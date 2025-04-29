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    29 апреля 2025, 22:25 • В мире

    Президент Финляндии показал Украине свои личные комплексы

    Эксперты объяснили переживания Финляндии о территориальных уступках Украины в пользу России

    Президент Финляндии показал Украине свои личные комплексы
    @ F Boillot/IMAGO/snapshot-photography/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    «У президента Финляндии есть личные мотивы комплексовать по этому поводу». Такими словами политологи комментируют опасения Александра Стубба по поводу возможной «финляндизации» Украины и предостережения киевскому режиму от территориальных уступок России. Откуда же эти комплексы, если нейтралитет принес Финляндии настоящее процветание в эпоху холодной войны?

    Финляндия, имеющая опыт территориальных уступок СССР, опасается, что Украина может оказаться в похожей ситуации и потерять часть суверенитета или территорий. Об этом в интервью газете The New York Times рассказал президент страны Александр Стубб. Он допускает, что Киеву придется уступить Москве некоторые регионы. Стубб добавил, что Финляндия никогда не признает суверенитет России над новыми территориями.

    Стубб ранее уже предостерегал от «финского сценария» завершения украинского кризиса. Осенью прошлого года он предлагал «забыть» подобные инициативы и говорил, что Киев имеет полное право определять свой суверенитет и союзников. Позже он уточнял, что политика нейтралитета в период холодной войны лишила Хельсинки «свободы» в вопросах обороны и внешней политики.

    При этом о модели «финляндизации» Украины ранее высказывалось несколько европейских лидеров, включая Олафа Шольца в 2024 году и Эммануэля Макрона в 2022-м еще до начала СВО. В Кремле тогда отмечали, что данная идея может оказаться неплохой, однако доктринальные документы Украины, а также конституция страны, предполагают ее вступление в НАТО, что для Москвы недопустимо.

    Напомним, после Советско-финской (Зимней) войны в 1940 году Финляндия уступила более 10% территорий Москве, согласилась на нейтралитет и приняла ограничения на свои военные нужды. Под контроль СССР перешла большая часть Карелии, где родились отец и дедушка Стубба.

    Протяженность российско-финской границы составляет 1271,8 км и, по подсчетам Стубба, с XIV века Россия провела 30 войн или стычек с финнами. После Зимней войны финны присоединились к нацистскому вторжению в Советский Союз в 1941 году, чтобы вернуть свою территорию, но затем снова потеряли ее в 1944-м.

    По итогам Второй мировой войны Финляндия стала нейтральным государством, сохранившим, с одной стороны, независимость и принадлежность к западному блоку, а с другой – попавшим под значительное влияние со стороны СССР. В результате, напоминают эксперты, во времена холодной войны Финляндия стала одной из самых развитых стран мира. Этот расцвет был обусловлен главным образом тесными торговыми отношениями с Советским Союзом, а позднее с Российской Федерацией.

    Однако после полного разрыва связей с Россией в 2022 году начался ее экономический спад, что уже отразилось на результатах муниципальных выборов. Для Украины «финский сценарий» был бы неплохой моделью, если бы страна обладала суверенитетом и не зависела от помощи Запада.

    «Сейчас проводится большая мобилизация русофобских сил для завершающего этапа военного конфликта на Украине.

    Каждый несет в костер все, что может», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «К тому же предки Стубба жили в Выборге, у президента Финляндии есть личные мотивы комплексовать по этому поводу. Поэтому когда мы слышим подобного рода заявления политиков, надо смотреть на их происхождение», – добавляет Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    По его словам, «в случае со Стуббом все совершенно прозрачно»: «Но примерно половина населения Финляндии разделяет эти комплексы, равно как и значительная часть политической элиты, в особенности председатель парламента Юсси Халла-ахо, на котором, как говорится, пробу ставить негде.

    В программе партии «Истинные финны» тоже прямо написано про возвращение Выборга и части Карелии в состав Финляндии».

    Политолог напомнил, что в свое время Выборг подарил финнам российский император Александр I, но «в итоге граница прошла там, где и должна была изначально проходить». «То есть этнографическая граница, где живут финны-протестанты, а не православные карелы, проходит примерно там, где она пролегает сегодня», – пояснил Трухачев.

    В то же время Ткаченко напоминает, что Финляндия в «широких» границах использовалась гитлеровской Германией как военный кулак против Советской России: «Поэтому территориальные результаты по итогам тяжелейшей Зимней войны и нашего успеха в 1944 году – это заслуженный трофей».

    Финский нейтралитет, продолжил спикер, был логичным продолжением военного поражения, «однако именно он позволил стране к концу 80-х годов стать одной из самых высокоразвитых в мире: Хельсинки ориентировались на советский рынок через свое промышленное производство и сектор услуг, при этом свободно закупая у СССР сырье, газ и металлы».

    «Финны прожили эти послевоенные десятилетия в идеальной для себя ситуации.

    С одной стороны, Москва практически не лезла во внутреннюю политику страны, а с другой стороны, следила, чтобы Финляндия не участвовала в антисоветских блоках», – напомнил Ткаченко.

    После развала СССР «финны оседлали научно-техническую революцию, особенно в области интернета и информационно-коммуникационных технологий»: «Сейчас эта пора закончилась. Западные рынки не нуждаются в финской продукции, а российский рынок закрыт. И мы видим деиндустриализацию страны. Тот экономический эффект, который был у Финляндии после Второй мировой, закончился».

    При этом эксперты поспорили о том, насколько сейчас уместна «финляндизация» Украины, где проживают миллионы русских и сочувствующих России граждан. «У нас никогда не было вопросов к финской государственности, даже во времена империи у них была автономия. И местным жителям не надо было доказывать, что они финны, а не русские.

    С Украиной все иначе,

    поэтому «финляндизация для нее – это не вариант», – считает Трухачев. Однако под этим термином специалисты понимают военно-политический нейтралитет государства в обмен на благоприятное экономическое взаимодействие с ним, напоминает Ткаченко.

    «Возможно, при условии соблюдения интересов России, такой вариант был бы приемлемым. Но сейчас куда актуальнее вопрос о том, сохранится ли Украина вообще. У страны нет суверенитета, поскольку она зависит от западных донатов», – считает он.

    Также важно помнить о том, что и Советская Россия относилась к «финляндизации» как к некому эксперименту, в рамках которого Москва пыталась понять, могут ли западные страны быть невраждебными по отношению к России: «Сейчас мы понимаем, что этот эксперимент не удался. Финны в глубине души остались русофобами и при первой возможности вступили в НАТО. В случае с Украиной это недопустимо», – заключил Ткаченко.

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