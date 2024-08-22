Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх не стала заявлять о поддержке вторжения ВСУ в Курскую область

Tекст: Антон Антонов

По словам Сингх, сейчас США «лучше понимают» действия ВСУ. Однако Вашингтон «по-прежнему выясняет у Украины, как это укладывается в их стратегические цели на поле боя».

Несмотря на несколько вопросов от журналистов, Сингх отказалась подтвердить, что Вашингтон поддерживает вылазку украинских войск, передает ТАСС.

Комментируя возможные цели ВСУ, Сингх указала на заявления украинского лидера Владимира Зеленского. Она отметила, что речь, по мнению США, идет о «создании буферной зоны», но у американской стороны сохраняются «вопросы на этот счет».

Кроме того, Сингх подтвердила, что американская политика разрешает ВСУ «наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак в этом пограничном регионе».

Напомним, Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область было призвано создать некую «буферную зону» на российской территории. Эксперты отмечают, что работы ВСУ по созданию укрепрайонов на оккупированной территории Курской области сводятся практически к нулю ударами российских авиации и артиллерии.