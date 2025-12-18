В Эстонии решили продлить срок службы в армии до 12 месяцев с 2027 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство Эстонии приняло решение изменить порядок прохождения срочной военной службы, передает ТАСС со ссылкой на портал национального гостелерадио ERR.

С 2027 года призывники будут служить 12 месяцев вместо нынешних восьми или 11. Новый порядок предусматривает ежегодный набор на службу до 4 100 человек.

Сейчас срок службы зависит от времени призыва: новобранцы, зачисляемые весной или летом, проводят в армии 11 месяцев, а осенние призывники – восемь. Таким образом, решение правительства унифицирует продолжительность военной службы для всех категорий.

Удлиненный срок службы будет применяться к военнослужащим ВМС, бронетанковых частей, водителям механизированной техники, сотрудникам военной полиции, связистам, специалистам по информационным технологиям, а также к тем, кто готовится занять должности младшего и старшего командного состава.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур также предложил пересмотреть требование о знании эстонского языка для призывников. По его словам, оно ограничивает прохождение военной службы для значительной части молодых людей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что уже в течение многих лет эстонские эксперты выражают сомнения в надежности этнически русских солдат в составе вооруженных сил.

А в ноябре премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о готовности направить войска на Украину, однако, по мнению сенатора Алексея Пушкова, этот шаг вызовет насмешки у мировой общественности.