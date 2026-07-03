Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск

В ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск Путин отметил, что выполнение задач российскими подразделениями осуществляется в соответствии с планом Генштаба, сообщает официальный сайт Кремля. По его словам, «начальник Генерального штаба практически ежедневно докладывает об обстановке», а действия объединенной группировки войск соответствуют утвержденной стратегии.

Президент подчеркнул, что за последнее время «полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики», при этом продолжается продвижение на других направлениях. Он добавил, что ведется плановое формирование полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.

По оценке главы государства, украинские подразделения пытаются удерживать позиции, однако «под натиском наших войск отступает с большими потерями, вынужден отступать с большими потерями». Также Путин сообщил, что с начала года российскими войсками «освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более 3 тысяч квадратных километров».

Отдельное внимание на совещании было уделено развитию ситуации в зонах ответственности группировок «Север» и «Юг», а также вопросам обеспечения дальнейших наступательных действий в летний период.