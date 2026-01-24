  • Новость часаИсточник: В Абу-Даби обсуждают несколько документов по миру на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    В МИД назвали основные аспекты в переговорах по Украине
    Пушилин предсказал России расширение к 2050 году
    Журналист WSJ заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    Блогеры высмеяли опубликованное Белым домом фото Трампа с пингвином
    Умер режиссер и продюсер Александр Олейников
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    7 комментариев
    24 января 2026, 14:25 • В мире

    Как Финляндия и Прибалтика страдают без российского топлива

    Как Финляндия и Прибалтика страдают без российского топлива
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Станислав Лещенко

    Наступившие в Европе морозы внезапно обострили забытый, казалось бы, топливный кризис. Особенно неприятная ситуация сложилась в Латвии и Финляндии. Происходящее прямо связано с антироссийскими санкциями и особенностями местных систем отопления.

    Латвийская Республика переживает серьезный отопительный кризис. С наступлением настоящей зимней погоды в Латвии возник острый дефицит древесных гранул. В некоторых регионах ситуация уже стала критической. Для понимания: примерно 40% всех латвийских домов отапливаются дровяными печами. Местные эксперты говорят, что в нынешние кризисные времена использование дров и щепы в качестве топлива является самым экономически выгодным.

    Отметим, что в ноябре прошлого года Латвия смогла добиться отсрочки введения так называемого «налога на дрова», который Брюссель хотел навязать всему Евросоюзу. Риге пришлось долго объяснять руководству ЕС, что отказ от печного отопления станет непосильным для большинства латвийцев, ведь Латвия в свое время отказалась от российского газа. В результате дрова и щепа сохранили статус «зеленого топлива» и не стали облагаться повышенным налогом.

    «Отстоять эту позицию было нелегко, ведь многим южным странам, у которых нет такого количества лесов, как в Латвии, очень сложно понять нашу специфику», – пояснил глава латвийского Министерства климата и энергетики Каспар Мелнис

    Тем не менее, латвийские власти призывают население задуматься о переходе на другие технологии отопления, в частности, солнечные панели. Однако население крайне неохотно отказывается от отопительных систем на твердом топливе – демонтаж старых печей, закупка и установка нового оборудования требуют больших денег. Латвийцы же за последние годы изрядно обнищали.

    После отказа от российского газа латвийские муниципалитеты, частные предприятия, а также домовладельцы начали переходить с газовых котлов на те, что работают на древесных гранулах. А вот с ними как раз сейчас и возникла проблема: потребление резко выросло, как и цены.

    «Дефицит гранул в розничной торговле в Латвии возник потому, что торговцы, заранее заключая договоры поставок с производителями, не оценили среднее потребление и ориентировались на опыт прошлой зимы», – сообщил председатель правления Латвийской ассоциации биомассы LATbio Дидзис Палейс. А сейчас из-за роста спроса производители продают гранулы прямо у ворот заводов. «В обществе очень большой ажиотаж и даже паника: поэтому бывает, что люди покупают больше, чем им нужно», – сказал руководитель ассоциации.

    По его словам, самой большой проблемой являются спекулянты, которые скупают столько, сколько могут, и пытаются перепродать гранулы по максимально высокой цене.

    Он также отметил, что рост цен на гранулы объясняется сезонными факторами. «Зимой нужно больше топлива, чтобы высушить опилки. Кроме того, растут цены на сырье. Логично, что зимой цена гранул немного повышается», – сказал Палейс, уточнив, что, если в начале отопительного сезона цена составляла около 220 евро за тонну, то сейчас уже примерно 250. При этом, по его словам, ситуация в розничной торговле выглядит значительно хуже – в отдельных местах цена палеты достигает 400-500 евро за тонну.

    Парадоксально при этом, что общая мощность производства гранул в Латвии составляет около 2 млн тонн ежегодно, тогда как внутреннее потребление – примерно 250 тыс. тонн. Куда же уходит большинство латвийских гранул? Как оказалось – в Великобританию.

    Россия являлась крупным поставщиком гранулированной древесины, использовавшейся для отопления Туманного Альбиона. Но из-за санкций британцам пришлось в срочном порядке искать других поставщиков. При этом если первое место по поставкам древесных гранул в Великобританию заняли США (около 7 млн тонн за год), то второе место – маленькая Латвия (около 1 млн тонн). Вот и разгадка того, почему производство древесных гранул в стране растет, но самим латвийцам их не хватает.

