, посвященное военной тематике, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    У Путина запланировано мероприятие «по линии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации», цитирует Пескова ТАСС.

    Подробностей Песков не сообщил.

    Ранее Путин во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ побывал в Петропавловском соборе в Петербурге, его сопровождали представители Минобороны, Генерального штаба и командующие группировками войск в зоне спецоперации на Украине.

    22 октября 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин назначил Удовиченко спецпредставителем по границам с СНГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России подписал указ о назначении Николая Удовиченко специальным представителем по вопросам делимитации и демаркации границы России с государствами – участниками СНГ.

    Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Удовиченко Николая Николаевича специальным представителем президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами – участниками Содружества Независимых Государств», – сказано в документе.

    Также на него возложены обязанности по проведению работ по делимитации и демаркации границы с Абхазией, Грузией и Южной Осетией.

    Ранее Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве.

    22 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    Военный аналитик Коротченко оценил последствия тренировки ядерных сил России

    Аналитик Коротченко оценил последствия тренировки ядерных сил России

    Tекст: Ирма Каплан

    Проведенная под руководства российского президента Владимира Путина тренировка стратегических ядерных сил показала готовность России использовать ядерное оружие для защиты национальной безопасности в случае угрозы, заявил военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    «Главное, что сегодня продемонстрировала Россия, – свою готовность, а главное, политическую волю применить ядерное оружие для обеспечения безопасности и обороны нашей страны. Никаких сигналов, никаких красных линий, никаких мессенджей. Нам это не надо больше», – заявил он ТАСС.

    Коротченко отметил, что важна политическая воля Кремля и готовность всех компонентов российской ядерной триады исполнить приказ верховного главнокомандующего.

    Эксперт отметил, что возможности российских стратегических ядерных сил позволяют поставить точку в существовании любого агрессора или блока, если они посягнут на безопасность России.

    Он также обратил внимание на важность внешнеполитического контекста, в котором проводилась тренировка, и подчеркнул, что мероприятие было направлено на подтверждение боеготовности ядерной триады и отработку различных сценариев ядерного реагирования по приказу Путина.

    Практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и крылатых ракет воздушного базирования проводились с неядерными массогабаритными макетами боевых блоков, что подтвердило готовность сил к различным вариантам боевого применения – от массированного ответного удара до точечного поражения выбранных целей, сказал военный эксперт.

    Коротченко назвал среди возможных сценариев применения ядерных сил ответ на использование западного дальнобойного высокоточного оружия с территории Украины, попытки блокады Балтики и Калининградской области странами НАТО, а также ввод натовского контингента на Украину, что будет расценено как вступление в войну с Россией.

    По его словам, Генштаб России предусмотрел различные форматы использования ядерных сил для ответных действий на эскалацию ситуации или агрессию против страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе масштабной тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина 22 октября были осуществлены успешные пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет различных видов базирования. Позже Министерство обороны опубликовало видео пусков ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил страны.

    22 октября 2025, 15:36 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии

    Кремль: Путин примет участие в заседании Совета по демографии и семейной политике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 23 октября проведет заседание Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщил Кремль.

    По информации с сайта Кремля, на встрече будут рассмотрены региональные практики, вопросы поддержки студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов и сохранение репродуктивного здоровья. Также прозвучат предложения по решению жилищных проблем для семей с детьми.

    Позднее Путин примет участие в заседании XVII съезда Русского географического общества, где подведут итоги работы организации за последние пять лет. Кроме того, делегаты определят основные направления развития РГО до 2030 и приоритеты работы до 2035 года, а также изберут новый состав органов управления, включая президента общества.

    После основного заседания глава государства возглавит работу попечительского совета Русского географического общества.

    В июле Путин в ходе совещания по социальным вопросам обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

    В марте власти утвердили стратегию реализации семейной и демографической политики.

    22 октября 2025, 12:26 • Новости дня
    Песков: Путин не планирует лично посещать саммит G20 в ЮАР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин не планирует сам участвовать в саммите G20 в Южно-Африканской Республике, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Путин не примет личное участие, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он добавил, что Кремль своевременно сообщит о составе делегации.

    Ранее Песков сообщал, что делегация России будет участвовать в ноябрьском саммите G20 в Йоханнесбурге.

    22 октября 2025, 08:55 • Новости дня
    Трамп получил премию «Архитектор мира» от фонда Никсона

    Трампу вручили премию фонда Никсона за урегулирование конфликтов

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп удостоен премии «Архитектор мира» от фонда Ричарда Никсона за вклад в разрешение международных конфликтов и продвижение мирных соглашений.

    Дональд Трамп получил премию «Архитектор мира», учрежденную фондом Ричарда Никсона, сообщает ТАСС.

    Торжественная церемония прошла в Нью-Йорке, где статуэтку в виде фигуры Никсона вручил председатель совета директоров фонда Роберт О’Брайен в присутствии семьи Никсонов.

    В официальном заявлении фонда отмечается, что награда присуждена Трампу за «достигнутые им прекращения огня и мирные соглашения». В частности, выделены его усилия по заключению соглашения в секторе Газа, урегулированию конфликтов между Арменией и Азербайджаном, Индией и Пакистаном, Руандой и Демократической Республикой Конго, а также Таиландом и Камбоджей. Особенно подчеркнуты действия Трампа «по установлению прочного мира между Россией и Украиной».

    Сам Трамп ранее не раз заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира, однако в этом году лауреатом стала оппозиционный политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо. После этого Трамп отметил, что надеется получить Нобелевскую премию в будущем.

    Премия «Архитектор мира» учреждена в 1995 году и ранее была вручена Генри Киссинджеру, Ли Куан Ю, Джорджу Бушу – старшему и другим известным государственным и политическим деятелям. Фонд Ричарда Никсона ведет свою деятельность с 1983 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прокомментировал решение не присуждать Нобелевскую премию мира Дональду Трампу.

    Трамп пошутил о Нобелевской премии мира на банкете в Белом доме в честь Дня природы.

    Между тем лауреат Нобелевской премии мира из Аргентины направил открытое письмо лауреату 2025 года Марии Корине Мачадо с осуждением ее позиции по вмешательству США в дела Венесуэлы.

