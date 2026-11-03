Al Jazeera: Комиссия Карибского сообщества потребовала от Британии репараций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шеперд отметила, что готовность премьер-министра Великобритании Энди Бернема принести официальные извинения за трансатлантическую работорговлю является хорошей новостью, пишет Al Jazeera.

«Мы отвергаем мысль, что нация, нажившаяся на рабстве, не должна нести ответственность за свои действия», – заявила Шеперд.

По ее словам, извинения должны сопровождаться значимыми действиями, однако они не могут сводиться к улучшению условий выплаты долгов для бедных стран, как предлагает британский премьер.

Представитель комиссии подчеркнула, что потомки пострадавших от колониализма требуют списания долгов и прямых денежных компенсаций. Она добавила, что Лондону пора извиниться и выплатить свой долг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Великобритании Энди Бернем допустил принесение официальных извинений за причастность страны к трансатлантической работорговле.

Ранее король Великобритании Карл III заявил о принесенных работорговлей великих страданиях в колониях.

Также британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс назвал необоснованными требования бывших колоний о выплате репараций.