    Стоит упомянуть, что в стране уже давно ведется массовая вырубка лесов, Латвия стремительно «лысеет». Получается, что латыши отдают свои лесные богатства ради того, чтобы британский «старший брат» не замерз.

    Если десять лет назад в Латвии в обработку поступало 11 млн куб. м древесины, то в 2024 году из лесов страны вывезли уже 16 млн куб. метров. Разумеется, не вся местная гранулированная древесина уходит в Великобританию – пеллеты у латвийских производителей охотно скупают и другие государства ЕС, не желающие клацать зимой зубами.

    Установившаяся морозная погода привела к увеличению заготовки древесины и в Финляндии – посредством древесного топлива в Финляндии осуществляется почти половина теплоснабжения. В 2024 году, например, из 72 млн куб. м древесины, использованной в Финляндии, 18% было сожжено напрямую. Почти половина этого объема была сожжена в частных домах в виде дров, остальная часть – в виде щепы в котлах тепло- и электростанций. Прекращение в 2022 году поставок российского сырья привело к тому, что финны стали использовать для отопления собственную круглую древесину, которая могла бы стать сырьем для целлюлозно-бумажных производств.

    По оценкам финского госгентства природных ресурсов, количество сжигаемой в стране древесины составляет 2-3 млн куб. м в год. Однако специализированное издание Metsalehti, пообщавшись с поставщиками древесины и проведя наблюдения на терминалах, утверждает, что сжигается много больше – до 10 млн куб. м в год.  Эти объемы сопоставимы с уровнем потребления крупного деревообрабатывающего завода. Издание отмечает, что в энергетических целях используется даже балансовая древесина. В настоящее время финским топливным электростанциям требуется все больше древесной щепы, а запасы энергетической древесины истощаются.

    Между тем, из-за подорожавшей электроэнергии централизованное теплоснабжение за счет электричества становится в Финляндии нецелесообразным. Поэтому ресурс древесины оказывается особенно важным. Пока что ее хватает – прошлая зима была настолько мягкой, что в хранилищах осталось много запасов древесины. Однако, по словам представителя крупнейшей финской компании по торговле щепой Hakevuori Маркку Эскелинена, имеющиеся в стране запасы энергетической древесины стали настолько востребованы, что будут израсходованы уже в текущем отопительном сезоне.

    На энергопроизводяшем предприятии города Тампере Tampereen Energia тоже признают, что потребность в древесине для отопления в морозы крайне выросла. Директор по производству и дистрибуции Tampereen Energia Пааво Кнаапи считает, что в будущем треть производства для централизованного теплоснабжения будет приходиться на энергию лесных ресурсов, треть – на электрокотлы, еще треть – на различные источники отработанного тепла. «Если энергия, вырабатываемая ветровыми электростанциями, или отработанное тепло окажутся недоступны, мы будем максимально использовать древесину», – предупреждает Кнаапи.

    На все подобные ухищрения странам ЕС приходится идти по той причине, что они лишились надежных поставщиков из России. Конечно, и российским предприятиям, лишившимся европейских покупателей, пришлось на первых порах трудновато. Ориентированный на экспорт лесопромышленный сектор России переживает сложный период. Но российские промышленники нашли новые рынки, например, Южную Корею. Кроме того, растет потребление пеллет и среди российских потребителей.

    Главное
    Российские войска освободили Старицу в Харьковской области
    Подозреваемая в похищении подростка заявила об угрозах лжесиловиков
    AntiDiplomatico допустил презентацию Уиткоффом нового подхода США к Украине
    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине
    Бастрыкин поручил привлечь судью к ответственности за оправдательный приговор
    Малолетнего ребенка утопили на юге Москвы
    Овечкин обновил снайперский рекорд лиги за всю историю

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая – серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Перейти в раздел

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить морское беззаконие Запада

    Еще один акт морского пиратства совершен Западом – Франция захватила танкер с российской нефтью. Какие юридические основания заявляет Париж в оправдание своего беззакония, почему Россия не имеет формальных оснований предъявлять французам претензии – и каким образом тем не менее можно защитить критически важную для нашей страны морскую торговлю? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Гренландская сделка Трампа: главное

      Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    • Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

      Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    • Болгары получили шанс завязать с русофобией

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации