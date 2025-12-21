Мошенники запустили схему обмана с новогодними корпоративными подарками

Tекст: Дарья Григоренко

Эксперты компании пояснили, что злоумышленники рассылают сотрудникам компаний СМС-сообщения якобы от службы доставки, с уведомлением о корпоративном подарке от одного из клиентов. В сообщении говорится, что курьер не смог дозвониться до получателя, и предлагается связаться напрямую по указанному номеру. Киберпреступники создают иллюзию бизнес-коммуникации, используя открытые источники и сайты компаний, чтобы собрать данные о клиентах и контрагентах, передает РИА «Новости».

После установления контакта мошенники могут запросить у жертвы персональные данные, предложить оплатить несуществующие сборы или перенаправить на фишинговый сайт, имитирующий сайт отправителя. Эти действия направлены на хищение личной информации и денежных средств.

Ранее сообщалось, что мошенники используют различные схемы в коммуникации с россиянами разного возраста, подстраивая стиль общения и поводы для контакта под жертву.

