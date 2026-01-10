Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.21 комментарий
Ирландские фермеры вышли на массовый протест против соглашения ЕС и МЕРКОСУР
В Атлоне тысячи ирландских фермеров устроили демонстрацию с тракторами, выражая опасения по поводу последствий соглашения ЕС и МЕРКОСУР для экспорта говядины, сообщают местные СМИ.
Тысячи фермеров в Ирландии приняли участие в массовом митинге против соглашения между Европейским союзом и странами МЕРКОСУР, передает РИА «Новости» со ссылкой на ирландскую корпорацию RTE. Протестующие собрались в Атлоне, где провели акцию с использованием тракторов и выразили недовольство предстоящим подписанием сделки.
По словам главы Евросовета Антониу Кошты, окончательное подписание документа запланировано на 17 января в Парагвае. Глава МИД Аргентины Пабло Кирно подтвердил, что церемония состоится в ближайшие дни.
Фермеры опасаются, что соглашение поставит под угрозу экспорт ирландской говядины в Европу из-за появления более дешевой продукции из Бразилии. Они также считают, что сделки с латиноамериканскими странами приведут к росту конкуренции и снижению продаж европейских сельхозпроизводителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фермеры Бельгии и Франции перекрыли ключевые трассы и автомагистрали из-за опасений наплыва дешевой продукции из стран МЕРКОСУР после будущего соглашения о свободной торговле.
До этого страны Евросоюза утвердили соглашение с МЕРКОСУР. А глава евродипломатии Кая Каллас назвала соглашение с МЕРКОСУР ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.
Однако в субботу стало известно, что во Франции могут провести внеочередные парламентские выборы из-за угрозы вотума недоверия правительству по поводу соглашения с МЕРКОСУР.