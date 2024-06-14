  • Новость часаКэмерон предложил блокировать в итальянских портах танкеры с российской нефтью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    14 июня 2024, 17:25 Мнение

    Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Владимир Путин не случайно озвучил свои предложения именно 14 июня. 15-16 числа в Швейцарии будет проходить конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий, которые могут в Женеве обсудить.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    Уникальные залежи Украины готовятся для продажи Америке
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    Медведев: Недалек тот день, когда от Украины может остаться лишь узкая полоска
    КНР: Независимость Тайваня будет означать войну

    Россия готова вести переговоры с Украиной на основе Стамбульских договоренностей, но с учетом изменившихся обстоятельств. Эту фразу в той или иной редакции повторяли многие российские чиновники, но никто из них не раскрывал точное содержание «изменившихся обстоятельств».

    И вот 14 июня президент Владимир Путин в ходе своего выступления перед руководством российского МИД их раскрыл.

    «Эти условия очень простые. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали в момент их вхождения в Украину», – обозначил он первый момент. И тем самым поставил точку в разговорах про возможную заморозку конфликта на линии соприкосновения, подразумевающую сохранение российских территорий под украинской оккупацией. Президент в ходе своей речи несколько раз подчеркнул, что казенные земли раздавать не собирается. «Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может», – объяснил волнующимся Владимир Путин. Более того, президент дал понять, что российский статус новых территорий должен быть зафиксирован в международных документах. То есть Москву не устроит северокипрский вариант – только официальное признание Киевом, а следовательно, и Западом, новых российских территорий.

    Вторым моментом является последовательность действий. «Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов о вступлении в НАТО, с нашей стороны незамедлительно последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Мы это сделаем незамедлительно. Естественно, гарантируем безопасный и беспрепятственный отвод украинских частей и соединений», – пояснил президент. И тем самым поставил точку в обсуждении сказок о том, что Россия-де обманываться рада. Что Москва снова готова заключить минско-стамбульские соглашения и выполнить свою часть сделки без гарантий того, что противник выполнит свою. То есть, проще говоря, прекратить огонь под честное благородное слово оппонентов о том, что они уведут войска. Нет, Путин четко дал понять – сначала реальный вывод войск, а потом уже приостановка боевых действий.

    Третьим моментом является требование к Киеву гарантировать права русских и русскоязычных на Украине. И это точка в разговорах о том, как русскодумающие люди будут жить на территориях, которые останутся в составе Украины.

    Ну и, наконец, четвертым моментом стал зафиксированный отказ Москвы что-то подписывать с Владимиром Зеленским. Российский президент сообщил, что нынешний лидер киевского режима утерял свою легитимность, и она восстановлению не подлежит. Это точка в спорах о дальнейшей судьбе Зеленского.

    При этом Владимир Путин не случайно озвучил эти предложения именно 14 июня. 15-16 числа в Швейцарии будет проходить конференция по Украине, где западные страны и немногочисленные гости вместе с Украиной будут обсуждать условия мира, которые они потом планируют предлагать России. Собственно, российский лидер обозначил им то, на какие условия согласен он. Предложил реалистичный (в отличие от «плана Зеленского», предусматривающего капитуляцию Москвы) перечень условий, которые они могут в Женеве обсудить. Если, конечно, захотят. Однако в любом случае, если по итогам Женевской встречи Запад со своими партнерами не сформулирует какое-то вменяемое предложение, то США с Украиной будут выглядеть очень бледно.

    Ну и, конечно, российский президент дал понять, что он всегда готов к мирному решению конфликта. Готов даже начать нормализацию отношений с Западом, создание вместе с ним общеевразийской системы коллективной безопасности. Это уже был сигнал, посланный западному населению, а также партнерам из числа стран Глобального Юга, выступающим за адекватное и скорейшее решение украинского конфликта.

    В этом заявлении и сигнал элитам Запада и Украины. Ведь если они отвергнут предложение российского лидера, то фактически развязывают руки Москве для дальнейших действий.

    Собственно, киевский режим уже предложение отверг. Советник офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «ничего нового в этом нет, нет реального мирного предложения». Но Москва, по всей видимости, дождется официальной реакции на это предложение со стороны G7 (саммит которой проходит в Италии), а также швейцарского собрания. И потом уже, если предложение отвергнут, будет решать, в каком направлении нужно действовать дальше. И следующее предложение Киеву и Западу будет для них точно хуже этого. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Зеленский назвал ультиматумом мирное предложение Путина
    Пентагон заявил о переходе конфликта на Украине в «ключевую стадию»
    Гладков: Подъезд дома в Шебекино обрушился после обстрела ВСУ
    Странам НАТО не удалось согласовать долгосрочное финансирование Украины
    СК запросил продление ареста для замглавы Минобороны Иванова
    В Кривом Роге поражен командный центр ГУР МО Украины
    Аналитик спрогнозировал рост курса доллара на следующей неделе

    Россия оказалась готова к валютным санкциям США

    Изменения правил игры по торговле долларом и евро из-за новых санкций США не вызвали массовую панику ни у населения, ни у бизнеса. Отчасти это произошло благодаря тому, что санкции были объявлены в выходной день – 12 июня, и ЦБ выпустил ряд заявлений, успокоивших инвесторов. Кроме того, бизнес приспособился к санкционной политике Запада и научился минимизировать ущерб от ограничений для внешней торговли. Как сейчас изменятся правила игры на валютном рынке и почему для паники нет никаких оснований? Подробности

    Перейти в раздел

    «Большая семерка» распорядится деньгами России

    В Италии начался саммит «Большой семерки». Западная пресса уже назвала его «встречей хромых уток», а также указала на колоссальное количество внутренних проблем в большинстве стран-участниц. Что будут обсуждать лидеры западных государств в столь напряженной обстановке, о чем могут договориться и чего от этого саммита стоит ожидать России? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по клану Байдена стал ответом на приговор Трампу

    Решение присяжных по делу сына президента США Хантера Байдена было единодушным – виновен. Теперь представителю влиятельного американского клана грозит до 25 лет тюрьмы, самому клану – потеря власти, но гораздо важнее, что Америке при этом грозит гражданская война. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Истерика в Ереване: Пашинян против Лукашенко

      После того, как МИД Армении дезавуировал слова премьер-министра о выходе из ОДКБ, сам Никол Пашинян заявил, что решение вопроса зависит от президента Белоруссии Александра Лукашенко: Ереван требует от Минска извинений. Что происходит в Армении?

    • «Украинцы сидят на 12 триллионах»

      Влиятельный сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил, что украинцы «сидят на 10-12 триллионах долларов» – и именно поэтому им нужно помогать. Что имеется в виду? И чего добивается старый враг России?

    • Макрон уйдет досрочно?

      Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность досрочной отставки, сообщают французские СМИ. Сам он такой сценарий, впрочем, категорически отрицает. Однако у досрочного ухода есть резон: он даст Макрону шанс вернуть власть в будущем.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............