Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.12 комментариев
Стало известно об участии спутников США в атаке ВСУ в Курской области
NYT: США поддержали ВСУ снимками со спутников в первые дни атаки на Курскую область
В первые дни вторжения ВСУ на территорию Курской области США и Великобритания оказывали мощную поддержку Украине, предоставляя спутниковые снимки и разведданные о российском регионе, сообщила The New York Times.
Источники NYT сообщили, что помощь оказывалась якобы не для продвижения ВСУ вглубь России, а для того, чтобы командиры лучше смогли отслеживать российские войска, которые «могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину», пишет «Лента.ру».
Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала выражать поддержку вторжению ВСУ и заявила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти в Киеве ничего не делают «без отмашки из Вашингтона».