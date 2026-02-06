Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.0 комментариев
Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над Брянской областью
В ночь на пятницу системы ПВО Министерства обороны ликвидировала 26 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал и разрушений не зафиксировано. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.
Минобороны сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников.
В результате комбинированной атаки с использованием HIMARS и беспилотников несколько населенных пунктов Клинцовского района Брянской области временно остались без электричества.