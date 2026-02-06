  • Новость часаВ Москве совершено покушение на генерала Генштаба Алексеева
    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции
    Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
    Польша возмутилась «поучениями» от посла США
    Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс Путешествия»
    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области
    Кадыров сообщил о возвращении 20 чеченцев из украинского плена
    Киев захотел гарантий безопасности для Одессы в рамках мирного договора
    Власти Эстонии поругались из-за России
    ЕС решил восстановить партнерство с Турцией ради Украины
    Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    13 комментариев
    Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    6 февраля 2026, 10:39 • Новости дня

    Власти Бельгии решили рассмотреть возвращение обязательной военной службы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военная служба в Бельгии может в будущем стать обязательной на фоне роста геополитической напряженности, заявил директор управления Минобороны страны по кадровым ресурсам генерал-лейтенант Тьерри Эссер.

    Военная служба в Бельгии может стать обязательной из-за роста геополитической напряженности, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью генерал-лейтенанта Тьерри Эссера бельгийскому изданию La DH–Les Sports+.

    По его словам, сейчас Минобороны страны делает ставку на повышение привлекательности службы, но рассматривает и вариант введения обязательной военной службы. «Это не выбор, а обязательство, налагаемое [на нас] в связи с геополитическим контекстом», – заявил Эссер.

    Генерал-лейтенант отметил, что страны Европы и НАТО должны быть способны защитить себя, поэтому возможно обсуждение обязательной службы или призыва резервистов, чего Бельгия пока не практикует. В 2025 году число новобранцев достигло рекорда, однако удержание профессиональных военных остается серьезной проблемой.

    Эссер подчеркнул, что если не удастся увеличить набор в армию в 2,4–2,5 раза к 2040 году, обязательная военная служба может стать необходимостью. Численность армии к тому времени должна составить более 72 тыс. человек против нынешних 30 тысяч, что, по данным La DH–Les Sports+, требует привлечь дополнительно около 42,5 тыс. военнослужащих – такой задачи страна прежде не ставила даже в военное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Австрии предложил реформировать армию и провести общенациональный опрос по этому вопросу.

    В Эстонии решили продлить срок службы призывников до одного года.

    Тысячи школьников Германии вышли на протесты против призыва в армию.

    4 февраля 2026, 17:16 • Новости дня
    Россия сделала предупреждение НАТО относительно действий у российских границ

    Жданова: Россия примет меры для нейтрализации угроз НАТО

    Россия сделала предупреждение НАТО относительно действий у российских границ
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва готова принять дополнительные меры для нейтрализации любых попыток НАТО усилить военное присутствие у российских границ, подчеркнув гарантии национальной безопасности, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Россия примет необходимые меры для нейтрализации попыток НАТО проецировать силу в направлении страны, заявила Жданова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, Россия как ответственная мировая держава последовательно придерживается курса на недопущение прямого военного столкновения. Жданова отметила, что прямые риски и угрозы, создаваемые альянсом, неизбежно учитываются в российском военном строительстве и оборонном планировании.

    Дипломат подчеркнула, что безопасность России при любых сценариях будет гарантированно обеспечена, и необходимые меры уже принимаются и будут приниматься. Она заявила: «Не удивляйтесь и не говорите, что вас об этом не предупреждали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на совести немецкого министра.

    Комментарии (18)
    5 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России

    WSJ: Смоделированные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России

    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные учения, моделирующие конфликт между Россией и НАТО в Литве, завершились победой Москвы, пишет The Wall Street Journal.

    По данным WSJ, «в ходе штабных военных маневров, в отсутствие американского руководства, России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 тыс. военнослужащих», передает РИА «Новости».

    Сценарий учений предполагал, что Россия объявила о создании гуманитарного коридора в Калининград и провела операцию по захвату литовского города Марьямполе, который имеет стратегическое значение как транспортный узел. Как отмечается в материале, заявления Москвы о гуманитарной миссии оказались достаточными, чтобы США не стали инициировать применение 5-й статьи устава НАТО, предусматривающей коллективную оборону.

    В публикации говорится, что Германия заняла выжидательную позицию, а Польша, несмотря на мобилизацию войск, не решилась перебросить их через границу в Литву. Уже находящаяся в Литве немецкая бригада также не вмешалась в ход событий.

    Ранее в НАТО признали неготовность к долгой войне с Россией.

