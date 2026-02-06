Tекст: Дмитрий Зубарев

Кавказ рассказал, что подразделения ВС России уничтожили и оттеснили от берега Днепра в Херсонской области крупную технику ВСУ, передает ТАСС. По его словам, в настоящее время на их участке крупная техника противника больше не появляется, так как вся она была уничтожена и отогнана российскими силами.

«На нашем участке большой крупной техники [у противника] уже не осталось, она сюда уже не подходит. Все, что было, мы истребили, отогнали. Основная проблема – это расчеты БПЛА и наблюдательные пункты», – сообщил командир.

Кавказ также отметил, что ВСУ стали чаще использовать дроны, однако российские артиллеристы регулярно открывают огонь по пунктам управления беспилотниками и наблюдательным постам противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на остров в дельте Днепра.

Военнослужащие также уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонщине.

Десантники собственным беспилотником уничтожили ретранслятор ВСУ, который обеспечивал работу вражеских дронов на левом берегу Днепра.