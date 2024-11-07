Путин определил базовые принципы нового мироустройства

Tекст: Андрей Резчиков

В четверг президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Заявленная тема звучала так: «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

В своей речи президент заявил о том, что прежнее устройство мира безвозвратно ушло, «а за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба»: «Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе».

«От его исхода зависит, сможем ли мы все вместе, совместными усилиями построить мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культур и цивилизаций, без принуждения и применения силы. Наконец, сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими гуманистическими началами, а человек – остаться человеком», – пояснил Путин.

По его словам, призывы Запада нанести стратегическое поражение России – стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, – демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. «Такая слепая вера в собственную безнаказанность, исключительность может обернуться мировой трагедией. Вместе с тем прежние гегемоны, привыкшие еще с колониальных времен повелевать миром, все чаще с удивлением обнаруживают, что их перестают слушаться», – подчеркнул глава государства.

В прошлом году, выступая на Валдайском форуме, Путин предложил странам следовать шести принципам международных отношений, в числе которых равноправие, сохранение многообразия и стремление к открытому миру. На этот раз президент решил развить эти принципы, позволив себе «несколько философских отступлений». «Произошедшие события и время, на мой взгляд, только подтвердили и справедливость, и обоснованность выдвинутых предложений. Я попробую их развить», – сказал Путин.

Прежде всего президент отметил открытость к взаимодействию, потому что «прерывание связей особенно опасно в условиях природных катаклизмов, социально-политических потрясений, без которых, увы, не обходится международная практика». «Безбарьерная среда, о который говорил в прошлом году, – это залог не только экономического процветания, но и удовлетворения острых гуманитарных нужд», – напомнил глава государства.

Обязательным условием устойчивости мира Путин считает многообразие. «Международное сообщество – это живой организм, ценность и уникальность которого в его цивилизационном многообразии. Международное право – продукт договоренностей даже не стран, а народов, ведь правовое сознание – неотъемлемая и самобытная часть каждой культуры, каждой цивилизации. Кризис международного права, о котором сейчас говорят, – это в некотором смысле кризис роста», – заявил Путин.

По его словам, новое устройство возможно только на принципах многоголосия, гармоничного звучания всех музыкальных тем. «Если угодно, мы движемся к мироустройству не столько полицентрическому, сколько к полифоническому, в котором слышны и, главное, должны быть услышаны все голоса. Тем, кто привык и хочет исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой «партитуре», – отметил президент.

Новый мир может успешно развиваться только на принципах максимальной представительности, продолжил президент. Привычка «великих держав» фактически диктовать другим их национальные интересы, исходя из своих собственных, не только нарушает принципы демократии и справедливости, но и «не позволяет реально решать насущные проблемы».

Путин акцентировал внимание на том, что наступающий мир не будет простым именно в силу своего многообразия. «Чем больше полноправных участников процесса, тем сложнее, конечно, найти оптимальный, устраивающий всех вариант. Зато когда он найден, есть надежда, что решение окажется устойчивым и долгосрочным», – сказал глава государства.

Особую роль в будущем начнут играть региональные организации, потому что страны-соседи «всегда объединяет общий интерес в стабильности и безопасности». «Компромиссы просто жизненно необходимы им для достижения оптимальных условий собственного развития», – пояснил Путин.

Кроме того, президент указал на ключевой принцип безопасности для всех без исключения.

«Безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других. Я здесь ничего нового не говорю. Это в документах ОБСЕ все прописано. Надо только, чтобы это исполнялось», – напомнил Путин, добавив, что блоковый подход противоречит природе новой международной системы, открытой и гибкой.

По его словам, НАТО – это единственный в мире блок, «спаянный так называемой обязаловкой, жесткими идеологическими догмами и клише» и не прекращающий экспансии на восток Европы. Путин подчеркнул, что в рамках БРИКС формируется прототип нового, свободного и неблокового характера отношений между государствами и народами. «Это в том числе наглядно иллюстрирует тот факт, что даже среди членов НАТО есть те, как вы знаете, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС. Я не исключаю, что в будущем и другие государства задумаются над совместной, более тесной работой с БРИКС», – сказал Путин.

Еще одним пунктом президент назвал справедливость для всех. «Неравенство – настоящий бич современного мира. Внутри стран неравенство порождает социальную напряженность и политическую нестабильность. На мировой арене разрыв в уровне развития между «золотым миллиардом» и остальным человечеством чреват не только нарастанием политических противоречий, но прежде всего углублением проблем миграции», – пояснил глава государства.

Но при этом любое устойчивое международное устройство «может базироваться только на принципах суверенного равенства». Президент возразил тем, кто называет иллюзорным полное равноправие. Особенность современного мира заключается в том, «что государства не самые могучие, большие, зачастую играют даже большую роль, чем гиганты». «Перефразируя физические законы: проигрывая в смысле, можно выиграть в результативности», – подчеркнул Путин.

Самым вредным и деструктивным проявлением в сегодняшнем мире Путин назвал высокомерие,

«отношение к кому-то свысока, желание бесконечно и навязчиво поучать». «Россия никогда это не делала, ей это несвойственно. И мы видим, что наш подход продуктивен. Исторический опыт неопровержимо показывает: неравноправие, будь то в обществе, государстве, на международной арене, обязательно ведет к дурным последствиям», – заявил Путин.

Современный мир, добавил президент, не терпит не только высокомерия, но и глухоты к особенностям, самобытности других. «Чтобы выстраивать нормальные отношения, нужно прежде всего прислушаться к собеседнику, понять его логику, культурную основу, а не приписывать ему то, что думаешь о нем сам. Иначе общение превращается в обмен штампами, в навешивание ярлыков, а политика – в разговор глухих», – считает глава государства.

Президент также напомнил о важности уважения и восприятия разных мировоззрений: «Воспринимать – не значит принять и во всем согласиться. Это, конечно, не так. Это прежде всего значит признать право собеседника на собственное мировоззрение. По сути, это первый необходимый шаг к тому, чтобы начать находить гармонию этих мировоззрений. Различие, разнообразие надо научиться воспринимать как богатство и возможности, а не как повод к конфликту. В этом тоже состоит диалектика истории».

Путин также напомнил, что в рамках СВО и противостояния с Западом Россия не только за свою свободу борется, «не только за свои права, не только за свой суверенитет, а защищает всеобщие права и свободы, возможности для существования и развития абсолютного большинства государств».

«В этом в известной степени мы видим и миссию нашей страны. Всем должно быть понятно: давить на нас бесполезно, а вот договариваться с полным учетом взаимных законных интересов мы всегда готовы. К этому призывали и призываем всех участников международного общения», – резюмировал президент.