    Президент России Владимир Путин неоднократно называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Комментарии (27)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (2)
    4 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО

    Переговоры в ОАЭ начались с пониманием невозможности вступления Украины в НАТО

    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходят с пониманием участников о невозможности вступления Украины в НАТО, сообщил источник.

    Источник рассказал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби все стороны исходят из того, что Украина не станет членом НАТО. По словам собеседника, понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников, передает ТАСС.

    Россия и Украина решили провести переговоры в Абу-Даби в закрытом формате.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможности ввода войск альянса на Украину после заключения мира.

    Достижение договоренностей для завершения конфликта на Украине, по словам Рютте, потребует от киевского режима принятия крайне непростых шагов.

    Комментарии (13)
    6 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    @ Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Президент Эстонии Алар Карис своими заявлениями о поддержке прямых переговоров между ЕС и Москвой вызвал резкую критику со стороны правительства одной из самых радикально настроенных по отношению к России стран Евросоюза, пишtт Bloomberg.

    На пресс-конференции в Таллине 5 февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что прямые переговоры с Россией «неуместны», добавив, что «в случае с Россией работает только давление». По его мнению, слова Кариса о неучастии Евросоюза в переговорном процессе по Украине ошибочно, указав, что ЕС продолжает контактировать с Киевом.

    По мнению издания, несмотря на то, что пост президента Эстонии символический, отрицательная реакция на предложение Карис отражает распространенное беспокойство в прибалтийских странах, где идея возобновления диалога с Россией стала табу.

    Напомним, помимо инициативы о возобновлении контактов с Москвой Карис допустил временный отказ Киева от территориальных претензий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, политики в Латвии и Эстонии выступили за прямые переговоры с Россией. Захарова объяснила инициативу прибалтийский стран сесть за стол переговоров с Россией усталостью от сидения «под столом».

    Германский политолог Александр Рар объяснил желание европейцев возобновить дипломатические контакты с Москвой. «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – указал Рар.

    Комментарии (13)
    5 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой

    Политолог Рар: Европа с инициативой переговоров с Россией бежит за уходящим поездом

    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    @ Tartu PM/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе нарастает дипломатическая активность вокруг украинского урегулирования, но единства в подходах пока нет, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее советник Эммануэля Макрона, по информации СМИ, совершил визит в Москву, а Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией.

    «Все больше европейских политиков начинает понимать, что победы Украины на поле боя не случится, а значит, надо завершать конфликт и договариваться о мире. Европа сейчас намерена во что бы то ни стало поучаствовать в мирной дипломатии, ведь в противном случае договоренность будет достигнута без них. А им не хочется, чтобы судьбу системы безопасности решали только Россия и США», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он указал, что на этом фоне происходит сразу несколько событий: лидеры Прибалтики, опасающиеся разлада внутри ЕС, «побежали за уходящим поездом»; Эммануэль Макрон активно заговорил о необходимости переговоров с Москвой, и его поддержала премьер Италии Джорджа Мелони; Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году и таким образом лишил Владимира Зеленского последнего козыря.

    «Вместе с тем, Европа не хочет терять Украину. И Брюссель, и Вашингтон готовы вкладывать большие деньги в восстановление страны», – добавил собеседник. По мнению эксперта, европейцы на вероятных переговорах с Россией попытаются «побороться за свои интересы». «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – детализировал Рар.

    Политолог отдельно обратил внимание на позицию Германии: «власти вместе с руководством Еврокомиссии по-прежнему выступают против контактов с Москвой, но при возможности выдвинут своего «кандидата» на переговоры, чтобы не оставить арену одному лишь Макрону». «Мерц будет соперничать с французским президентом за лидерство в дипломатии. Другое дело, что Берлин не хочет пока соглашаться с полной или частичной победой России, но понимание заканчивающихся сил на Украине преобладает», – пояснил аналитик.

    По его прогнозам, европейцы, в том числе и немцы, постепенно начнут процесс «спасения собственного лица». «Идут споры между политиками о кандидатуре переговорщика: кто из них настолько важный, компетентный и еще не утерял полностью связей с Кремлем. Между тем, Дональд Трамп с удовольствием наблюдает за этими процессами со стороны», – сказал спикер. А Зеленский в этой поворотной политике остается проигравшим, добавил он.

    «Как бы то ни было, позиция Москвы остается незыблемой: НАТО не может усиливать свое присутствие на границах РФ. Этот пункт будет главным на переговорах, и тут, как мне кажется, опять все зависит от американцев», – заключил Рар.

