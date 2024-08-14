Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

Почему европейцы отказываются хранить газ на Украине Европа стала бояться хранить свой газ на Украине, но продолжает скупать по максимуму российский газ, идущий через Украину. Почему европейцы лишают Киев доходов от использования подземных хранилищ, чем это грозит украинской энергосистеме и почему так востребован сейчас российский газ? Подробности Перейти в раздел

Германия повесила подрыв «Северных потоков» на киевских дайверов В деле о подрыве «Северных потоков» появились новые данные. Немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту. Помимо него к организации преступления могут быть причастны еще двое выходцев с Украины. Правда, в экспертном сообществе сомневаются, что за преступлением действительно стоят некие украинские дайверы. Подробности Перейти в раздел

Критические потери бронетехники сковали ВСУ в Курской области С начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники. При таких темпах потерь это лишит противника возможности маневра – основного элемента той тактики, которую ВСУ используют в приграничье. В чем заключаются особенности этой тактики, почему ВСУ именно здесь крайне зависят от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России? Подробности Перейти в раздел

Последняя связь Украины и Белоруссии повисла на волоске Итогом серии атак украинских беспилотников на белорусскую территорию могут стать серьезные дипломатические последствия. Белоруссия близка к тому, чтобы закрыть посольство Украины в Минске. Почему это не было сделано до сих пор и что становится последней каплей для рассмотрения такого решения? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел