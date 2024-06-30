ВС России уничтожили помогающий дронам ВСУ долетать до левого берега Днепра ретранслятор

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российский расчет БПЛА полка ВДВ обнаружил ретранслятор противника, который позволял дронам ВСУ долетать до российских позиций на левом берегу Днепра, передает ТАСС. Сальдо добавил, что ретранслятор был уничтожен с помощью собственного беспилотник.

Он отметил, что российским десантникам понадобилось всего несколько минут, чтобы парализовать управление вражескими беспилотниками.

Ранее в воскресенье Сальдо сообщил, что бои на херсонском направлении сейчас разворачиваются на островах, так как украинские военные отброшены с левого берега региона.