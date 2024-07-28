Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.29 комментариев
Российские десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонщине
Подразделение беспилотной авиации Воздушно-десантных войск России уничтожило гаубицу М-777 и склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает Минобороны РФ.
Оператор разведывательного беспилотника Zala выбрал цели для уничтожения, ими стали 15-мм гаубица М-777 американского производства и полевой склад с боеприпасами для артиллерии.
«После точного удара склад боеприпасов был уничтожен, а гаубица выведена из строя», – говорится в сообщении.
Отмечается, что на этом участке СВО подразделения БПЛА ВДВ ежедневно уничтожают десятки украинских военнослужащих и несколько единиц различной техники ВСУ.