    3 февраля в Москву приезжал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. По информации источника Reuters, среди официальных лиц, с которыми виделся дипломат, был помощник президента России Юрий Ушаков. Целью встречи было налаживание диалога по ключевым вопросам, в том числе и по Украине.

    Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что ведется подготовка к «возможному обмену репликами» с российским президентом Владимиром Путиным. На этом фоне Рига и Таллин призвали к возобновлению диалога с Москвой. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Россией. Об этом политики сообщили в интервью Euronews.

    Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте.

    «Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем, а теперь переживаем, что нас нет [за столом переговоров]», — сказал эстонский лидер. Силиня также поддержала идею о переговорах, но заявила, что Европа по-прежнему должна оказывать давление на Россию. Она предложила на должность спецпосланника лидеров Германии, Франции или Британии.

    В середине января издание Politico сообщало, что среди возможных кандидатов на эту роль рассматриваются кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление представителей Латвии и Эстонии. «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – сказала она РИА «Новости».

    Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что заявления лидеров европейских стран о необходимости диалога с Россией звучат несерьезно. «Тем, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую … если есть интерес серьезный, то надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Москвой и почему Стубб не годится на эту роль.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 10:14 • Новости дня
    Финляндия попросила США не упоминать пятую статью НАТО в гарантиях Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финское руководство просит американских коллег воздержаться от приравнивания гарантий безопасности для Украины к статье 5 натовского устава, которая предусматривает коллективную оборону в случае атаки на одного из членов, пишут СМИ.

    Такая риторика может подорвать пункт о взаимной обороне, лежащий в основе Североатлантического альянса, считает финская сторона, пишет Politico.

    Финская сторона опасается, что подобные формулировки размоют границы ответственности блока.

    Финский министр иностранных дел Элина Валтонен на встрече с конгрессменами США подчеркнула необходимость создания «стены» между НАТО и обязательствами перед Украиной.

    Она также предостерегла от заключения «слабого» мирного соглашения, которое помешало бы Киеву защищаться. Глава ведомства также назвала Россию «долгосрочной стратегической угрозой».

    Неназванный финский чиновник пояснил позицию Хельсинки относительно поддержки Киева.

    «Цель Финляндии – обеспечить, чтобы Украина получила максимально возможные меры безопасности и гарантии в поддержку устойчивого и прочного мира», – сказал собеседник.

    Финляндия стала членом НАТО после начала спецоперации на Украине, протяженность общей границы этой страны с Россией составляет порядка 1,3 тыс. километров.

    Эксперты отмечают, что использование терминологии альянса вне его рамок может дать политические козыри оппозиции и спровоцировать Москву на проверку надежности западных гарантий.

    Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии участвовали в учениях с отработкой сценариев по статье 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что западные страны готовятся к большой войне в Европе.

    Комментарии (8)
    4 февраля 2026, 13:06 • Новости дня
    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности

    Депутат Колесник: Эстония выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям

    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности
    @ Politsei- ja Piirivalveamet

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эстония задержанием контейнеровоза Baltic Spirit с российской командой пытается доказать свою состоятельность. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Он не исключил, что Таллин сфальсифицирует доказательства якобы контрабанды.

    «Таллин уже не в первый раз задерживает суда, которые идут в Россию или из нее. Одну из таких попыток в мае 2025 года сорвал российский истребитель Су-35», – напомнил депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер. По его оценкам, инцидент с Baltic Spirit имеет под собой преимущественно политические мотивы.

    «Эстония – маленькая страна с комплексом неполноценности. Власти республики пытаются доказать свою состоятельность разными способами, в том числе захватом многотоннажных кораблей», – уточнил собеседник. Парламентарий допустил, что эстонцы могут сфальсифицировать доказательства.

    «Найти «контрабанду» не проблема: эстонской таможне не составит труда привезти на судно что-то запрещенное», – пояснил Колесник, не исключив, что в дальнейшем Таллин использует эту историю в своих интересах. «Эстония в последнее время выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям. Видимо, их наставляют партнеры из Британии. Но этот путь гибельный для республики», – предупредил он.

    Депутат подчеркнул, что у Москвы есть варианты ответа. «Военные корабли сейчас сопровождают грузы, идущие из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Скорее всего, такая практика постепенно будет распространяться и на суда, идущие на других направлениях. Если эстонцы решатся завязать бой, то им тогда не позавидуешь», – отметил собеседник.

