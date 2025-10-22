Рябков заявил об отсутствии препятствий для встречи Путина и Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

Значимых препятствий для организации встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа не существует, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопросы журналистов.

«Я не вижу значимых препятствий, вопрос в том, чтобы параметры, определенные президентами на саммите в Анкоридже, эти рамки наполнились конкретикой, и это трудный процесс, надо признать. Но для того и существуют дипломаты, чтобы этим заниматься», – заявил Рябков.

Также он отметил, что подготовка к встрече президентов продолжается. По его словам, работа над деталями саммита ведется, а обсуждение конкретных параметров требует значительных усилий с обеих сторон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии продолжают готовиться к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что еще не принял решение о проведении встречи с Владимиром Путиным.

Возможность проведения российско-американских переговоров в Будапеште определится в ближайшие несколько дней.