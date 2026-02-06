Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.0 комментариев
Автомобиль взорвался в Одессе, погиб человек
В подконтрольном киевскому режиму городе Одесса взорвался автомобиль, погиб один человек, сообщили в областном управлении нацполиции Украины.
Погибшим оказался владелец транспортного средства, ему был 21 год, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Само ЧП произошло в Киевском районе города.
В декабре в жилом доме в Одессе мужчина взорвал три гранаты.
В августе в Киеве произошел взрыв военного автомобиля на автостоянке жилмассива «Виноградарь».