Генсек НАТО поздравил Трампа с победой на выборах

Дробницкий: Судьба выборов в США решится в шести штатах

Политолог Дробницкий: Судьба выборов в США решится в шести штатах

Tекст: Анастасия Куликова

«Судьба выборов в США решится в штатах Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, и на юге – Джорджия, Невада и Аризона. При этом даже попытки честного опроса не дают однозначного результата гонки», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Впрочем, по оценкам собеседника, общая картина для Дональда Трампа с 2016 года несколько улучшилась. Этому способствовали провальные четыре года Джо Байдена.

«Если бы выборы были честными, то следовало бы говорить о высоких шансах Трампа на победу за счет преимущества в ключевых штатах. Но очевидно, что демократы используют админресурс, в том числе при подсчете голосов. Вместе с тем я сомневаюсь, что им удастся сделать все так массово и беспардонно, как в 2020-м году. У республиканцев на этот случай есть целый план сопротивления», – уточнил он.

Политолог охарактеризовал выборы в США как «гонку на грани». «Возможно, во многих штатах окончательный результат не будет известен и спустя сутки. Фактически речь может идти о непризнании выбора половины Америки», – прогнозирует эксперт. На этом фоне Дробницкий напомнил о штурме Капитолия. Сейчас, по его мнению, ситуация может быть несколько иной.

«Четыре года назад события вокруг Капитолия проходили фоном, и большинство республиканских избирателей – несмотря на подтасовку итогов – все же признали Байдена. Сейчас, если Камале Харрис «накидают» голосов, это воспримется как очередное нарушение со стороны Демпартии, но «слоны» вряд ли вновь пойдут на штурм», – полагает американист.

«Другое дело, что возможно неподчинение республиканских штатов федеральному центру. То есть расползание государственного управления начнется практически сразу. Ситуация в Соединенных Штатах окажется тяжелой», – прогнозирует Дробницкий. То же самое может произойти в случае победы Трампа: федеральные служащие начнут устраивать саботажи, всячески затрудняя работу переходной администрации.

«Неподчинение породит попытки репрессий и сопротивления. То есть если в прошлый раз была вспышка, после которой все закончилось, пусть и посадками на разные сроки, сейчас мы увидим постепенное нарастание неприятия сторон. Непонятно, как они будут собирать госуправление: что при Трампе, у которого фактически нет лояльных федеральных служащих, что при Харрис, когда никто за пределами федерального округа Колумбия, Массачусетса, Нью-Йорка и Калифорнии не будет считать ее президентом», – рассуждает американист.

Дробницкий подчеркивает: это и станет гражданской войной. «Речь о расползании конфликта. Президент США не может обладать полнотой власти до тех пор, пока он не зачистит страну под себя. Это процесс небыстрый и непростой. Но любая сторона, победившая на выборах, постарается это сделать», – заключил Дробницкий.

Напомним, 5 ноября в США стартуют президентские выборы. В первом проголосовавшем городе Диксвилл-Нотч кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса каждый, что подчеркивает напряженность предстоящей избирательной гонки. Голосование завершилось через несколько минут после начала, и результаты были объявлены практически сразу.

По традиции, зародившейся в 1960 году, жители Диксвилл-Нотча первыми в стране приходят на участки. Это голосование всегда привлекает внимание, хотя его итоги редко предсказывают финальный результат президентских выборов в США. В 2016 году избиратели здесь поддержали Хиллари Клинтон, но президентом стал Дональд Трамп. А в 2020 году победу в Диксвилл-Нотче получил Джо Байден.

Заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии выборов. Оба кандидата получили по 49% голосов зарегистрированных избирателей, лишь 2% остаются неопределившимися. При этом в опросе PBS News Камала Харрис опережает Дональда Трампа на четыре процентных пункта – 51% против 47%.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо не исключил, что на выборах в США возможны манипуляции, аналогичные тем, что произошли на выборах 2020 года. «Глубинное государство и лагерь Камалы Харрис могут повторить подобные действия», – считает политик. Он указал на поддержку кандидатуры Камалы Харрис со стороны Евросоюза.

Политолог Дмитрий Суслов ранее заявил, что результаты предстоящих выборов президента США могут быть оспорены проигравшей стороной, что может привести к массовым протестам и даже новым попыткам захвата Капитолия. В Вашингтоне уже установлены защитные сооружения у Белого дома и резиденции вице-президента Камалы Харрис в ожидании беспорядков, связанных с президентскими выборами.