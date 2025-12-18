Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.5 комментариев
В Эстонии решили продлить срок службы призывников до года
В Эстонии решили продлить срок службы в армии до 12 месяцев с 2027 года
Власти Эстонии приняли решение продлить срок обязательной военной службы для новобранцев с 2027 года, увеличив его на один месяц.
Правительство Эстонии приняло решение изменить порядок прохождения срочной военной службы, передает ТАСС со ссылкой на портал национального гостелерадио ERR.
С 2027 года призывники будут служить 12 месяцев вместо нынешних восьми или 11. Новый порядок предусматривает ежегодный набор на службу до 4 100 человек.
Сейчас срок службы зависит от времени призыва: новобранцы, зачисляемые весной или летом, проводят в армии 11 месяцев, а осенние призывники – восемь. Таким образом, решение правительства унифицирует продолжительность военной службы для всех категорий.
Удлиненный срок службы будет применяться к военнослужащим ВМС, бронетанковых частей, водителям механизированной техники, сотрудникам военной полиции, связистам, специалистам по информационным технологиям, а также к тем, кто готовится занять должности младшего и старшего командного состава.
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур также предложил пересмотреть требование о знании эстонского языка для призывников. По его словам, оно ограничивает прохождение военной службы для значительной части молодых людей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что уже в течение многих лет эстонские эксперты выражают сомнения в надежности этнически русских солдат в составе вооруженных сил.
А в ноябре премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о готовности направить войска на Украину, однако, по мнению сенатора Алексея Пушкова, этот шаг вызовет насмешки у мировой общественности.