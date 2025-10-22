  • Новость часаПесков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Почему старая снайперская винтовка Драгунова на СВО полезнее новых
    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана
    На митинге в Берлине Мерца сравнили с Гитлером
    Пенсию Пугачевой заморозили
    Минобороны объявило о привлечении резервистов к защите критически важных объектов
    Песков – о саммите в Будапеште: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Сийярто высмеял угрозы Польши посадить самолет Путина
    Зонды с контрабандными сигаретами сорвали работу аэропорта Вильнюса
    Беженцы из Эритреи принесли в Белоруссию избитого до смерти в Латвии товарища
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    22 октября 2025, 12:23 • Новости дня

    Рябков заявил об отсутствии препятствий для встречи Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что параметры будущей встречи лидеров России и США уже определены, а работа дипломатов продолжается.

    Значимых препятствий для организации встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа не существует, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопросы журналистов.

    «Я не вижу значимых препятствий, вопрос в том, чтобы параметры, определенные президентами на саммите в Анкоридже, эти рамки наполнились конкретикой, и это трудный процесс, надо признать. Но для того и существуют дипломаты, чтобы этим заниматься», – заявил Рябков.

    Также он отметил, что подготовка к встрече президентов продолжается. По его словам, работа над деталями саммита ведется, а обсуждение конкретных параметров требует значительных усилий с обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии продолжают готовиться к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что еще не принял решение о проведении встречи с Владимиром Путиным.

    Возможность проведения российско-американских переговоров в Будапеште определится в ближайшие несколько дней.

    21 октября 2025, 18:20 • Новости дня
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил режиссера Никиту Михалкова высшим орденом страны – орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

    Соответствующий указ главы государства был размещен на портале правовых актов.

    «За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссера, председателя Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» Михалкова Никиту Сергеевича», – сказано в документе.

    Ранее Путин поздравил Михалкова с 80-летием, отметив его вклад в развитие российского кино и культуры.

    Напомним, Михалков получил медаль Госдумы за вклад в развитие культуры.

    21 октября 2025, 15:16 • Новости дня
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что возвращение Донбасса Киеву не является для него приоритетом, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников WSJ, Трамп подчеркнул, что главным для него остается скорейшее урегулирование конфликта, передает РИА «Новости».

    «Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории», – говорится в публикации.

    Издание отмечает, что Трамп на переговорах был предельно откровенен и временами демонстрировал разочарование позицией украинской стороны. Он даже отказался ознакомиться с картами боевых действий, которые представили представители Киева, сообщает газета.

    Ранее WSJ писала, что Трамп во время встречи с Зеленским отметил, что рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk Киеву не стоит.

    Агентство Reuters сообщало, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы. По данным Financial Times, президент США призвал Зеленского принять условия президента России Владимира Путина.

    22 октября 2025, 08:00 • Видео
    Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

    Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    21 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    FT: Встреча Лаврова и Рубио ожидается в Будапеште 30 октября

    СМИ назвали дату встречи Лаврова и Рубио в Будапеште
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио планируют прибыть в Будапешт для встречи 30 октября, пишет Financial Times (FT).

    «Министры иностранных дел России и США, как ожидается, приедут в Будапешт 30 октября», – говорится в публикации FT, передает «Газета.Ru».

    Накануне Лавров и Рубио провели первый после телефонных переговоров Путина и Трампа разговор.

    Ранее CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, встреча Лаврова и Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок. МИД опроверг эту информацию.

    22 октября 2025, 12:13 • Новости дня
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о проведении саммита между президентами России и США в Будапеште было принято по взаимной договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    Решение о проведении саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом было принято обоюдно обеими сторонами, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он добавил, что сложившаяся пауза в отношениях требует вмешательства на высшем уровне.

    Песков подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил он, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.

    Вместе с тем сроки проведения саммита в Будапеште пока не определены. Пресс-секретарь заявил, что этот вопрос еще предстоит согласовать, поскольку для подготовки столь важной встречи требуется дополнительное время.

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Судьба саммита в Будапеште, по словам Трампа, должна определиться в ближайшие два дня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    21 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    РИА Новости: Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным

    В Белом доме заявили, что Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    У президента США Дональда Трампа нет планов проводить личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чиновника в администрации Трампа.

    «У президента Трампа нет планов проводить встречу с президентом Путиным в ближайшем будущем», – приводит агентство слова собеседника.

    Он также подчеркнул, что недавно состоявшийся телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио был продуктивным. По его словам, благодаря этому обмену мнениями между дипломатами США и России, необходимости в дополнительной личной встрече между ними сейчас не возникает.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков.