    На фоне инцидента он назвал правильным решением поднять вопрос о захвате судов в рамках «Группы двадцати», однако, оговорился парламентарий, европейские политики перестали понимать язык дипломатии. «Как бы то ни было, мы будем отстаивать свои интересы всеми способами», – заключил Колесник.

    Во вторник Эстония задержала у острова Найссаар контейнеровоз Baltic Spirit. Судно под флагом Багамских Островов шло из Эквадора в Санкт-Петербург. По данным ERR, оно зашло в эстонские воды для заполнения бункеров. На борту были 23 человека, все они являются гражданами России. Власти прибалтийской республики подозревают, что контейнеровоз якобы использовался для контрабанды.

    Операцию по задержанию провели ВМС Эстонии совместно с полицией и сотрудниками следственного отдела Налогово-таможенного департамента страны. Специальное полицейское подразделение K-Commando поднялось на борт, после чего судно было задержано в ходе государственного надзора для таможенного контроля.

    Для посадки на Baltic Spirit K-Commando использовали вертолет из авиационного отряда полиции и пограничной службы и военно-морскую лодку Raju. Кроме того, операцию поддерживали корабль ВМС Admiral Cowan и пилотный катер ВМС Ahto-26.

    Контейнеровоз Baltic Spirit не входит в так называемый теневой флот России и не находится под санкциями Евросоюза. «Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда», – заявил глава подразделения спецназа K-komando Марек Аас.

    Грузовое судно длиной 188 метров изначально останется в районе якорной стоянки, но позже будет отправлено в порт для более тщательной проверки. «Надо учитывать, что это немаленькое судно, на котором находится большое количество контейнеров, каждый из которых нужно проверить. Так что работа продолжается», – добавил Аас.

    Отметим, задержание судов стало распространенной практикой. Так, в канун Нового года власти Финляндии задержали в Финском заливе грузовое судно Fitburg по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Elisa между Хельсинки и Таллином. Оно следовало из Санкт-Петербурга в Израиль, на борту находились 14 человек – граждане России, Грузии и Азербайджана.

    В середине января Франция захватила танкер с российской нефтью. Эммануэль Макрон прямо заявил, что причиной захвата танкера было стремление затруднить для России реализацию своих энергоресурсов и осложнить финансирование армии. В пятницу стало известно, что французский президент предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Париж вынужден освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.

    Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Москва совместно с партнерами из стран мирового большинства в рамках «Группы двадцати» планирует дать юридическую оценку захвату судов странами Европы. Он указал, что действия европейцев вызывают рост рисков для транспортировки энергоресурсов и функционирования критической инфраструктуры.

    «Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции. Но мы безусловно будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской, каперской практики», – подчеркнул дипломат.

    Напомним, власти Эстонии занимают третье место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (10)
    3 февраля 2026, 21:07 • Новости дня
    FT: Запад и Киев согласовали ответ на случай нарушения мирного соглашения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим и страны Запада подготовили стратегию, предусматривающую прямое военное вмешательство иностранных армий в случае несоблюдения условий будущего договора о прекращении огня.

    Власти США и европейских государств согласовали с Киевом порядок действий при возможном срыве мирных договоренностей, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Financial Times.

    Документ предполагает жесткую реакцию союзников вплоть до прямого участия западных воинских контингентов.

    Отмечается, что замысел обсуждали украинские, европейские и американские чиновники в декабре и январе. План предполагает «многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия».

    В первые 24 часа после гипотетического нарушения режима тишины последует лишь дипломатическое предупреждение. Если боевые действия продолжатся, спустя 72 часа в конфликт могут вмешаться силы так называемой коалиции желающих, включая армию США.

    Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил планы альянса направить военных на Украину сразу после заключения мира. По его словам, западные силы обеспечат поддержку на суше, море и в воздухе.

    Ранее Москва поясняла, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине российская сторона будет считать иностранной интервенцией.

    Комментарии (6)
    3 февраля 2026, 16:40 • Новости дня
    США провели учения в 60 км от Калининградской области
    США провели учения в 60 км от Калининградской области
    @ Tanner Seims/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные выполнили маневры на польском полигоне Бемово-Писке с участием БМП Bradley, уделив внимание зимним условиям, отмечает западная пресса.

