«План Трампа» пробивает окно Овертона по Украине

Одним из самых громких обещаний избранного президента США Дональда Трампа было намерение разрешить кризис на Украине в течение 24 часов на основе так называемого «плана урегулирования», который разработан его советниками. И если на 24 часа внимание особо не обращают – понятно, что это был предвыборный лозунг – то сам план многих интересует. Ведь если Трампу удастся закончить войну на Украине, то он не только получит Нобелевскую премию мира (Александр Лукашенко обещал его номинировать), но и спасет Запад от втягивания в этот самоубийственный конфликт. А в идеале еще и стабилизирует отношения с Москвой, тем самым развязав руки для противостояния Китаю и Ирану.

Сам план команда Трампа держит в секрете, но в СМИ периодически публикуют якобы утечки. Одну из таких выпустила на своих страницах влиятельнейшая The Wall Street Journal. Согласно ей, план состоит из нескольких пунктов

Во-первых, заморозка конфликта по линии соприкосновения. Во-вторых, создается демилитаризованная зона, контроль за которой будут осуществлять иностранные военные. В-третьих, киевский режим отказывается на 20 лет от вступления в НАТО. В-четвертых, он сохраняет военно-техническое сотрудничество с Соединенными Штатами. Проще говоря, США будут накачивать Украину оружием для того, чтобы у нее была защита от России.

Если же говорить о фундаментальном подходе, то здесь, по мнению издания, в будущей администрации Трампа идет соперничество двух группировок. Одна предлагает жесткий вариант «мира через силу» – то есть принуждение России принять эти условия через угрозу эскалации. Другая же предлагает облечь эти (или любые другие) условия в мягкую обертку. Чтобы Москва, мол, могла позиционировать данное соглашение как свою победу.

В России на все эти планы смотрят с большим интересом – и отчасти с усталостью. Ведь возникает ощущение, что на Западе не слышат многомесячные российские разъяснения о том, почему ни тактический, ни стратегический подход, обозначенные в так называемом «Плане Трампа» не сработают.

О какой заморозке может идти речь, когда Владимир Путин регулярно – в том числе и в ходе выступления на Валдайском форуме 7 ноября – говорил о том, что Москва не приемлет никакого «временного» решения украинского конфликта? Никакого «Минска» – то есть набора обещаний с заморозкой конфликта. Только окончательное, подписанное всеми сторонами урегулирование.

О какой демилитаризованной зоне может идти речь, когда она – если Запад хочет замораживать конфликт – будет проходить по оккупированной киевским режимом территории? То есть Россия, получается, должна наплевать на собственную конституцию и объявить свою территорию демилитаризованной? Да еще и подписаться под введением туда иностранных наблюдателей – то есть солдат? Каких – натовских?

О каком отказе Украины на 20 лет от вступления в НАТО может идти речь? Возможно, для США с их 240-летней историей или, тем более, Украины с ее 35 годами непрерывной государственности 20 лет кажутся чем-то грандиозным, но для России с ее тысячелетней государственной историей это – миг. И Владимир Путин начинал СВО не для того, чтобы обеспечить безопасность России от Антироссии (каковой стала Украина) на 20 лет – он стремился и стремится окончательно снять эту угрозу.

О каком военно-техническом сотрудничестве с США может идти речь, когда формат этого сотрудничества фактически подразумевает военно-политический контроль США над Киевом? То есть, проще говоря, это то же самое включение в НАТО? Не раз и не два Москва говорила о том, что Украина должна быть внеблоковым и нейтральным государством.

Но самое главное здесь в том, что авторы этих планов, казалось бы, не понимают, всей сути нынешнего конфликта. За 2,5 года СВО вышла далеко за границы Украины. Теперь это процесс глобального противостояния России с Западом. И задача Москвы не только в том, чтобы разгромить ВСУ и освободить российские территории, но и принудить Вашингтон принять новую реальность. Одни называют это новой Ялтой, другие многополярным миром, третьи концертом держав – неважно. Важно то, что в этой системе Соединенные Штаты должны воспринимать Россию как равноправного суверенного игрока со своей сферой ответственности на постсоветском пространстве. Отказаться от курса на стратегическое поражение России потому, что она «другая» и никогда не будет «правильной» с американской точки зрения.

При этом Москва не стремится как-то уничтожить или разрушить США. Как опять же правильно сказал Путин, Кремль предлагает Западу «оставаться одним из важнейших элементов мировой системы… Но именно «одним из», наравне с другими активно развивающимися государствами и группами стран». И именно для этого Россия стремится не только к военному, но и к политическому урегулированию украинского кризиса.

Казалось бы, западные партнеры это не понимают – раз публикуют такого рода сомнительные планы. Возможно и так – не понимают и не принимают. В этом случае получается, что до переговоров они не доросли, и Москва будет продолжать СВО до победного конца. Владимир Путин уже намекнул, что Россия может освобождать и новые территории. «Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на определенных территориях и которые мы называем своими историческими территориями. Все зависит от динамики происходящих событий», – объяснил российский президент.

Однако не исключено, что на Западе все понимают.

Тогда эта публикация может служить трем целям. Первая – зондирование почвы. Администрация Трампа через Wall Street Journal вбрасывает пункты и смотрит на то, какова будет на них реакция. Причем реакция не только России, но и Украины с Европой. Вторая – подготовка общественного мнения. Невозможно просто так взять и перейти с формулировки «ни пяди украинской земли» до «мы признаем Россию от Владивостока до Одессы». Необходимо проводить все через стадии торга, делать ранее неприемлемые пункты хоты бы обсуждаемыми.

Наконец, третье объяснение – это банальное гадание. Никто сейчас не знает четких планов Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают. Поэтому правильно сказал Дмитрий Песков об опубликованном документе – «похоже на план WSJ по Украине, скорее».

А Трамп с Путиным и не против. Ведь публикуя такие планы, западные СМИ вольно или невольно работают на то самое пробитие окна Овертона. Переходят от обсуждения вариантов нанесения Москве стратегического поражения к разговорам о том, что и как России нужно отдать.

Дай Бог, к январю дойдут до правильного понимания масштабов и условий сдачи.



