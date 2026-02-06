  • Новость часаНад Орловской областью уничтожены две ракеты
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЕС не устоял перед российским мирным атомом
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России
    Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс Путешествия»
    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области
    Трамп ответил России на вопросы о ДСНВ
    Киев захотел гарантий безопасности для Одессы в рамках мирного договора
    Власти Эстонии поругались из-за России
    Россия запланировала строительство 10 ледоколов
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    6 февраля 2026, 09:16 • Новости дня

    Автомобиль взорвался в Одессе, погиб человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В подконтрольном киевскому режиму городе Одесса взорвался автомобиль, погиб один человек, сообщили в областном управлении нацполиции Украины.

    Погибшим оказался владелец транспортного средства, ему был 21 год, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Само ЧП произошло в Киевском районе города.

    В декабре в жилом доме в Одессе мужчина взорвал три гранаты.

    В августе в Киеве произошел взрыв военного автомобиля на автостоянке жилмассива «Виноградарь».

    5 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву

    Представители ОБСЕ Кассис и Синирлиоглу прибыли в Москву после посещения Киева

    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столицу России прибыли руководитель МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ для продолжения диалога по украинскому вопросу.

    Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о своем прибытии в Москву вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, пишет ТАСС.

    Кассис в соцсетях заявил: «После нашего визита на Украину я прибыл сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу. Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кассис сообщал о планах посетить Россию в рамках председательства своей страны в ОБСЕ еще 22 января. Позже он уточнил, что собирается также посетить Киев, подчеркнув, что приоритеты ОБСЕ в этом году связаны с укреплением мира и безопасности в Европе.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация дискредитировала себя во время Минских соглашений и сейчас не играет значимой роли в урегулировании ситуации на Украине.

    А в четверг стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров намерен обозначить позицию России по инструментам ОБСЕ для оценки экологического ущерба на Украине и указать на недопустимость использования инструментов так называемой второй корзины ОБСЕ.


    Комментарии (20)
    5 февраля 2026, 13:47 • Новости дня
    Киевская ТЭЦ-4 оказалась полностью разрушена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 МВт (она же Дарницкая теплоэлектростанция) полностью разрушена, пишет агентство УНИАН.

    Киевская ТЭЦ-4, известная также как Дарницкая теплоэлектростанция, полностью разрушена, передает ТАСС, ссылаясь на агентство УНИАН.

    Энергетический объект обслуживал около 500 тыс. жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы.

    Компания «Евро-Реконструкция», владеющая станцией, сообщила о приостановке работы объекта еще 3 февраля. Позднее эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил: «Выход из строя подстанций сверхвысокого напряжения и крупных генерирующих объектов, таких как Дарницкая ТЭЦ, привел к бешеному дефициту электроэнергии».

    Ранее в январе были повреждены и другие основные электроснабжающие объекты Киева – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, суммарной мощностью 1450 мегаватт. По состоянию на 5 февраля, информации о частичном или полном восстановлении их работы не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов возникли перебои с водой и электричеством.

    Мэр города Виталий Кличко призвал жителей вновь покинуть Киев из-за сложной ситуации.

    В многоэтажных домах города начали лопаться трубы отопления.

    Комментарии (13)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 10:14 • Новости дня
    Финляндия попросила США не упоминать пятую статью НАТО в гарантиях Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финское руководство просит американских коллег воздержаться от приравнивания гарантий безопасности для Украины к статье 5 натовского устава, которая предусматривает коллективную оборону в случае атаки на одного из членов, пишут СМИ.

    Такая риторика может подорвать пункт о взаимной обороне, лежащий в основе Североатлантического альянса, считает финская сторона, пишет Politico.

    Финская сторона опасается, что подобные формулировки размоют границы ответственности блока.

    Финский министр иностранных дел Элина Валтонен на встрече с конгрессменами США подчеркнула необходимость создания «стены» между НАТО и обязательствами перед Украиной.

    Она также предостерегла от заключения «слабого» мирного соглашения, которое помешало бы Киеву защищаться. Глава ведомства также назвала Россию «долгосрочной стратегической угрозой».

    Неназванный финский чиновник пояснил позицию Хельсинки относительно поддержки Киева.

    «Цель Финляндии – обеспечить, чтобы Украина получила максимально возможные меры безопасности и гарантии в поддержку устойчивого и прочного мира», – сказал собеседник.

    Финляндия стала членом НАТО после начала спецоперации на Украине, протяженность общей границы этой страны с Россией составляет порядка 1,3 тыс. километров.

