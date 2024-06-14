Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Путин назвал условие начала переговоров с Киевом
Россия готова начать переговоры, когда Украина выведет свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.
Также условием начала переговоров является отказ Украины от вступления в НАТО и прекращение огня.
«Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей – причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только Киев заявит о том, что готов к такому решению и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО – с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», – приводит слова президента ТАСС.