Картаполов: Путин закрыл вопрос принадлежности Запорожской и Херсонской областей

Депутат Картаполов: Россия не собирается вести переговоры с нелегитимным украинским режимом

Tекст: Андрей Резчиков

«Своим предложением Владимир Путин навсегда закрыл вопрос принадлежности новых регионов. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области – это регионы Российской Федерации. Их последующий статус больше не обсуждается – это решенный и закрытый вопрос», – заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Если Киев и его западные кураторы не поймут смысл этого предложения и не пойдут на переговоры, то следующая инициатива будет на совершенно других условиях, более невыгодных для них», – продолжил депутат. Он подчеркнул, что Зеленский не может быть участником этих переговоров, потому что он не обладает легитимностью. «Единственной легитимной властью на Украине сегодня является Верховная рада и ее председатель. Все это черным по белому написано в законах и конституции Украины», – отметил глава комитета Госдумы.

Картаполов подчеркнул, что отказ нелегитимного офиса Зеленского от переговоров о мирном урегулировании конфликта не имеет значения. «Этот режим не имеет права говорить от имени украинского народа, поэтому с ним никто не собирается вести переговоры. Швейцарская конференция полностью теряет прикладной и практический смысл. Россия заявила свою позицию, а дальше пусть на Западе думают и скажут, готовы они к этому разговору или нет. Если не готовы, то разговор продолжится на поле боя», – пояснил спикер.

По его словам, сегодняшняя миссия России заключается в создании новой системы безопасности евразийского пространства, предложение президента об этом стало историческим для всего Евразийского континента. «После холодной войны был шанс на построение справедливой системы безопасности для всех в рамках существующих международных отношений. Россия не раз выходила с различными мирными инициативами, однако Вашингтон уверовал в собственную безнаказанность, вседозволенность и псевдомогущество. А блок НАТО и вся Европа стали инструментом Вашингтона для решения грязных задач», – отметил собеседник.



Однако, заметил депутат, со временем наметились новые контуры многополярного мироустройства, потому что однополярный мир показал свою неустойчивость. По его мнению, инициатива президента способна преобразить структуры безопасности не только Евразии, но и в перспективе всей планеты. К тому же у России уже есть на этом пространстве реально работающие международные институты: СНГ, ШОС, ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС, Союзное государство России и Белоруссии. «Все эти инструменты подтвердили свою надежность и пригодность в современных условиях», – считает глава думского комитета по обороне.

Он отметил, что единственный шанс Европы сохранить себя и не превратиться полностью в сырьевой и промышленный придаток США – это восстановить отношения с Россией. «Сегодня Европа в тотальной зависимости от Америки и утратила свой суверенитет. Это выбор самих европейцев», – подчеркнул Картаполов.

В пятницу президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД предложил Западу и киевскому режиму мирный вариант прекращения конфликта на украинской территории: Россия готова прекратить боевые действия и начать переговоры, как только Украина объявит о выводе войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и об отказе от вступления в НАТО. «Позиция следующая: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация», – сформулировал Путин условия российской стороны.

Что касается границ субъектов, то здесь Путин обратил внимание на то, что Киев должен вывести войска со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину.

Также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии, статус Крыма и Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. «В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей», – сказал президент.

В ходе своего выступления Путин также заявил, что на Евразийском континенте необходима новая структура безопасности. «Государства и региональные структуры в Евразии должны сами определить конкретные области сотрудничества в сфере совместной безопасности», – подчеркнул глава государства.

Новая система безопасности должна быть открыта для всех стран в Евразии, а также Европы и стран НАТО. Но, как пояснил Путин, сначала надо наладить диалог с потенциальными участниками, вопрос новой архитектуры обсудят с открытыми для этого государствами.