    22 октября 2025, 02:13 • Новости дня
    США предложили компаниям использовать оружейный плутоний для реакторов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство энергетики США объявило о доступе компаний к оружейному плутонию для производства топлива для современных ядерных реакторов.

    Как сообщает Financial Times, министерство энергетики США опубликовало заявку, позволяющую энергетическим компаниям получить до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок периода холодной войны. Агентство Reuters ранее уточняло, что объем может составить около 20 тонн, которые будут предоставлены для использования в качестве топлива для реакторов.

    В документе отмечается, что компании должны будут перерабатывать ядерные отходы и использовать полученное топливо в современных реакторах. Этот шаг, по мнению издания, связан с попыткой снизить зависимость от России в цепочках поставок урана и укрепить самостоятельность США в ядерной сфере.

    По информации газеты, заявки на участие уже готовят, как минимум, две компании: Oklo Inc., специализирующаяся на реакторах, использующих ядерные отходы, и Newcleo, разрабатывающая передовые модульные реакторы. Ожидается, что они будут участвовать в инициативе по переработке плутония для гражданских нужд.

    Ранее попытка реализовать подобный проект в гражданской энергетике была отменена в 2018 году из-за резкого увеличения стоимости переработки плутония в топливо, сообщает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия приступила к разработке проекта запрета на импорт урана из России в Европейский союз. Госдума денонсировала соглашение с США по утилизации плутония. Власти Индии планируют разрешить частным компаниям добычу, импорт и переработку урана.

    22 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Reuters: Россия направила США ноту с условиями мира по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва якобы изложила свои требования по мирному соглашению с Украиной в неофициальном меморандуме, переданном американской стороне и касающемся статуса Донбасса, сообщают информационные агентства.

    Россия направила Соединенным Штатам дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной, сообщили два неназванных американских чиновника Reuters, передает «Газета.Ru».

    Речь идет о документе в формате non-paper, то есть неофициальном дипломатическом меморандуме, который был передан американской стороне.

    В этом документе Москва подтвердила свои предыдущие требования, в числе которых фигурирует установление контроля над всей территорией Донбасса.

    Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским заявлял об отсутствии скорых поставок киевскому режиму ракет Tomahawk.

    Также пресса указывала, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы. По данным Financial Times, президент США призвал Зеленского принять российские условия.

    21 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Никиту Михалкова с 80-летием, отметив его вклад в развитие российского кино и культуры.

    В поздравительной телеграмме, содержание которой приводит Telegram-канал Союза кинематографистов России, глава государства назвал Михалкова примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям.

    В тексте обращения Путин отметил, что Михалкова по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, а также талантливым, энергичным, безгранично увлеченным человеком. Президент подчеркнул, что творческие работы и созидательный вклад режиссера в российское киноискусство, а также его общественная, просветительская и образовательная деятельность заслуживают уважения.

    Путин пожелал Михалкову и его близким крепкого здоровья и дальнейших успехов.

    Ранее Путин назвал Михалкова своим другом и истинным патриотом России.

    Напомним, Михалков получил медаль Госдумы за вклад в развитие культуры.

    22 октября 2025, 07:55 • Новости дня
    Трамп: Индия уменьшит закупки нефти у России
    @ Allison Robbert /Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийская сторона якобы сократит свои закупки российской нефти, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «У нас (с премьер-министром Индии Нарендрой Моди – прим. ВЗГЛЯД) очень хорошие отношения. И он не собирается закупать много нефти у России», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Индия якобы уже сократила и продолжает сокращать объем закупок российской нефти.

    Ранее СМИ сообщали, что США и Индия существенно сократили разногласия по таможенным тарифам, однако вопрос импорта российской нефти Индией по-прежнему вызывает напряженность на переговорах.

    Напомним, Вашингтон ввел 50% тарифы на индийские товары. В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливыми.

    21 октября 2025, 19:18 • Новости дня
    Axios: Лавров и Рубио обсудили вопросы без необходимости личной встречи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом не видит необходимости в личной встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио после их телефонного разговора, пишет портал Axios.

    Представитель Белого дома сообщил порталу Axios, что между Лавровым и Рубио уже состоялся «продуктивный разговор», передает РИА «Новости».

    «Лавров и Рубио провели продуктивный разговор, поэтому дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не требуется», – приводит издание слова собеседника.

    Ранее издание Financial Times писало, что Лавров и Рубио планируют прибыть в Будапешт для встречи 30 октября.

    CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, встреча Лаврова и Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок. МИД опроверг эту информацию.

    21 октября 2025, 14:39 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкие власти заявили об отсутствии информации о маршруте возможного перелета президента России Владимира Путина в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

    Дипломатический источник в Анкаре подчеркнул, что турецкие власти не обладают сведениями о маршруте возможного полета президента России Владимира Путина на встречу с Дональдом Трампом в Будапеште, передает РИА «Новости».