    Учения с участием боевых машин пехоты Bradley прошли на полигоне Бемово-Писке в Польше. Он находится примерно в 60 км от Калининградской области, сообщается ТАСС со ссылкой на журнал Military Watch Magazine.

    В ходе маневров военные США отрабатывали управление и поддержание правильной дистанции между машинами, а также скоординированное ведение огня. Особое внимание было уделено преодолению трудностей, связанных с изменением тяги, проблемами с двигателем и гидравликой, возникающими из-за зимних погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее солдаты НАТО жаловались на сложности с использованием оружия в арктической зоне из-за низких температур.

    До этого военные США проводили учения Sentry South 26.1 с отработкой перехвата целей, имитирующих иранские дроны-камикадзе «Шахед-136», которые называют аналогом российских «Гераней».

    При этом стало известно, что морпехи США останавливали учения на северо-востоке Японии четыре раза из-за появления медведей.


    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    @ Alicia Windzio/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Показатели враждебности европейских государств к России в январе заметно снизились – об этом свидетельствуют данные ежемесячного «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Однако эксперты считают, что подобные изменения носят ситуативный характер и связаны с отвлечением Брюсселя на конфронтацию с Вашингтоном из-за контроля над Гренландией.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» за январь (.pdf), страны ЕС несколько снизили агрессивность в отношении России – среднее значение индекса враждебности упало на 15,2 пункта. Эксперты связывают это с обострившимся противостоянием Брюсселя и Вашингтона из-за контроля над Гренландией, что «отвлекло» Старый Свет от конфронтации с Москвой.

    Первое место в рейтинге заняли Британия и Франция (по 75 баллов). Их высокие позиции объясняются продолжающейся военной поддержкой Украины – обе страны предоставляют Киеву значительную финансовую помощь и поставляют вооружения.

    Примечательно, что Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место с 70 баллами. Ее «соседями» по строчкам стали Латвия, Польша и Финляндия. При этом все перечисленные страны, за исключением Финляндии, ввели в январе ограничения для российских дипломатов.

    Третье место занимают США (65 баллов). Вашингтон, находившийся в декабре лишь на девятой позиции, резко поднялся в рейтинге. Основной причиной стали задержания американцами судов под российским флагом. В то же время по объему поддержки Украины США пока отстают от европейских союзников.

    Четвертое место у Дании (60 баллов), одобрившей поставки Киеву истребителей F-16. На пятом – Словения и Нидерланды (по 55 баллов). Любляна заявила о передаче Украине 16 гаубиц М101, а Амстердам дополнительно выделил 113 млн евро на закупку вооружений в рамках программы PURL.

    Интересно, что впервые пятерку лидеров не вошли две прибалтийские республики – Эстония и Литва. Набрав лишь 50 баллов, они вместе с Испанией оказались на шестом месте. Седьмую позицию заняла Бельгия (45 баллов), разделив ее с Чехией – индекс враждебности Праги продолжает снижаться, тогда как в декабре он составлял 60 баллов.

    На восьмом месте расположилось больше всего стран – Италия, Норвегия, Румыния, Хорватия и Швеция (по 40 баллов). Чуть меньше правительств на девятой – предпоследней – строке: Греция, Люксембург, Канада и Португалия (по 35 баллов). Десятку замыкает Австралия с 30 баллами.

    В результате в январе в первую десятку вернулись Испания, Люксембург, Словения и Португалия, тогда как из нее выбыли Австралия и Болгария. Наименее враждебными признаны восемь правительств: Андорра, Багамские Острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и территория Тайвань. Их индекс составил лишь пять баллов.

    Наиболее враждебными в военно-политическом плане стали Британия, Польша и Норвегия. Руководство этих государств не только передает Украине вооружения и финансирует закупки техники, но и активно участвует в учениях НАТО, направленных на сдерживание России.

    Комментарии (2)
    3 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Солдаты НАТО пожаловались на отказы оружия в арктические морозы

    Инструкторы НАТО учат военных в Арктике спасать оружие от мороза и краж

    Солдаты НАТО пожаловались на отказы оружия в арктические морозы
    @ Cpl. Joshua Kumakaw/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие НАТО, проходящие обучение в северной Лапландии, сталкиваются с проблемами при эксплуатации оружия из-за сильных холодов, рассказали сами военные изданию Business Insider.

