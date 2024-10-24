Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.4 комментария
Путин: Переход к многополярному миру тормозят силы, привыкшие доминировать
Путин: Переход к многополярному миру тормозят силы, привыкшие доминировать над всем и вся
На саммите БРИКС в Казани Владимир Путин отметил, что переход к многополярному миру тормозят силы, привыкшие к доминированию, используя незаконные санкции и вмешательство во внутренние дела.
«Переход к более справедливому мироустройству идет непросто. Его становление тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования на всем и вся», – сказал Путин.
По его словам, эти силы действуют в логике превосходства и препятствуют справедливому мироустройству, сообщает ТАСС.
Путин подчеркнул, что страны, участвующие в саммите, разделяют стремление к демократическому миропорядку, основанному на универсальных принципах уважения международного права и суверенитета. Он также отметил, что за навязываемым миру порядком стоят попытки сдержать независимое развитие стран Африки, Азии и Латинской Америки.
Российский лидер указал на использование незаконных санкций, протекционизма, манипуляций рынками и вмешательства во внутренние дела как методов, сдерживающих конкуренцию. Такие подходы, по его словам, ведут к возникновению новых конфликтов и обострению существующих противоречий, что подрывает стратегическую стабильность и безопасность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул значимость формата «БРИКС плюс/аутрич» для прямого и открытого общения между странами – членами объединения и их партнерами, а также сообщалось, что в Казани началось пленарное заседание саммита БРИКС в формате «аутрич», которое открыл президент Владимир Путин и в котором принимают участие лидеры почти 40 государств.