Путин: Многополярный мир стал реальностью

Tекст: Александра Юдина

«В нынешних условиях, когда в мире происходят стремительные и необратимые перемены, несомненно, востребована активная инициативная позиция ШОС в международных делах. Многополярный мир стал реальностью», – передает ТАСС слова главы государства.

По его словам, ШОС наряду с БРИКС являются основными опорами нарождающегося нового миропорядка, так как эти объединения выступают локомотивом процессов глобального развития.

Путин добавил, что новая архитектура сотрудничества в Евразии сменит старые евроатлантические модели, которые давали односторонние преимущества только отдельным государствам.

Политолог Кирилл Семенов объяснял, как ШОС и БРИКС станут фундаментом будущих структур в сфере безопасности.