    Как пишет Business Insider, солдаты НАТО, размещенные в арктической зоне, жалуются на сложности с использованием оружия при низких температурах. Журналисты отмечают, что оружие быстро выходит из строя из-за морозов.

    В материале подчеркивается, что на специальном месячном курсе по выживанию в условиях Арктики для двадцати солдат инструкторы уделяют особое внимание тому, чтобы оружие оставалось сухим и готовым к работе. Инструктора учат не оставлять оружие вне палатки, поскольку в полевых условиях его могут украсть.

    Финская военнослужащая Лаура Ляхдекорпи рассказала изданию: «Стрелять из холодного оружия – непростая задача. Из-за толстых перчаток неудобно стрелять, но без них руки замерзают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская армия опровергла сообщения о просьбах проявлять снисходительность к американским военным на совместных учениях Joint Viking в Арктике.

    Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен поддержал открытие офиса НАТО на острове.

    Власти США предложили включить безопасность в Арктике в число ключевых задач НАТО наряду с контролем подводных кабелей и поставками минералов.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Рютте предрек Украине трудные решения ради мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Достижение договоренностей для завершения украинского конфликта потребует принятия крайне непростых шагов со стороны киевского режима, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

    «Достижение мирного соглашения, которое положит конец конфликту на Украине, потребует принятия трудных решений», – подчеркнул глава блока, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что во время выступления генсека военного блока в украинском парламенте большинство мест были пустыми.

    Рютте заявлял, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 14:34 • Новости дня
    Захарова назвала планы ввода войск НАТО на Украину интервенцией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы размещения на Украине иностранных войск от так называемой коалиции желающих являются неприкрытой военной интервенцией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Все это, конечно, неприкрытый план осуществления иностранной военной интервенции. Вот так это надо называть», – подчеркнула Захарова на брифинге, передает ТАСС.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Верховной рады заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.

    Ранее МИД назвал интервенцией возможное размещение западных военных на Украине.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 19:48 • Новости дня
    Жданова заявила о роли ФРГ в переброске сил НАТО на восток

    Жданова: Германия станет логистическим узлом НАТО для переброски войск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова отметила растущую роль Германии как ключевого логистического центра для операций НАТО.

    Германия выполняет функцию основного логистического узла для переброски сил НАТО на восточный фланг, заявила глава российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова, передает РИА «Новости». По ее словам, тенденция к ремилитаризации ФРГ вызывает исторические ассоциации, которых ранее избегали немецкие политики.

    Жданова подчеркнула, что натовский курс на конфронтацию с Россией проявляется и в сценариях военных учений. С 2 января по 18 марта в Германии проходят масштабные учения Steadfast Dart 26 с участием примерно 10 тысяч военнослужащих из 11 стран НАТО.

    «Задача состоит в демонстрации способности Германии выступать в качестве ключевого логистического узла при переброске войск на восточный фланг. Подчеркивается, что в случае вооруженного конфликта с участием НАТО немцы должны быть в состоянии на протяжении полугода обеспечивать пребывание и транзит через свою территорию до 800 тысяч военнослужащих и 200 тысяч транспортных средств», – заявила она на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    Дипломат призвала участников заседания задуматься над масштабом этих цифр, отметив, что ремилитаризация Германии вызывает исторические параллели, которые ранее считались неприемлемыми для руководства страны.

    Ранее Жданова заявила, что Москва готова принять дополнительные меры для нейтрализации любых попыток НАТО усилить военное присутствие у российских границ.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров сказал, что слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на совести немецкого министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сам Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО и отметил, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.


    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 13:31 • Новости дня
    Источник: Гарантии Киеву могут включать реагирование международных сил

    Запад предложил в качесте гарантий для Украины реагирование международных сил

    Tекст: Вера Басилая

    Многонациональные силы быстрого реагирования могут стать альтернативой миротворцам в гарантиях безопасности для Украины, сообщил западный источник в Абу-Даби.

    Гарантии безопасности Киеву могут предусматривать не ввод миротворцев, а механизм быстрого реагирования многонациональных сил, передает ТАСС.

    Источник агентства в Абу-Даби уточнил, что такой вариант сейчас обсуждается на международном уровне.

    По словам собеседника, вариант с миротворцами поддерживают не все участники переговоров. Он пояснил: «Миротворцы устраивают не всех, поэтому это может быть быстрое реагирование многонациональных сил».

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО.

    Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ  Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине.

    Комментарии (0)
