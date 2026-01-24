Как Финляндия и Прибалтика страдают без российского топлива

Tекст: Станислав Лещенко

Латвийская Республика переживает серьезный отопительный кризис. С наступлением настоящей зимней погоды в Латвии возник острый дефицит древесных гранул. В некоторых регионах ситуация уже стала критической. Для понимания: примерно 40% всех латвийских домов отапливаются дровяными печами. Местные эксперты говорят, что в нынешние кризисные времена использование дров и щепы в качестве топлива является самым экономически выгодным.

Отметим, что в ноябре прошлого года Латвия смогла добиться отсрочки введения так называемого «налога на дрова», который Брюссель хотел навязать всему Евросоюзу. Риге пришлось долго объяснять руководству ЕС, что отказ от печного отопления станет непосильным для большинства латвийцев, ведь Латвия в свое время отказалась от российского газа. В результате дрова и щепа сохранили статус «зеленого топлива» и не стали облагаться повышенным налогом.

«Отстоять эту позицию было нелегко, ведь многим южным странам, у которых нет такого количества лесов, как в Латвии, очень сложно понять нашу специфику», – пояснил глава латвийского Министерства климата и энергетики Каспар Мелнис

Тем не менее, латвийские власти призывают население задуматься о переходе на другие технологии отопления, в частности, солнечные панели. Однако население крайне неохотно отказывается от отопительных систем на твердом топливе – демонтаж старых печей, закупка и установка нового оборудования требуют больших денег. Латвийцы же за последние годы изрядно обнищали.

После отказа от российского газа латвийские муниципалитеты, частные предприятия, а также домовладельцы начали переходить с газовых котлов на те, что работают на древесных гранулах. А вот с ними как раз сейчас и возникла проблема: потребление резко выросло, как и цены.

«Дефицит гранул в розничной торговле в Латвии возник потому, что торговцы, заранее заключая договоры поставок с производителями, не оценили среднее потребление и ориентировались на опыт прошлой зимы», – сообщил председатель правления Латвийской ассоциации биомассы LATbio Дидзис Палейс. А сейчас из-за роста спроса производители продают гранулы прямо у ворот заводов. «В обществе очень большой ажиотаж и даже паника: поэтому бывает, что люди покупают больше, чем им нужно», – сказал руководитель ассоциации.

По его словам, самой большой проблемой являются спекулянты, которые скупают столько, сколько могут, и пытаются перепродать гранулы по максимально высокой цене.

Он также отметил, что рост цен на гранулы объясняется сезонными факторами. «Зимой нужно больше топлива, чтобы высушить опилки. Кроме того, растут цены на сырье. Логично, что зимой цена гранул немного повышается», – сказал Палейс, уточнив, что, если в начале отопительного сезона цена составляла около 220 евро за тонну, то сейчас уже примерно 250. При этом, по его словам, ситуация в розничной торговле выглядит значительно хуже – в отдельных местах цена палеты достигает 400-500 евро за тонну.

Парадоксально при этом, что общая мощность производства гранул в Латвии составляет около 2 млн тонн ежегодно, тогда как внутреннее потребление – примерно 250 тыс. тонн. Куда же уходит большинство латвийских гранул? Как оказалось – в Великобританию.

Россия являлась крупным поставщиком гранулированной древесины, использовавшейся для отопления Туманного Альбиона. Но из-за санкций британцам пришлось в срочном порядке искать других поставщиков. При этом если первое место по поставкам древесных гранул в Великобританию заняли США (около 7 млн тонн за год), то второе место – маленькая Латвия (около 1 млн тонн). Вот и разгадка того, почему производство древесных гранул в стране растет, но самим латвийцам их не хватает.

Стоит упомянуть, что в стране уже давно ведется массовая вырубка лесов, Латвия стремительно «лысеет». Получается, что латыши отдают свои лесные богатства ради того, чтобы британский «старший брат» не замерз.

Если десять лет назад в Латвии в обработку поступало 11 млн куб. м древесины, то в 2024 году из лесов страны вывезли уже 16 млн куб. метров. Разумеется, не вся местная гранулированная древесина уходит в Великобританию – пеллеты у латвийских производителей охотно скупают и другие государства ЕС, не желающие клацать зимой зубами.

Установившаяся морозная погода привела к увеличению заготовки древесины и в Финляндии – посредством древесного топлива в Финляндии осуществляется почти половина теплоснабжения. В 2024 году, например, из 72 млн куб. м древесины, использованной в Финляндии, 18% было сожжено напрямую. Почти половина этого объема была сожжена в частных домах в виде дров, остальная часть – в виде щепы в котлах тепло- и электростанций. Прекращение в 2022 году поставок российского сырья привело к тому, что финны стали использовать для отопления собственную круглую древесину, которая могла бы стать сырьем для целлюлозно-бумажных производств.

По оценкам финского госгентства природных ресурсов, количество сжигаемой в стране древесины составляет 2-3 млн куб. м в год. Однако специализированное издание Metsalehti, пообщавшись с поставщиками древесины и проведя наблюдения на терминалах, утверждает, что сжигается много больше – до 10 млн куб. м в год. Эти объемы сопоставимы с уровнем потребления крупного деревообрабатывающего завода. Издание отмечает, что в энергетических целях используется даже балансовая древесина. В настоящее время финским топливным электростанциям требуется все больше древесной щепы, а запасы энергетической древесины истощаются.

Между тем, из-за подорожавшей электроэнергии централизованное теплоснабжение за счет электричества становится в Финляндии нецелесообразным. Поэтому ресурс древесины оказывается особенно важным. Пока что ее хватает – прошлая зима была настолько мягкой, что в хранилищах осталось много запасов древесины. Однако, по словам представителя крупнейшей финской компании по торговле щепой Hakevuori Маркку Эскелинена, имеющиеся в стране запасы энергетической древесины стали настолько востребованы, что будут израсходованы уже в текущем отопительном сезоне.

На энергопроизводяшем предприятии города Тампере Tampereen Energia тоже признают, что потребность в древесине для отопления в морозы крайне выросла. Директор по производству и дистрибуции Tampereen Energia Пааво Кнаапи считает, что в будущем треть производства для централизованного теплоснабжения будет приходиться на энергию лесных ресурсов, треть – на электрокотлы, еще треть – на различные источники отработанного тепла. «Если энергия, вырабатываемая ветровыми электростанциями, или отработанное тепло окажутся недоступны, мы будем максимально использовать древесину», – предупреждает Кнаапи.

На все подобные ухищрения странам ЕС приходится идти по той причине, что они лишились надежных поставщиков из России. Конечно, и российским предприятиям, лишившимся европейских покупателей, пришлось на первых порах трудновато. Ориентированный на экспорт лесопромышленный сектор России переживает сложный период. Но российские промышленники нашли новые рынки, например, Южную Корею. Кроме того, растет потребление пеллет и среди российских потребителей.