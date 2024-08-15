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    15 августа 2024, 14:44 • Политика

    Планы Киева о «зоне безопасности» в Курской области признали абсурдом

    Киев не способен создать «зону безопасности» в Курской области

    Планы Киева о «зоне безопасности» в Курской области признали абсурдом
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Украина надеется создать «зону безопасности» в приграничных российских областях. Однако желания политиков не соотносятся с реалиями на земле. Эксперты отмечают, что работы ВСУ по созданию укрепрайонов на оккупированной территории Курской области сводятся практически к нулю ударами авиации и артиллерии ВС РФ. Зачем офис Зеленского строит воздушные замки на российской земле?

    Украина планирует создать «зону безопасности» на приграничной с Россией территории. По словам министра по вопросам реинтеграции Украины Ирины Верещук, это якобы необходимо для защиты Сумской области. ВСУ также намерены организовать некие «гуманитарные операции» на указанной территории.

    При этом украинские власти даже обещают открыть коридоры для эвакуации населения. Киев уверяет, что граждане смогут покинуть «зону безопасности» как в сторону России, так и в сторону Украины. Для поддержки инициативы будут привлекаться международные гуманитарные организации.

    Любопытно, что заявление Верещук прозвучало на фоне непрекращающегося противостояния в районе Курской области. Напомним, бои в российском приграничье начались 6 августа. На этом фоне Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с людьми, «без разбора наносящими удары» по гражданским, а также поставил перед министерством обороны задачу в ближайшее время разгромить части и соединения ВСУ, которым удалось вклиниться на территорию Курской области.

    На сегодняшний день Российская армия продолжает отражать попытку вторжения ВСУ. По данным военного ведомства, в среду противник потерял до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники. Среди них два танка, 13 ББМ, 10 автомобилей и один бронетранспортер Stryker. При этом 18 украинских солдат удалось взять в плен. Всего с начала атаки украинская сторона к этому моменту потеряла до 2,3 тыс. бойцов, 32 танка и другую технику.

    Тем временем советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Independent  заявил, что США и Британия знали о готовящейся атаке ВСУ на российское приграничье. По его словам, обсуждения боевых действий проходили непублично, поскольку армии было важно сохранить «элемент неожиданности».

    Политолог Александр Асафов также не сомневается, что изначально операция Украины в Курской области согласовывалась и прорабатывалась с Лондоном. В этом контексте он напомнил, что какое-то время назад перспектива мирных переговоров по текущему конфликту вновь вырвалась в топ мировой информационной повестки.

    «Британским политикам, цель которых, как сказал Борис Джонсон, война «до последнего украинца», никакие разговоры о мире не нужны. Поэтому, вероятно, ими и была разработана такая операция. Ее цель – отложить или окончательно отменить переговорный трек. Впрочем, этого британцы и добились: речи о старте диалога не идет», – уточнил собеседник.

    При этом Лондону «нет никакого дела до фантазий» офиса Зеленского по поводу неких «зон безопасности», продолжил политолог. По его мнению, подобная инициатива Киева – лишь «словесная интервенция, риторическая фигура» представителей властей. «Я не исключаю, что таким образом Украина пытается отзеркалить российские заявления о необходимости создать санитарную зону для безопасности россиян. Но выглядит это абсурдно», – подчеркнул собеседник.

    «У офиса Зеленского нет удачных новостей, как и сообщений о новых продвижениях и прорывах. При этом им постоянно нужно продуцировать какие-то инфопродукты, но реальных оснований для этого не так много. Поэтому остается только доставать заготовки и тиражировать фальшивки о взятии населенных пунктов, а также придумывать различные истории про «серые зоны безопасности» и «провоенные комендатуры», – указал Асафов.

    Украина заранее готовила почву для атаки на Курскую область, добавляет военный эксперт Алексей Леонков. «Не так давно на Украине создали фейки о том, что ВС России якобы собираются атаковать Сумы. Так противник смог объяснить, зачем он подтягивал войска к границе. На деле в их планы изначально входило вторжение на нашу территорию.

    Теперь, когда элитные бригады, задействованные в этой авантюре, несут потери, а цели так и не были достигнуты, в Киеве пытаются прикрыть свои действия якобы миротворческой миссией.

    Поэтому звучат заявления о намерении силами ВСУ открыть некие «гуманитарные коридоры», – сказал он. По его мнению, цель офиса Владимира Зеленского – отзеркалить операцию Российской армии по созданию «санитарной зоны» в Харьковской области. «Изначально задумка провокации была иной, но сейчас на Украине решили все это переиграть. Уже и в ООН, кстати, попросили Россию предоставить доступ в Курскую область», – уточнил собеседник. На этом фоне создание «зоны безопасности» следует рассматривать также как желание ВСУ закрепиться на российской территории.

    «Украинские военные не успевают вырыть окоп, как их уничтожают. Более того, ВС России выбили почти всю инженерную технику, а лопатами много не нароешь. В Донбассе ВСУ закатывали укрепрайоны в бетон, это позволяло им удерживать позиции. В Курской области такое невозможно: они все время под огневым воздействием. Поэтому противник пытается спрятаться в лесополосе, но их и там накрывают, действует спецназ. И повезло тем, кому удалось сдаться», – сказал эксперт.

    «Таким образом, планы Киева по созданию «безопасной зоны» – это сотрясание воздуха. Россия с этим не смирится, перед нашими военными стоит четкая задача – убрать противника, который находится на этом небольшом кусочке нашей российской земли. Более того, я думаю, что это мы еще создадим санитарную зону, но уже на территории Сумской области», – заметил Леонков.

    ВСУ вот уже несколько дней действительно пытаются создать укрепрайоны, добавляет военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Имеются снимки окопов, которые роют украинские солдаты. Однако

    уже сейчас можно сказать, что кардинальным образом текущую ситуацию это не изменит. Ведь любая эффективная «зона безопасности» должна простираться в глубину минимум на 40 км, а может и больше, учитывая дальность работы вооружений»,

    – сказал он. «Противник же действует на узком участке в приграничной зоне, одновременно с этим пытаясь прорвать нашу оборону. Таким образом, офис Зеленского попросту старается сделать хорошую мину при плохой игре. Провал начатой ВСУ операции осознают не только на Западе, но и сами украинские военные», – отмечает он.

    «Конечно, их действия в приграничье сразу сопровождались привлечением большого числа техники и личного состава. Поэтому за несколько дней им действительно удалось вырыть немало окопов. Однако говорить о системной работе по налаживанию укрепрайонов не приходится. Российские военные ведут интенсивный огонь по силам противника», – акцентирует собеседник.

    «Офис Зеленского наверняка мечтает о том, чтобы линия их «зоны безопасности» проходила в районе Снагости, южнее Коренево, с выходом на Новоивановку. Однако удержаться в этих районах у противника нет никаких шансов. Мы активно работаем над тем, чтобы выбить ВСУ с территорий приграничья, и у нашей армии имеются неплохие результаты», – заключил Онуфриенко.

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