Tекст: Вера Басилая

Бойцы 84-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск обследуют освобожденную Константиновку. Видеокадры из города опубликовало Минобороны.

Военные проверяют на наличие неразорвавшихся снарядов и дистанционного минирования промышленные территории, дворы домов и автодороги. Отмечается, что минирование все еще могут осуществлять тяжелые украинские беспилотники с большого расстояния.

Особое внимание уделяется Константиновскому металлургическому заводу, парку «Юбилейный», району у памятника танку «Иосиф Сталин», а также проспекту Олексы Тихого рядом с железнодорожным вокзалом и храмом. Операторы дронов круглосуточно следят за обстановкой в районе ключевых объектов и сопровождают передвижения российских подразделений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стало известно, что украинские военные заминировали улицы Константиновки тяжелыми дронами.

Напомним, 3 июля президент Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом. На совещании ему доложили о полном освобождении Константиновки.