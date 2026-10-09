Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Минобороны показало кадры из освобожденной Константиновки
Министерство обороны показало кадры из освобожденной Константиновки, снятые бойцами 84-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки.
Бойцы 84-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск обследуют освобожденную Константиновку. Видеокадры из города опубликовало Минобороны.
Военные проверяют на наличие неразорвавшихся снарядов и дистанционного минирования промышленные территории, дворы домов и автодороги. Отмечается, что минирование все еще могут осуществлять тяжелые украинские беспилотники с большого расстояния.
Особое внимание уделяется Константиновскому металлургическому заводу, парку «Юбилейный», району у памятника танку «Иосиф Сталин», а также проспекту Олексы Тихого рядом с железнодорожным вокзалом и храмом. Операторы дронов круглосуточно следят за обстановкой в районе ключевых объектов и сопровождают передвижения российских подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стало известно, что украинские военные заминировали улицы Константиновки тяжелыми дронами.
Напомним, 3 июля президент Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом. На совещании ему доложили о полном освобождении Константиновки.