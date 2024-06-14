Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии

Эксперты оценили условия Путина, предложенные для прекращения конфликта на Украине

Tекст: Евгений Поздняков

Россия указала Западу и Украине на мирный вариант урегулирования конфликта. С данной инициативой во время встречи с руководством МИД выступил Владимир Путин. По словам президента, речь идет о «конкретном и реальном» мирном предложении, которое подразумевает не заморозку противостояния, а его прекращение.

Для окончания конфликта Украине необходимо выполнить ряд российских требований. Первое – вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. «Обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – подчеркнул Путин.

Второе – отказ руководства Украины от планов вступления в НАТО. Для России обеспечение нейтрального внеблокового и безъядерного статуса Украины, а также ее демилитаризации и денацификации является принципиальной позицией. Как только противник согласится на данные условия, «с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры».

При этом руководству западных стран и Украины следует считаться с новыми территориальными реалиями. Жители четырех новых регионов высказали свою позицию о вхождении в состав РФ на референдумах 2022 года. «И речи о нарушении нашего государственного единства быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема. Вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается», – уточнил президент.

Если оппоненты Москвы откажутся от нынешнего предложения, в дальнейшем требования РФ значительно изменятся. «Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими», – подчеркнул Путин.

Глава государства также высказался по поводу текущего статуса Владимира Зеленского. «Президентский срок избранного ранее главы Украины истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями», – акцентировал он. Также Путин заявил о необходимости проработки системы безопасности на Евразийском континенте, участие в которой будет открыто даже для действующих стран – участниц НАТО.

Важно отметить, что предложение Путина прозвучало на фоне грядущей «мирной конференции» по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что данное мероприятие будет проходить «непонятно в каком составе и на каком уровне». При этом он надеется, что предложение Путина даст участникам встречи темы для разговора.

Между тем Владимир Зеленский назвал условия президента России «ультиматумом, которому нельзя доверять», пишет Reuters. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия «не в состоянии диктовать требования для достижения мира». Об этом сообщает издание Associated Press.

По мнению экспертов, квинтэссенция выступления президента России заключается в том, что европейской системы безопасности больше нет и не будет на прежних принципах. «Далее только евразийская для всех государств этого пространства, западная оконечность материка тоже подразумевается, но лишь как одна из составных частей», – пишет Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

Он отметил, что Китай – важнейший игрок в сфере безопасности и развития всей Евразии, его роль и присутствие будут увеличиваться. В этом смысле можно допустить, что китайские мирные инициативы по украинскому вопросу (как его самого, так и совместная китайско-бразильская) еще вернутся в повестку дня. При этом украинский конфликт – продукт несостоявшейся системы безопасности.

«Принципиально, что никаких заморозок и временных решений не предполагается: либо фундаментальная договоренность по границам и статусу в сфере безопасности, либо вооруженный конфликт продолжается. Сейчас, без сомнения, второе. Но к сделанному предложению можно возвращаться вновь. Каждый раз с учетом новых реалий», – пояснил Лукьянов.

«В целом предложения России по урегулированию конфликта выглядят максимально выверенным и продуманным проектом. Не стоит ожидать, что в Киеве моментально согласятся на требования Москвы. В конечном счете, для этого местным политикам предстоит убавить градус эгоизма и принять неизбежность описываемого РФ исхода», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор МДК «Валдай».

«Напомню, что Россия стремилась избежать конфликта еще в 2021 году, когда мы выступали с инициативой обсуждения проблем безопасности с западными странами. Часть тезисов, сформированных тогда, вполне можно реализовать и сегодня. Единственное – меняется контекст. Двусторонность формата Москвы и НАТО больше невозможна», – подчеркивает он.

«Новые соглашения должны быть четко вписаны в глобальные условия формирования евразийской архитектуры безопасности.

События последних двух лет наглядно показали, что противостояние России и Североатлантического альянса оказывают влияние не только на весь континент, но и на человечество в целом», – акцентирует Бордачев.