    Эксперты отмечают, что использование терминологии альянса вне его рамок может дать политические козыри оппозиции и спровоцировать Москву на проверку надежности западных гарантий.

    Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии участвовали в учениях с отработкой сценариев по статье 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что западные страны готовятся к большой войне в Европе.

    Комментарии (8)
    5 февраля 2026, 10:24 • Новости дня
    В TWZ раскрыли перспективу получения Киевом ракет Meteor класса «воздух-воздух»
    В TWZ раскрыли перспективу получения Киевом ракет Meteor класса «воздух-воздух»
    @ Carlos Garcia Granthon/ZUMA Press Wire/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим желает заполучить европейские дальнобойные боеприпасы класса «воздух-воздух» для противостояния российской авиации, однако их поставка жестко привязана к передаче шведских самолетов, пишут американские СМИ.

    Представитель шведского концерна Saab на авиасалоне в Сингапуре заявил о переговорах по трансферу вооружений, пишет The War Zone.

    Поставка данных средств поражения рассматривается как естественное дополнение к возможной передаче самолетов.

    «Ракета Meteor стала бы естественным наполнением пакета вооружения для любого пользователя Gripen, обсуждения ведутся с несколькими странами-экспортерами, включая Украину», – заявил операционный советник Saab Юсси Халметоя.

    Европейские боеприпасы оснащены прямоточным воздушно-реактивным двигателем и способны поражать цели на расстоянии около 209 километров. Это вооружение необходимо ВСУ для попытки противостояния российским ракетам Р-37М, дальность которых достигает 200 километров.

    На данный момент украинская авиация использует американские AMRAAM с радиусом действия около 74 километров, что значительно уступает российским аналогам.

    Однако использование Meteor возможно только при наличии носителей типа шведских Gripen или французских Dassault Rafale. Стокгольм ранее заявлял, что производство новых машин займет около трех лет, хотя теоретически возможен вариант передачи подержанных истребителей.

    В декабре прошлого года над украинской территорией заметили российский беспилотник «Герань», оснащенный вооруженный ракетой «воздух-воздух».

    В декабре 2024 года в Киеве произошел пожар в районе военного завода «Артем». Предприятие известно тем, что производит авиационные ракеты класса «воздух – воздух» и оборудование для авиационной техники.

    Комментарии (15)
    5 февраля 2026, 12:09 • Новости дня
    ВСУ столкнулись со сбоями работы терминалов Starlink

    Советник министра обороны Украины Бескрестнов сообщил о проблемах в работе Starlink

    Tекст: Дарья Григоренко

    Часть подразделений вооружённых сил Украины столкнулась с перебоями в работе терминалов Starlink, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов.

    Бескрестнов сообщил, что проблемы возникли у тех военных, которые не внесли свои частные терминалы в так называемый «белый список», передает ТАСС.

    «В наших войсках выяснили, что были проблемы у тех, кто не подал оперативно списки на частные терминалы Starlink. Процесс обработки продолжается», – отметил Бескрестнов.

    В понедельник власти Украины утвердили механизм проверки терминалов Starlink, чтобы ограничить несанкционированное подключение к спутниковой связи на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине ввели ограничения на использование сети Starlink. Вооруженные силы Украины заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157

    Минобороны сообщило о возвращении 157 российских военных из плена

    Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157
    @ Ruptly/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны сообщило о проведении обмена пленными между Россией и Украиной, в результате которого освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.

    В заявлении ведомства говорится: «Пятого февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ».

    Помимо этого, были освобождены трое жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал, передает РИА «Новости».

    Министерство подчеркнуло, что в организации обмена посредническую помощь оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщал, что Россия, США и Украина достигли договоренности об обмене 314 военнопленными.

    Сейчас между Россией и Украиной продолжается активный диалог о числе пленных для следующего этапа обмена. Уполномоченный по правам человека в Россией Татьяна Москалькова заявляла, что разблокировка процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной является задачей номер один.

    Комментарии (4)
    6 февраля 2026, 04:50 • Новости дня
    Киев захотел гарантий безопасности для Одессы в рамках мирного договора
    Киев захотел гарантий безопасности для Одессы в рамках мирного договора
    @ SEDAT SUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Близкий к переговорам в Абу-Даби источник заявил о стремлении Украины в ходе мирных переговоров получить гарантии безопасности для Одессы.

    «Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», – сообщил источник ТАСС.

    Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Переговорную группу России возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины прошёл в столице ОАЭ с 4 по 5 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов назвал эти переговоры конструктивными. Глава Минфина США Бессент назвал итог переговоров по Украине условием новых санкций против России.


    Комментарии (5)
    5 февраля 2026, 13:38 • Новости дня
    Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными
    Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными
    @ Allison Robbert/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия, США и Украина достигли договорённости об обмене 314 военнопленными, а в ближайшие недели ожидается новый этап продвижения переговоров, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Соглашение по обмену военнопленными между Россией, Украиной и США было достигнуто.

    «Сегодня делегации из США, Украины и России договорились об обмене 314 заключенными – это первый подобный обмен за пять месяцев», – написал он.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). «Обсуждения продолжатся, и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс.».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по урегулированию ситуации на Украине проходят в позитивной атмосфере.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 12:20 • Новости дня
    МИД: Лавров укажет Кассису на недопустимость «второй корзины» по ущербу Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе переговоров с Иньяцио Кассисом глава МИД России Сергей Лавров намерен обозначить позицию России по инструментам ОБСЕ для оценки экологического ущерба на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на предстоящих переговорах с председателем ОБСЕ и главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом намерен затронуть вопросы экономико-экологического сотрудничества, передает ТАСС.

    В сообщении МИД России отмечается, что внимание будет уделено гармонизации интересов государств-участников ОБСЕ в соответствующих сферах.

    В ведомстве подчеркнули, что российская сторона планирует указать на недопустимость использования инструментов так называемой «второй корзины» ОБСЕ для оценки экологического ущерба Украине. Также отмечается, что Москва выступает против продвижения конфликтных инициатив, связанных с увязкой климатической повестки и вопросов безопасности.

    Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о планах посетить Москву и Киев в качестве председателя ОБСЕ. Он планирует обсудить вопросы безопасности.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация дискредитировала себя во время минских соглашений. ОБСЕ сейчас не играет значимой роли в урегулировании ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 11:22 • Новости дня
    Стало известно о позитивной атмосфере на переговорах по Украине в Абу-Даби

    РИА «Новости»: Атмосфера на переговорах по Украине в Абу-Даби позитивная

    Tекст: Дарья Григоренко

    Переговоры по урегулированию ситуации на Украине проходят в позитивной атмосфере, сообщил источник.

    «В целом наблюдается позитивная атмосфера на переговорах», – отметил источник, передает РИА «Новости».

    В четверг в Абу-Даби начался второй день переговоров. Источник сообщил, что экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальный аспект стали основными темами трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби.

    Напомним, в Абу-Даби в среду начались закрытые для СМИ переговоры по ситуации на Украине, которые проходят в нескольких форматах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для участия во втором дне переговоров. МИД Украины сообщил, что переговоры в Абу-Даби имели военную направленность.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 15:00 • Новости дня
    Участники переговоров по Украине в Абу-Даби начали покидать место переговоров

    Tекст: Ольга Иванова

    Завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине, участники начали покидать место встреч в Абу-Даби.

    Участники консультаций по украинской проблематике в Абу-Даби завершили двухдневные переговоры и покидают место встречи, передает РИА «Новости».

    Информацию об окончании консультаций подтвердил источник, близкий к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс на переговорах в Абу-Даби по вопросу урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными. Россия, США и Украина достигли договоренности об обмене 314 военнопленными.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 09:27 • Новости дня
    Над Орловской областью уничтожены две ракеты

    Губернатор Клычков сообщил об уничтожении двух ракет над Орловской областью

    Над Орловской областью уничтожены две ракеты
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В пятницу две ракеты были уничтожены над Орловской областью, повреждения получили окна в нескольких домах и газопровод низкого давления, сообщил губернатор Андрей Клычков.

    Две вражеские ракеты были уничтожены ночью над территорией Орловской области, сообщил губернатор региона Клычков в своем Telegram-канале.

    По словам Клычкова, в результате падения обломков было повреждено остекление нескольких частных домов, но никто не пострадал.

    Кроме того, незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления. Власти отмечают, что благодаря оперативной работе коммунальных служб газоснабжение уже восстановлено.

    На местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

    Ранее силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Брянской областью.

    Минобороны заявило, что всего было перехвачено и уничтожено 38 украинских беспилотников в ночь с четверга на пятницу.

    Комбинированная атака с использованием HIMARS и дронов привела к временному отключению электричества в нескольких населенных пунктах Клинцовского района Брянской области.

    Вооруженные силы Украины участили атаки на крупные энергетические объекты в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:07 • Новости дня
    Президент Эстонии допустил временный отказ Киева от территориальных претензий

    Карис: Киеву придется рассмотреть временный отказ от территориальных претензий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Эстонии Алар Карис заявил, что на Украине рано или поздно могут рассмотреть вопрос о временном отказе от территориальных претензий ради урегулирования конфликта.

    «В какой-то момент придется найти баланс, стоит ли временно уступить какую-то часть земли, чтобы остановить эту войну», – отметил он в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости».

    Карис подчеркнул, что окончательное решение остается за украинскими властями.

    Ранее Владимир Зеленский перед встречей в Абу-Даби отказался от компромиссов по Донбассу и ЗАЭС.

    Депутат Рады Анна Скороход предложила отказаться от неконтролируемых территорий Донбасса и включить подконтрольные Киеву районы ДНР и ЛНР в состав соседних областей.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 10:53 • Новости дня
    Работавший на Украину хакер назвал цели атаки в России

    Хакер рассказал, как по заказу Украины атаковал аэропорт в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Приговоренный к длительному заключению хакер Андрей Смирнов заявил, что в числе целей его атак был аэропорт, атаки проводились по заданию киевского режима.

    Осужденный заявил, что смотрел в Telegram задания, отправляемые украинской стороной, скачивал софт для атак, сказал Смирнов, передает ТАСС.

    Он добавил, что целью его атак были инфраструктурные объекты, включая аэропорт.

    Ранее сообщалось, что хакер из Кемеровской области проводил атаки с использованием вредоносного ПО на информационные ресурсы России, его осудили на 16 лет.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 16:27 • Новости дня
    Жительница Львова обстреляла микроавтобус военкомата

    Жительница Львова открыла огонь по микроавтобусу военкомата

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Шевченковском районе Львова женщина с травматическим пистолетом атаковала микроавтобус с сотрудниками военкомата и полиции, сообщили в местной прокуратуре.

    В Шевченковском районе Львова 44-летняя жительница города, заметив микроавтобус, в котором находились двое полицейских и военнослужащие Галицко-Франковского военкомата, сначала ударила по стеклу автомобиля травматическим пистолетом, а затем выстрелила по транспортному средству, когда оно начало движение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Львовской областной прокуратуры

    В момент происшествия сотрудники военкомата и полиции проводили мероприятия по оповещению населения о мобилизации.  Информации о возможных пострадавших не приводится. Также не уточняется, была ли знакома женщина с сотрудниками военкомата или предшествовал ли инциденту какой-либо конфликт. Действия жительницы классифицированы по статье о хулиганстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Житомирской области сотрудник ТЦК открыл огонь по гражданским. Ранее в том же Львове сотрудник ТЦК толкнул девушку в сугроб во время задержания мужчины. А в декабре житель Львова ранил ножом сотрудника военкомата, остановившего его на улице.

    Комментарии (0)
    Главное
    Штурмовики «Востока» взяли в плен группу бойцов ВСУ
    США собрались демонстрировать на Олимпиаде «лидерство в мировом спорте»
    В Польше призвали Зеленского прекратить выпрашивать войска из Европы
    Индия решила обсудить закупку 114 истребителей Rafale
    Автомобиль взорвался в Одессе, погиб человек
    Задержанные у военной базы США россиянки оказались нелегалами
    Нейробиолог назвал зумеров первым уступающим предшественникам по уму поколением

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом

    На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. Брюссель выдавил российскую нефть и в процессе выдворения российского газа, но российский атом, наоборот, получил зеленый свет. Агентство МАГАТЭ, которое следит за атомной энергией в мире, назвало день старта стройки АЭС в Венгрии великим для всего мира. Почему Росатому дали такой карт-бланш? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией

    Западные СМИ и даже некоторые политики утверждают, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с российской разведкой. Эти спекуляции вполне соответствуют распространенной на Западе абсурдной русофобии и шпиономании – но в реальности Эпштейн был фигурой принципиально другого склада. Причем описанной в русской литературе. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

      Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

    • Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: требования, штрафы и изменения

      Перевозка детей в автомобилях до определенного возраста требует соблюдения специальных правил, в том числе установки особого оборудования (кресел). Что говорит на эту тему закон, какие наказания предусмотрены за его нарушение и как выбрать подходящее устройство для перевозки ребенка?

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации