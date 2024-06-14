Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

Россия готова вести переговоры с Украиной на основе Стамбульских договоренностей, но с учетом изменившихся обстоятельств. Эту фразу в той или иной редакции повторяли многие российские чиновники, но никто из них не раскрывал точное содержание «изменившихся обстоятельств».

И вот 14 июня президент Владимир Путин в ходе своего выступления перед руководством российского МИД их раскрыл.

«Эти условия очень простые. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали в момент их вхождения в Украину», – обозначил он первый момент. И тем самым поставил точку в разговорах про возможную заморозку конфликта на линии соприкосновения, подразумевающую сохранение российских территорий под украинской оккупацией. Президент в ходе своей речи несколько раз подчеркнул, что казенные земли раздавать не собирается. «Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может», – объяснил волнующимся Владимир Путин. Более того, президент дал понять, что российский статус новых территорий должен быть зафиксирован в международных документах. То есть Москву не устроит северокипрский вариант – только официальное признание Киевом, а следовательно, и Западом, новых российских территорий.

Вторым моментом является последовательность действий. «Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов о вступлении в НАТО, с нашей стороны незамедлительно последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Мы это сделаем незамедлительно. Естественно, гарантируем безопасный и беспрепятственный отвод украинских частей и соединений», – пояснил президент. И тем самым поставил точку в обсуждении сказок о том, что Россия-де обманываться рада. Что Москва снова готова заключить минско-стамбульские соглашения и выполнить свою часть сделки без гарантий того, что противник выполнит свою. То есть, проще говоря, прекратить огонь под честное благородное слово оппонентов о том, что они уведут войска. Нет, Путин четко дал понять – сначала реальный вывод войск, а потом уже приостановка боевых действий.

Третьим моментом является требование к Киеву гарантировать права русских и русскоязычных на Украине. И это точка в разговорах о том, как русскодумающие люди будут жить на территориях, которые останутся в составе Украины.

Ну и, наконец, четвертым моментом стал зафиксированный отказ Москвы что-то подписывать с Владимиром Зеленским. Российский президент сообщил, что нынешний лидер киевского режима утерял свою легитимность, и она восстановлению не подлежит. Это точка в спорах о дальнейшей судьбе Зеленского.

При этом Владимир Путин не случайно озвучил эти предложения именно 14 июня. 15-16 числа в Швейцарии будет проходить конференция по Украине, где западные страны и немногочисленные гости вместе с Украиной будут обсуждать условия мира, которые они потом планируют предлагать России. Собственно, российский лидер обозначил им то, на какие условия согласен он. Предложил реалистичный (в отличие от «плана Зеленского», предусматривающего капитуляцию Москвы) перечень условий, которые они могут в Женеве обсудить. Если, конечно, захотят. Однако в любом случае, если по итогам Женевской встречи Запад со своими партнерами не сформулирует какое-то вменяемое предложение, то США с Украиной будут выглядеть очень бледно.

Ну и, конечно, российский президент дал понять, что он всегда готов к мирному решению конфликта. Готов даже начать нормализацию отношений с Западом, создание вместе с ним общеевразийской системы коллективной безопасности. Это уже был сигнал, посланный западному населению, а также партнерам из числа стран Глобального Юга, выступающим за адекватное и скорейшее решение украинского конфликта.

В этом заявлении и сигнал элитам Запада и Украины. Ведь если они отвергнут предложение российского лидера, то фактически развязывают руки Москве для дальнейших действий.

Собственно, киевский режим уже предложение отверг. Советник офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «ничего нового в этом нет, нет реального мирного предложения». Но Москва, по всей видимости, дождется официальной реакции на это предложение со стороны G7 (саммит которой проходит в Италии), а также швейцарского собрания. И потом уже, если предложение отвергнут, будет решать, в каком направлении нужно действовать дальше. И следующее предложение Киеву и Западу будет для них точно хуже этого.