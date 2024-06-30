Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.4 комментария
ВС России уничтожили помогающий дронам ВСУ долетать до левого берега Днепра ретранслятор
Российские десантники собственным беспилотником уничтожили ретранслятор ВСУ, позволяющий дронам противника долетать до позиций сил России, расположенных на левом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, российский расчет БПЛА полка ВДВ обнаружил ретранслятор противника, который позволял дронам ВСУ долетать до российских позиций на левом берегу Днепра, передает ТАСС. Сальдо добавил, что ретранслятор был уничтожен с помощью собственного беспилотник.
Он отметил, что российским десантникам понадобилось всего несколько минут, чтобы парализовать управление вражескими беспилотниками.
Ранее в воскресенье Сальдо сообщил, что бои на херсонском направлении сейчас разворачиваются на островах, так как украинские военные отброшены с левого берега региона.