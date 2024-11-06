Что победа Трампа значит для остального мира

Для международной политики победа Дональда Трампа на президентских выборах в США означает возросшую вероятность мелких кризисов и потрясений, но сокращение вероятности всеобщей войны и драматического исхода для всего человечества. Что является хорошей новостью, потому что само по себе положение США в мире – это источник неприятностей для остальных. И стало быть, мелкие потряхивания неизбежны.
На взгляд абсолютного большинство наблюдателей, прямое военное столкновение России и США может стать сейчас следствием не умысла, а трагического стечения обстоятельств и простой человеческой глупости. С демократами в Белом доме, большинство лидеров которых – это выходцы из эпохи полного доминирования США в 1990-е годы, вероятность проявления в Вашингтоне последнего была бы значительно выше. Просто в силу их происхождения и жизненного опыта.
Тем не менее Трамп и его команда не являются, безусловно, подарком. И могут существенно осложнить исполнение замыслов не только России, но и множества других государств. В ряде случаев это является проблемой для нашей внешней политики, а в других – не имеет существенного значения.
В целом пока в США не просматривается сколько-нибудь существенных размышлений о том, может ли эта страна отказаться от необходимости извлечения выгоды из всего, что происходит в мировой экономике и политике. Для этого пока нет интеллектуальных ресурсов и идей. Но весьма вероятно, что понимание того, что бесконечно быть глобальным паразитом невозможно, придет постепенно. И новое поколение американских политиков, которые стоят за Трампом, сможет более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.
На первых порах еще более эгоистическая, чем сейчас, наступательная политика Вашингтона будет способствовать развитию того феномена, который мы уже привыкли называть Мировое большинство: совокупность стран мира, стремящихся к самостоятельному принятию важнейших решений. Не случайно, что первые признаки появления данного явления пришлись именно на предыдущий приход Трампа в Белый дом. Тогда заявляемые ими цели были основаны на том, что политика США должна быть эгоистической.
Для всех стало очевидней, что у американцев на исходе (если совсем не кончились) ресурсы, которыми можно делиться с остальными. И нужно как-то самим обеспечивать достижение целей развития. Стремление массы стран мира к самостоятельности своих действий от диктата Запада – это не борьба с ним, а сражение за собственное будущее в меняющихся обстоятельствах. При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. А это значит, что стратегия самостоятельного развития будет приобретать все больше сторонников.
При этом внешняя политика США при Трампе и республиканцах означает необходимость нового взгляда на БРИКС. С одной стороны, это объединение переживает сейчас период совершенно замечательного подъема. И если оно сможет претендовать на то, чтобы заменить собой существенную часть прежних глобальных организаций, то поведение Трампа станет здесь только подспорьем: все будут искать убежища от резких и непредсказуемых американцев. Но, с другой стороны, различные инициативы и «накаты» со стороны Трампа заставят страны БРИКС осторожничать, не создавать ситуации, которые покажутся им рискованными. Поэтому можно ожидать некоторого замедления сотрудничества, основная цель которого – это адаптироваться к изменениям в стратегии американцев, как основного противника всех перемен на глобальном уровне.
Неприятной новостью события в США являются для Китайской Народной Республики – наиболее близкого стратегического партнера России. В первую очередь потому, что в Пекине все силы и ресурсы вложили в политику медленного истощения Америки в экономическом соревновании, которое должно было занять десятилетия. Китайцев, в принципе, очень устраивают демократы в Белом доме с их инертностью, неспособностью к неординарным решениям и опорой на экономическое соревнование. На этом поле китайцы чувствуют себя уверенно, готовы годами вести переговоры, бесстрастно наблюдая, как силы медленно оставляют их основного конкурента за ресурсы человечества. Камала Харрис и ее команда выглядели с этой точки зрения весьма многообещающим партнером для Китая.
Трамп сделает экономическое соревнование с Китаем более жестким, начнет новые торговые войны и будет стремиться принудить Пекин к некой почетной капитуляции. Для России опасность здесь может представлять как резкая эскалация китайско-американского соперничества, так и вынужденное отступление КНР под натиском Трампа и его команды. Китай одинаково мало приспособлен для прямого (или опосредованного Тайванем) военного столкновения с США, в некотором смысле его даже опасается.
Полноценное ядерное сдерживание между Вашингтоном и Пекином, в отличие от пары Россия – США, пока также не действует. Поэтому есть вероятность, что китайцы, как сугубо мирная цивилизация, предпочтут пойти на компромисс. Это для России может оказаться не очень выгодным, хотя и не драматическим. Противником нашим Китай все равно не станет, а прямой военной поддержки Россия от него не получает и так.
Для Западной Европы происходящее является серьезным шоком. Лидеры таких стран, как Франция или Германия, не говоря уже о еще менее значимых европейцах, строят свои представления о будущем с опорой на те возможности, которые им лично предоставляют США. Это является фундаментальной причиной того, что за последние годы европейская внешняя политика стала производной от американской: процесс, начавшийся после Второй мировой войны, приобрел законченные формы. Серьезные внутренние изменения в Америке не означают, что США ослабят свой контроль над своими сателлитами в Евросоюзе. Но теперь этот контроль может оказаться намного менее мягким, стать более требовательным, чем раньше.
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Иными словами, если до этого американцы эксплуатировали политическое ничтожество Европы сравнительно деликатно, то теперь будут делать это грубо и ничего не предлагая взамен. Весьма вероятно, хотя и не гарантированно, что после 2024 года внешнеполитическое положение Европы будет полностью определяться известным выражением «горе побежденному».
При Трампе и его идейных последователях Евросоюзу рассчитывать на положение сравнительно равного, хоть и более слабого партнера, уже не приходится. Демократы давали европейским лидерам возможность рассчитывать на места в совете директоров: теперь они могут претендовать только на средние исполнительные должности.
Для России происходящее с нашими непосредственными соседями на Западе колоссального значения не имеет. Европа ушла в прошлое, как глобальный партнер. И новая российская стратегия в отношении Евросоюза должна будет исходить из этой базовой предпосылки, а не прежних ожиданий того, что Старый Свет может чудесным образом обрести самостоятельный голос в мировых делах. Намного важнее то, как внешняя политика Трампа скажется на наших непосредственных соседях. В случае с Киевом последствия могут оказаться весьма драматическими, для Закавказья ничего особенно не изменится, а государства Центральной Азии могут рассчитывать на то, что давление по поводу их связей с Россией несколько ослабнет.
Кроме европейцев и представителей киевского режима, все выражают надежду, что если Трамп чудесным образом договорится с Россией по украинскому вопросу, то обстановка для достижения их собственных целей станет более благоприятной. Хотя все могут обмануться в своих ожиданиях.
Особенность внешней политики США на современном этапе в том, что она отражает масштабный внутренний кризис и переход в новое качество. Как оно будет выглядеть – неизвестно никому. И равным образом неизвестно то, насколько сам новый глава американского государства сможет осуществить на практике все, заявленное им в ходе предвыборной кампании.