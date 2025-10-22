Песков заявил об отсутствии новостей о саммите России и США в Венгрии

Tекст: Елизавета Шишкова

Новостей о проведении саммита России и США в Будапеште на данный момент нет, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространенные слухи и пересуды вокруг возможной встречи не соответствуют действительности.

Песков подчеркнул: «Опять же, пока новостей никаких нет. Понятно, что все это окружено большим количеством сплетен, пересудов и так далее. Большей своей частью это коренным образом не соответствует действительности. Новостей пока нет».

Он ответил таким образом на вопрос о том, есть ли пауза в подготовке встречи президентов России и США или сроки проведения еще не определены. Песков отметил, что говорить о каких-либо деталях в настоящий момент преждевременно.

Между тем власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что еще не решил, состоится ли его встреча с российским лидером.

Возможность проведения российско-американских переговоров в венгерской столице определится в ближайшие несколько дней.