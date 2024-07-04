ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Путин: Многополярный мир стал реальностью
В мироустройстве стремительно и необратимо происходят перемены, многополярный мир уже стал реальностью, заявил в ходе совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Владимир Путин.
«В нынешних условиях, когда в мире происходят стремительные и необратимые перемены, несомненно, востребована активная инициативная позиция ШОС в международных делах. Многополярный мир стал реальностью», – передает ТАСС слова главы государства.
По его словам, ШОС наряду с БРИКС являются основными опорами нарождающегося нового миропорядка, так как эти объединения выступают локомотивом процессов глобального развития.
Путин добавил, что новая архитектура сотрудничества в Евразии сменит старые евроатлантические модели, которые давали односторонние преимущества только отдельным государствам.
Политолог Кирилл Семенов объяснял, как ШОС и БРИКС станут фундаментом будущих структур в сфере безопасности.