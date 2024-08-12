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    12 августа 2024, 20:50 • Политика

    Киев выбрал военное поражение вместо переговоров с Россией

    Киев выбрал военное поражение вместо переговоров с Россией
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Путин в понедельник потребовал от силовых органов выбить ВСУ из Курской области. Президент отметил, что противник и дальше будет пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне, а вторжение Украины на территорию РФ лишило смысла возможные ранее мирные переговоры. Почему в действиях Зеленского война победила шанс на диалог и к каким последствиям для Украины это приведет?

    Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных регионах России, которые подвержены атакам ВСУ. «Оценка происходящих событий должна быть, безусловно, дана, и это будет сделано. Но главное сейчас – это решение актуальных задач, которые складываются на данный момент времени и исходя из прогнозов развития ситуации», – сказал он.

    «Главная задача стоит, безусловно, перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», – сказал Путин. Также он призвал ФСБ и Росгвардию обеспечить эффективную борьбу с ДРГ противника.

    Гражданским ведомствам, в свою очередь, важно обеспечить всем необходимым силовые структуры. «И наконец, все вместе – с руководителями соответствующих регионов – должны сосредоточить внимание на главной задаче. А это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите», – подчеркнул Путин.

    «О чем с ними говорить?»

    Президент также объяснил, почему в Киеве отказывались от предложений вернуться к мирному плану урегулирования конфликта: «Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?»

    По его словам, подобные акции имеют и военную цель: остановить продвижение ВС России в Донбассе и Новороссии. Однако темпы наступательных операций Российской армии увеличились в полтора раза, «по всей линии боевого соприкосновения наши Вооруженные силы продвигаются вперед».

    Он также добавил, что потери ВСУ «драматически для них увеличиваются», в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые перебрасываются к границе России. «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – заключил Путин.

    В свою очередь врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что противник контролирует 28 населенных пунктов. О судьбе порядка двух тысяч человек, живущих там, ничего неизвестно. Глубина проникновения противника, по его словам, 12 км, а ширина – 40 км. Из-за вторжения погибло 12 мирных жителей, 121 ранены, в том числе 10 детей. Эвакуировано 121 тыс. человек.

    По мнению политолога Павла Данилина, у совещания были важные внутриполитические аспекты: «Все уровни власти получили сигнал быть честными с людьми и не скрывать проблемы. Это принципиальная позиция президента. Люди должны знать, что происходит, в том числе и для того, чтобы некоторые медиапаникеры не устраивали свои шабаши».

    «К тому же противник будет и дальше пытаться атаковать регионы России, отправлять диверсантов, устраивать провокации. Поэтому обеспечение безопасности людей, решение их проблем и прямая поддержка – это также сверхочередные задачи для всех уровней власти», – указал он.

    «При этом ситуация в Курской области точно не остановит продвижение ВС России в районах Донбасса и Новороссии. Спецоперация должна закончиться денацификацией, демилитаризацией и нейтральным статусом Украины. Если сама Украина останется к тому времени, конечно», – полагает эксперт.

    Худшие условия для Киева

    «Вторжение ВСУ в Курскую область, конечно, радикально изменило конфликт. Разумеется, теперь и речи быть не может о предложениях, которые ранее озвучила Москва. Обсуждение переговоров теряет всякий смысл», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «К сожалению, из-за действий Зеленского военная логика победила политическую. Поэтому, к слову, любые усилия государств Глобального Юга по продвижению собственных мирных инициатив также обречены на провал. Новых предложений в ближайшее время мы точно не услышим», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Путин поставил перед нашей армией ясную задачу: выбить противника из Курской области. Ситуация в регионе покрыта туманом войны, многих деталей мы не знаем. Но можно быть уверенными в том, что ВСУ получат достойный ответ», – считает Козюлин.

    Действия Киева действительно ставят крест на возможности мирного урегулирования конфликта в ближайшее время, добавил политолог Владимир Корнилов. «А ведь еще недавно Владимир Зеленский часто говорил о важности диалога с Россией и даже заявлял о необходимости уладить ситуацию до конца года», – подчеркивает он.

    «Причем Киев не учится на своих же ошибках. Еще до начала СВО Москва пыталась решить противоречия мирным путем. Затем были переговоры в Стамбуле, которые Киев сорвал под давлением Лондона. И всякий раз Украина получает еще более худшие условия, которые ей предлагались ранее. Ее положение лишь ухудшается», – пояснил эксперт.

    «Что касается инициатив возможных посредников, то страны Глобального Юга не раз предлагали собственные варианты урегулирования конфликта, понимая, насколько важным для простого населения может быть прекращение боевых действий. Теперь же их усилия обречены по вине Зеленского», – отмечает эксперт.

    «При этом Украина поставила в неудобное положение даже собственных союзников.

    Западные государства откровенно растеряны. Американские и европейские СМИ судорожно пытаются отыскать логику в действиях офиса Зеленского. Но даже они не могут адекватно описать причины происходящего», – заключил Корнилов.

    Военный аспект

    «С военной же точки зрения вытеснение противника из Курской области потребует комбинации сухопутных и воздушных операций. Важно учитывать, что ВСУ работают малыми мобильными группами, размещенными друг от друга на достаточно большом расстоянии», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Им помогает ландшафт: широкая лесополоса позволяет скрытно предпринимать вылазки в ту или иную точку. Соответственно, основной отпор им могут дать представители сил специальных операций. При этом им будет оказываться масштабная поддержка авиации и артиллерии», – отмечает он.

    «Однако для полного решения проблемы важно создать несколько буферных зон в Сумской области. Речь идет о небольших участках, на которых можно осуществлять контроль над трассами, ведущими к нашему приграничью. Это поможет предотвратить дальнейшие прорывы в пограничные регионы страны», – заключил Леонков.

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