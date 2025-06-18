Разоренные финны завидуют и ревнуют к русскому лесу

Tекст: Станислав Лещенко

До текущего геополитического кризиса Россия активно поставляла свою лесную продукцию в страны, объявившие позже нашему государству гибридную войну - и прежде всего в Финляндию. Именно Россия предоставляла возможность финнам отапливать свои жилища недорогими березовыми дровами и древесными гранулами, снабжала сырьем финских деревообработчиков.

Да, у финнов есть и собственная древесина, лесом занято 26 млн гектаров этого государства. Однако им не хотелось срубать свои деревья, ведь жители Суоми привыкли дешево закупаться у соседа, от дружбы с которым сами же потом и отказались. Финляндия настолько привыкла к дешевым лесным ресурсам, что практически перестала развивать собственную ресурсную базу.

По данным Федеральной таможенной службы, экспорт лесоматериалов в ныне «недружественные страны» в 2021 году составил около 504 млн евро. Одной только березовой фанеры из России в ЕС импортировалось ежегодно 1,3 млн кубометров. С марта 2022 года все изменилось. Поставки российского леса в Финляндию были прекращены.

Результат сказался немедленно. Еще в сентябре 2023-го концерном Stora Enso было принято решение закрыть целлюлозный завод «Сунила» в Котке, где ежегодно использовалось около 2 млн кубометров древесины. Предприятие не смогло обеспечить для себя поставок сырья необходимых объемов. Заодно концерн решил «навсегда закрыть» лесопильный завод в деревне Няпи на северо-востоке Эстонии.

Затем финская лесопромышленная группа Metsa пришла к решению закрыть свой лесопильный завод в Мерикарвиа (муниципалитет на юго-западе страны) мощностью около 220 тыс. кубометров пиломатериалов в год, а также фанерные заводы в муниципалитете Суолахти (в центральной части страны). Один из них – старейший в стране завод по производству березовой фанеры, существовавший более ста лет.

Директор завода Йоуко Пусси объяснил, что из-за прекращения поставок древесины из России в Финляндии возникла нехватка березового сырья. Кроме того, был закрыт один картонный завод Metsa Group и «оптимизирована» (сокращены производственные мощности) работа другого.

Отмечается, что причиной стал в том числе резкий рост цен на электроэнергию, также вызванный конфликтом с Россией.

Еще в августе прошлого года Metsa Fiber объявила о сокращении большей части персонала своего целлюлозного завода в Йоутсено (близ Лаппеэнранты, в 9 км от границы с Россией). Причиной увольнений компания назвала низкие объемы поставок, из-за которых пришлось приступить к «временной корректировке производства». А 9 июня 2025 года появилось известие, что предприятие в Йоутсено и вовсе остановлено.

И это при том, что еще несколько лет назад концерн Metsa Group широчайше присутствовал в России и никаких проблем с сырьем не имел. Соответственно, проблемы Metsa Group начались именно в 2022 году, когда ей пришлось прекратить закупку древесины в России. Принадлежавшее Metsa предприятие в Подпорожском районе Ленобласти тогда приобрела фирма из РФ – и поставки российского леса оттуда в Суоми прекратились. Теперь у Metsa Group больше нет активов в России, как нет и доступа к российскому лесу.

«Восточная Финляндия получила такой сильный удар по голове, что из легких вырвался воздух.

Связи с Россией прерваны, как и торговля», писало по этому поводу финское издание Ilta-Sanomat. В результате, констатирует другое финское издание, если до 2022 года крупнейшим в мире производителем березовой фанеры была Финляндия, то сейчас им является Россия.

Теперь же некоторые финские лесопромышленники начали обсуждать возможность возвращения российской продукции – возлагая свои надежды на окончание вооруженного конфликта на Украине. Эксперт по вопросам экономики лесного хозяйства из Института экономических исследований Pellervo Марьо Майделл утверждает, что за три года «полностью заменить российское сырье не удалось». Он признает, что в свое время российские и белорусские пиломатериалы и фанера удовлетворяли значительную часть потребностей стран Евросоюза. Майделл считает, что после деэскалации может последовать хотя бы частичное снятие санкций – импорт пиломатериалов и фанеры из России в ЕС возобновится.

Впрочем, так думают не все. Марко Мяки-Хакола из Центрального союза производителей сельскохозяйственной и лесной продукции считает, что отношения между Россией и ЕС останутся напряженными и после урегулирования украинского конфликта, а ему лично «хотелось бы верить, что финская лесная промышленность начнет закупки древесины не из-за восточной границы», а с Украины, когда та «начнет развивать свою лесную промышленность».

Трагикомизм ситуации заключается в том, что финны, лишившись доступа к российской древесине, с очень ревнивым чувством следят за тем, как она поступает в другие страны.

Так, финская Ассоциация лесопильной промышленности потребовала «срочно перекрыть» поток российской лесной продукции на японский рынок. Их возмущает, что в 2024 году поставки российских пиломатериалов в Японию по сравнению с предыдущим годом выросли на 13%, а в первом квартале этого года увеличились еще на 13%.

Глава ассоциации Тино Аалто сетует, что поставки финских пиломатериалов в Японию падают. Если в 2022 году Финляндия поставила на японский рынок лесопродукции почти на 600 млн евро, то в 2023-2024 годах – только на 300 млн евро в год. В первом квартале 2025 года экспорт пиломатериалов из Финляндии в Японию продолжил снижение. При этом почти 14% всей импортированной в Японию древесины в прошлом году поступило из России. То есть российская продукция вытесняет в Японии финскую.

«Россия является крупным игроком в лесопильной промышленности, и ее возможности должны быть максимально ограничены», – требует Аалто. К слову, в прошлом году финская Ассоциация лесопильной промышленности уже просила руководство Евросоюза как-нибудь повлиять на Токио, чтобы «убедить Японию» прекратить импорт пиломатериалов и клееного бруса из РФ – но, как видно, с нулевым результатом.

Также финны пытаются потеснить россиян на рынке Китая, но пока и это им не удается: в январе-феврале 2025-го экспорт лесопильной продукции из Суоми в Поднебесную сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 48%. «На рынках за пределами Европы конкуренция жесткая. Если ситуация в Финляндии не изменится, российские и канадские компании, работающие на том же рынке, быстро увеличат свои доли», – предупреждает коллег Тино Аалто. Другими словами, россияне не только подорвали благополучие финских деревообработчиков в их родной стране, но и успешно теснят их и в других государствах.