Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», отказ Европейского союза от российской древесины, вызванный санкциями, привел к дефициту и росту цен на сырье. В Финляндии резко увеличили вырубку лесов, чтобы компенсировать недостающие объемы. В 2023 году Национальный институт ресурсов Финляндии отметил спад в лесной промышленности и повышение цен на балансовую древесину. Стоимость сырья стабильно увеличивается в среднем на десять процентов ежегодно.

«По какой-то причине отрасль и общество в целом не готовы признать, что у нас проблемы, и уже долгое время», – подчеркнул исследователь Якоб Доннер-Амнелл из Университета Восточной Финляндии. В 2024 году финский канал MTV Uutiset сообщил о рекордном подорожании древесины из-за высокого спроса. По данным Лесного центра Финляндии, прекращение импорта из России обернулось почти десятипроцентным ростом цен.

Эксперт Леонид Хазанов отметил, что производители мебели в Финляндии были вынуждены поднять цены на продукцию, несмотря на снижение покупательной способности населения в ЕС. Наиболее дефицитной оказалась балансовая древесина, необходимая для производства целлюлозы и древесной массы, которая подорожала на 20 процентов.

Павел Севостьянов из РЭУ имени Плеханова заявил, что интенсивная вырубка лесов негативно влияет на биоразнообразие и углеродный баланс, создавая риски для почв и круговорота воды. В случае истощения лесных запасов Финляндия может увеличить зависимость от импорта других видов топлива.

Тем временем Россия нарастила экспорт древесины в дружественные страны, такие как Китай, Узбекистан и Казахстан. В 2023 году Россия увеличила экспорт древесины до 4 млрд долларов. Крупнейшим импортером стал Китай. ЕС, в свою очередь, продолжает получать российскую древесину через посредников, серьезно переплачивая за фанеру и пиломатериалы, которые поступают через Казахстан, Турцию и Китай.