ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Путин назвал ШОС и БРИКС ключевыми опорами нового миропорядка
Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС являются ключевыми опорами формирующегося нового миропорядка, заявил в ходе заседания Совета глав-государств ШОС президент Владимир Путин.
«ШОС, наряду с БРИКС, выступают в качестве главных опор зарождающегося нового миропорядка. Именно эти объединения играют роль мощного локомотива процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности», – передает РИА «Новости» слова главы государства.
Ранее Путин заявил, что в мироустройстве стремительно и необратимо происходят перемены, многополярный мир уже стал реальностью.