    Источник добавил, что что Турция не передавала прессе никаких данных о маршрутах российского лидера и не располагает подобной информацией.

    Ранее портал AirLive, который занимается мониторингом авиаперелетов, выдвинул предположение, что Путин может воспользоваться воздушным коридором над Черным морем и территорией Турции для прибытия в столицу Венгрии. В публикации портала AirLive утверждалось, что эта информация якобы получена от турецких властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что МИД Польши угрожает препятствовать пролету самолета Путина. Болгария пообещала открыть свое воздушное пространство для рейса президента России. Песков опроверг слухи о возможном совместном полете Путина и Трампа в Будапешт.

    22 октября 2025, 13:24 • Новости дня
    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана

    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана
    @ Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У расследования против экс-главы ЦРУ Джона Бреннана почти нет перспектив из-за неготовности Минюста идти против разведсообщества и глубинного государства. Провал этого дела еще больше обрушит рейтинг главы Белого дома Дональда Трампа в среде его сторонников, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США обвинили Бреннана по делу о «вмешательстве» России в президентские выборы.

    «Главе Белого дома Дональду Трампу на фоне неубедительных внешнеполитических шагов нужна громкая внутренняя победа над демократами и так называемым глубинным государством. Для этого его администрация вытащила «из ящика» дело о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, которое уже на всех уровнях признали почти полностью притянутым за уши и начали забывать», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «В разное время по этому делу под наибольшим прессингом находились экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, бывший директор ФБР Джеймс Коми и генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Теперь в этот список республиканцы хотят добавить бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана», – продолжил собеседник.

    «Но, по моему убеждению, у дела против Бреннана почти нет перспектив. Во-первых, из-за недостаточной, на мой взгляд, квалификации будущих исполнителей расследования – команды трамповских лоялистов под руководством прокурора по Восточному округу Вирджинии Линдси Халлиган. Во-вторых, предыдущие инициативы Белого дома по делу о «вмешательстве» Минюст так и не смог воплотить в жизнь», – напомнил спикер.

    «В-третьих, уже стало ясно, что Трамп в целом не готов «топтать» глубинное государство и расшатывать устои бюрократии в США. Таким образом, скорее всего, Белый дом добьется максимум условного приговора в отношении Болтона по обвинению в препятствовании расследованию о «вмешательстве». Американское разведывательное сообщество поспособствует выведению из дела «своих» участников, в том числе Бреннана», – спрогнозировал аналитик.

    «Но, к сожалению для нынешней администрации, провал расследования не пройдет бесследно, а еще больше обрушит популярность Трампа в среде его ядерных сторонников – движения MAGA («Make America Great Again»). Сейчас там растет раздражение главой Белого дома. Думаю, произошедшее упрочит уверенность республиканцев в необходимости поисков нового лидера», – резюмировал политолог.

    Ранее республиканцы судебного комитета Палаты представителей США передали в министерство юстиции материалы по обвинению бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в даче ложных показаний в 2023 году перед судебным комитетом Конгресса о расследовании якобы наличия связей Дональда Трампа с Россией.

    По словам председателя комитета Джима Джордана, данные, недавно рассекреченные управлением директора национальной разведки, указывают: Бреннан заявлял, что работа ЦРУ по расследованию якобы российского вмешательства в президентские выборы 2016 года «не была связана с досье Стила».

    Досье Стила – отчеты, составленные бывшим сотрудником MI6 Кристофером Стилом, в которых утверждалось о якобы наличии связи между предвыборной кампанией Трампа и Кремлем. Как отметил Джордан, эти «бездоказательные обвинения были оплачены предвыборным штабом Хиллари Клинтон».

    В итоге в письме генеральному прокурору Пэм Бонди Джордан потребовал начать уголовное расследование против Бреннана по обвинению во «множестве умышленно и намеренно ложных заявлений, которые противоречат данным, собранным постоянным комитетом Палаты представителей по разведке (HPSCI) и ЦРУ», сообщается на сайте судебного комитета.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает расследований против лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», а также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

    Он также указывал, что документы, ставшие основанием для опровергнутой теории о «российском следе», должны быть обнародованы. Трамп подчеркивал, что публикация поможет выявить «мошенничество демократов». По его мнению, открытость в этом вопросе важна для общественности и политической системы США.

    В свою очередь директор национальной разведки Тулси Габбард представила рассекреченные данные о возможной фальсификации в администрации экс-президента Барака Обамы разведданных о якобы вмешательстве России в выборы президента 2016 года, назвав это «многолетним госпереворотом против Трампа».