«Условия России во многом остались неизменными, только для Украины положение дел за два года заметно ухудшилось. Запад, естественно, будет и дальше толкать офис Зеленского на войну до последнего украинца, а затем начнет подключать зазевавшихся европейцев, будь то поляков, румын или жителей Прибалтики», – предположил политолог Владимир Скачко. Однако он подчеркивает, что с момента попытки достижения мирных договоренностей в Стамбуле,

Россия прибавила к требованиям и признание вхождения в ее состав четырех новых регионов.

«Отказ Украины от текущих предложений Москвы лишь осложнит ситуацию для страны, поскольку в будущем Киеву придется признать еще большее число потерянных территорий», – прогнозирует Скачко.

Эксперт особо отметил, что Путин обращался не к Зеленскому, легитимность которого истекла в прошлом месяце, а к Западу. При этом в глазах Глобального Юга позиция Москвы выглядит очень логичной, выверенной, и главное – Россия показала свою готовность к миру на приемлемых и понятных условиях.

Собеседник допускает, что при желании Запад может найти замену Зеленскому в один момент – его полномочия, согласно украинской конституции, нужно передать спикеру Верховной рады независимо от того, кто займет эту должность в будущем. «Ничего изобретать не нужно, просто следуйте конституции Украины», – поясняет Скачко.

На неизменность позиции России указывает и политолог Александр Асафов. «Путин дал более подробное пояснение требований для того, чтобы позицию Москву было невозможно трактовать иначе, используя различные спекуляции», – добавляет он. Кроме того, президенту России удалось изменить повестку швейцарского саммита.

«Если Запад решит отказаться от предложений России, значит следующие условия мира будут еще более худшими для Киева. Это понятно, если посмотреть на разницу между тем, что предлагалось в Стамбуле, и тем, что предложено сейчас. В общем, Западу придется реагировать на тезисы Путина. Проще всего их отвергнуть, но это будет показателем того, что Запад проводит «саммит войны», а не «саммит мира», – полагает Асафов.

«Своим предложением Владимир Путин навсегда закрыл вопрос принадлежности новых регионов. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области – это регионы Российской Федерации. Их последующий статус больше не обсуждается – это решенный и закрытый вопрос»,

– заявил Андрей Картаполов, председатель думского комитета по обороне. «Если Киев и его западные кураторы не поймут смысл этого предложения и не пойдут на переговоры, то следующая инициатива будет на совершенно других условиях, более невыгодных для них», – продолжил депутат. Он подчеркнул, что Зеленский не может быть участником этих переговоров, потому что он не обладает легитимностью. «Единственной легитимной властью на Украине сегодня является Верховная рада и ее председатель. Все это черным по белому написано в законах и конституции Украины», – отметил глава комитета Госдумы.

Картополов подчеркнул, что отказ нелегитимного офиса Зеленского от переговоров о мирном урегулировании конфликта не имеет значения. «Этот режим не имеет права говорить от имени украинского народа, поэтому с ним никто не собирается вести переговоры. Швейцарская конференция полностью теряет прикладной и практический смысл. Россия заявила свою позицию, а дальше пусть на Западе думают и скажут, готовы они к этому разговору или нет. Если не готовы, то разговор продолжится на поле боя», – пояснил спикер.

По его словам, сегодняшняя миссия России заключается в создании новой системы безопасности евразийского пространства, предложение президента об этом стало историческим для всего евразийского континента. «После холодной войны был шанс на построения справедливой системы безопасности для всех в рамках существующих международных отношений. Россия не раз выходила с различными мирными инициативами, однако Вашингтон уверовал в собственную безнаказанность, вседозволенность и псевдомогущество. А блок НАТО и вся Европа стали инструментом Вашингтона для решения грязных задач», – отметил собеседник.



Однако, заметил депутат, со временем наметились новые контуры многополярного мироустройства, потому что однополярный мир показал свою неустойчивость. По его мнению, инициатива президента способна преобразить структуры безопасности не только Евразии, но и в перспективе всей планеты. К тому же, у России уже есть на этом пространстве реально работающие международные институты: СНГ, ШОС, ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС, Союзное государство России и Белоруссии. «Все эти инструменты подтвердили свою надежность и пригодность в современных условиях», – заключил Картаполов.