    21 октября 2025, 15:25 • Новости дня
    Радионова предложила Путину разработать и обсудить Экологический кодекс

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Росприроднадзора предложила создать Экологический кодекс, объединив нормативные документы, принятые за последние пять лет.

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила вернуться к идее создания Экологического кодекса, передает РИА «Новости». Она отметила, что за последние пять лет в сфере экологии было принято множество документов, которые важно кодифицировать.

    Радионова напомнила, что инициатива по обсуждению Экологического кодекса ранее звучала на Невском экологическом форуме от Валентины Матвиенко. По ее словам, систематизация законодательства позволит повысить эффективность регулирования в природоохранной сфере.

    Она также доложила о работе по надзору за недродобывающими компаниями. Согласно данным Росприроднадзора, лишь семь процентов таких предприятий подпадают под плановые проверки. Для повышения контроля Радионова предложила использовать снимки «Роскосмоса» для мониторинга объектов без обязательных физических проверок.

    Глава ведомства рассказала о проекте «Президентский медвежий патруль» в Арктике, который за пять лет наблюдал более 25 белых медведей, издал пособие для работников и жителей Арктики. «Были конфликтные ситуации, кого-то мы даже в Москву доставляли самолетами, медвежонка, у нас такой случай был. Московский зоопарк и специалисты нам помогают», – заявила она.

    Владимир Путин поинтересовался реализацией федерального проекта «Чистый воздух». Радионова отметила, что к программе подключились 29 городов, предприятия предоставляют отчеты о внедрении экологических мероприятий, а правительство требует подтверждения результатов инструментальными замерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о работе «Медвежьего патруля» в Арктике, который теперь называют «Президентским медвежьим патрулем».

    Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Росприроднадзора поднял вопрос о способах фиксации успехов по снижению вредных выбросов.

    21 октября 2025, 14:15 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах реализовать договоренности Путина и Трампа вместе с Рубио

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора российский министр Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили решимость реализовывать договоренности, достигнутые между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, включая итоги обсуждений на Аляске.

    Как передает ТАСС, глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Марко Рубио они подтвердили твердую готовность реализовывать договоренности между президентами России и США.

    Лавров отметил, что обсуждение проходило с учетом договоренностей, достигнутых лидерами двух стран 16 октября, а также во время их телефонных контактов и на встрече на Аляске.

    Министр подчеркнул: «Мы вчера говорили достаточно подробно с Марко Рубио, в соответствии с той договоренностью, которой достигли президенты 16 октября в ходе их телефонных переговоров, и мы подтвердили нашу твердую нацеленность на то, чтобы двигаться в соответствии с теми пониманиями, с теми договоренностями, которые были достигнуты между президентами Путиным и Трампом, прежде всего на Аляске, ну и в ходе их телефонных контактов».

    Также Лавров сообщил, что стороны договорились продолжить телефонные контакты для лучшего понимания позиций и совместного поиска правильного направления дальнейших шагов.

    Ранее СМИ сообщили, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио была отложена на неопределенный срок.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможной площадке для встречи лучше адресовать МИДу.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию вокруг слухов о подготовке встречи инфобалаганом.

    22 октября 2025, 10:54 • Новости дня
    Орбан сообщил о продолжающейся подготовке встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что власти Венгрии продолжают подготовку к мирному саммиту Путина и Трампа в Будапеште, несмотря на отсутствие согласованной даты, передает ТАСС.

    «Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», – заявил Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Также Трамп заявил, что судьба саммита в Будапеште должна определиться в ближайшие два дня.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слухи о срыве переговоров между Путиным и Трампом «инфобалаганом партии войны».

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Венгрия выразила готовность обеспечить безопасность встречи двух лидеров.

    Спасением для нефтяного рынка станут США

    На рынке нефти появился индикатор, который указывает на риск падения Brent ближе к 50 долларам за баррель. Такого не было со времен ковида в 2020 году. Что это за опасный биржевой фактор? И каким образом США могут спасти нефтяной рынок от сильного обвала? Подробности

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Почему старая снайперская винтовка Драгунова на СВО полезнее новых

    В России резко увеличен выпуск снайперских винтовок, базовая модель для которых впервые появилась еще свыше шестидесяти лет назад – десантной модификации СВД (СВДС). Чем примечателен этот образец стрелкового оружия и почему в текущих условиях спецоперации именно он оказался крайне востребован? Подробности

    Талибан-сан встала во главе Японии

    Премьером Японии впервые стала женщина – Санаэ Такаити. Ее политическое возвышение мало похоже на путь женщин-лидеров в ЕС. Талибан-сан, как Такаити окрестили коллеги за радикализм и жесткость, многого добилась сама, поэтому для оппонентов она гораздо опаснее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

